Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Νορβηγία του Χάαλαντ «αγκαλιά» με την πρόκριση

Έτοιμη για επιστροφή στα Παγκόσμια Κύπελλα η Νορβηγία. Η παρέα του Έργλινγκ Χάαλαντ «σκόρπισε» το Ισραήλ με σκορ 5-0 στο Όσλο. Ο στράικερ των Σκανδιναβών έκανε χατ τρικ, ενώ έχασε και πέναλτι. Τα άλλα δύο γκολ ήρθαν με πέναλτι.

Έτσι η ομάδα του Σολμπάκεν έφτασε τις 6 νίκες σε ισάριθμα ματς και εξασφάλισε τουλάχιστον τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα πλέι οφ, αν και είναι «αγκαλιά» με την πρωτιά.

Η Ουγγαρία με γκολ των Λούκακς και Γκρούμπερ, πήρε την πρώτη της νίκη στον όμιλο απέναντι στην Αρμενία. Ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του γκρουπ.

Στη Λετονία υπήρξε έκπληξη, με το τελικό 2-2 απέναντι στην Ανδόρα. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο γκρουπ.