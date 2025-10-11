Ισραήλ: Στην Πλατεία Ομήρων οι Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μιλά στην Πλατεία Ομήρων, ενώ πίσω του στέκονται ο γαμπρός και η κόρη του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παρέστησαν απόψε στο Τελ Αβίβ σε συγκέντρωση που οργανώθηκε από τις οικογένειες των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα, καθώς η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς προβλέπει σύντομα την απελευθέρωσή τους, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αναμένεται να απελευθερώσει 48 ομήρους --ζωντανούς και νεκρούς-- στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής βάσει της οποίας τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυσης του πυρός την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε απευθυνόμενος κατευθείαν στους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα: "Επιστρέφετε στο σπίτι σας", δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Ιβάνκα Τραμπ μιλάει στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, την 11η Οκτωβρίου 2025, μετά την εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. REUTERSRonen Zvulun

Οι δηλώσεις του, που ακούστηκαν στην Πλατεία Ομήρων, προκάλεσαν χειροκροτήματα από χιλιάδες ανθρώπους. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, πρόσθεσε: "Το θάρρος σας έχει συγκινήσει τον κόσμο".

Κάτω από τη γιγαντοοθόνη που δείχνει τις 735 ημέρες από τις απαγωγές, εκατοντάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν απόψε στο Τελ Αβίβ μιλούν για ελπίδα ότι το μαρτύριο των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα τελειώσει, μια πυρετώδης αναμονή μεταξύ ευφορίας και ανησυχίας.

"Η συγκίνησή μου είναι τεράστια, δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψω, και μαζί με μένα, μαζί με εμάς, με όλο το Ισραήλ που θέλει τους ομήρους στο σπίτι τους και περιμένει να τους δει όλους να επιστρέφουν", δήλωσε απευθυνόμενη στο πλήθος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, η μητέρα του 25χρονου ομήρου Μάταν Ζανγκάουκερ.

Επίσκεψη στη Λωρίδα της Γάζας

Νωρίτερα το Σάββατο (11/10) οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μετέβησαν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, κατά τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

"Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στη Λωρίδα της Γάζας με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ", δήλωσε ο στρατός.

