Χαμάς: Την Δευτέρα η έναρξη της απελευθέρωσης των ισραηλινών ομήρων

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απελευθέρωση 48 ομήρων,που κρατούνται στη Γάζα, θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας.

«Βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας, όπως έχει συμφωνηθεί, και δεν υπάρχει καμία νέα εξέλιξη στο θέμα αυτό», ανέφερε ο Οσάμα Χαμντάν.

Πρώτη φάση της ανταλλαγής

Σύμφωνα με τους όρους της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ θα πρέπει να αποφυλακίσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Η ανταλλαγή αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαμορφώθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Γάζα και την έναρξη διαδικασίας ανθρωπιστικής αποσυμφόρησης.

Την ίδια ώρα, πηγές κοντά στη διαπραγμάτευση αναφέρουν ότι οι λίστες των ονομάτων έχουν ήδη ανταλλαγεί, ενώ εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών προετοιμάζουν τον μηχανισμό παρακολούθησης για την ομαλή εφαρμογή της συμφωνίας.

