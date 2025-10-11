Live από Τελ Αβίβ: Χιλιάδες κόσμου στην «Πλατεία των Ομήρων» - Σύνθημα το «ευχαριστώ Τραμπ»

Άνθρωποι συμμετέχουν σε συγκέντρωση υποστήριξης των ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς, σε μια πλατεία γνωστή ως πλατεία ομήρων, στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας

Η αντίστροφη μέτρηση για να απελευθερωθούν μετά από δύο χρόνια οι όμηροι της Χαμάς έχει ξεκινήσει, και χιλιάδες κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην «Πλατεία των Ομήρων« περιμένοντας την επιστροφή των 20 ζωντανών ομήρων, αλλά και των 26 που θεωρούνατι νεκροί. Η τύχη άλλων δύο παραμένει άγνωστη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι επρόκειτο να «επιστρέψουν» τη Δευτέρα.

Μετά την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές και 1.700 κρατούμενους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Δείτε live εικόνα από την Πλατεία των Ομήρων

Την εμφάνισή τους στην πλατεία των ομήρων έκαναν τρεις Αμερικανοί απεσταλμένοι σε μία κίνηση αλληλεγγύης που έγινε δεκτή με χειροκροτήματα, καθώς για τους Ισραηλινούς ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται πρωτεργάτης της συμφωνίας απελευθέρωσης, ενώ τεράστια πανό με το Νόμπελ Ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο ήταν ορατά από ψηλά.

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, εμφανίστηκαν στην πλατεία με μηνύματα εμψύχωσης προς τους συγγενείς που μετρούν ώρες για την επιστροφή των ανθρώπων τους.

«Τα θαύματα μπορούν να συμβούν» ήταν το μήνυμα του Γουίτκοφ, ενώ η Ιβάνκα Τραμπ, μιλώντας στο πλήθος ανέφερε:«στεκόμαστε εδώ μαζί στο Τελ Αβίβ, τιμούμε τη δύναμη κάθε οικογένειας που περιμένει, προσεύχεται και πιστεύει».

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ο πρόεδρος, εγώ, ο Στιβ, ο Τζάρεντ και τόσοι άλλοι έχουμε γνωρίσει αυτούς τους απίστευτους ανθρώπους και είμαι έκπληκτη από τη δύναμη και την πεποίθησή τους παρά τα βάσανα» πρόσθεσε.

«Ο πρόεδρος ήθελε να μοιραστώ, όπως έχει κάνει με τόσους πολλούς από εσάς προσωπικά, ότι σας βλέπει, σας ακούει, είναι πάντα στο πλευρό σας».

Συνέχισε λέγοντας ότι η επιστροφή κάθε ομήρου είναι «ένας θρίαμβος πίστης, θάρρους και της κοινής μας ανθρωπιάς».

Ποιοι είναι οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς

Ariel και David Cunio: είναι αδέρφια από την Αργεντινή που ζούσαν στο Ισραήλ.

Ο Ντέιβιντ απήχθη μαζί με τις δίδυμες κόρες του Γιούλι και Έμμα, 3 ετών, και τη σύζυγό του Σάρον Αλόνι Κούνιο. Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθερες στα τέλη Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της πρώτης εκεχειρίας.

Ο Άριελ Κούνιο απήχθη επίσης μαζί με την κοπέλα του Arbel Yehud. Πριν συλληφθεί, κατάφερε να στείλει ένα μήνυμα στον αδερφό του: «Είμαστε σε μια ταινία τρόμου», έγραψε. ΗYehud απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο, αλλά ο νεαρός άνδρας και ο αδελφός του παραμένουν αιχμάλωτοι.

Και τα δύο ελήφθησαν από το Κιμπούτς Νιρ Οζ.

Εϊτάν Χορν: Απήχθη όταν επισκεπτόταν τον αδελφό του Γιαΐρ Χορν επίσης στο Κιμπούτς Νιρ Οζ.

Μετά την πρώτη είδηση της επίθεσης της Χαμάς, η μητέρα του, Ruthy Chmiel Strum, επικοινώνησε μαζί τους. «Τους έγραψα και τους ρώτησα αν ήταν στο καταφύγιο, που είναι το δωμάτιο του Γιαΐρ», είπε τότε η γυναίκα.

«Ναι, είμαστε εδώ», απάντησαν. «Το κλείδωσαν; Πόσοι είστε;» ρώτησε, χωρίς να μετρήσει τη σοβαρότητα του θέματος. «Δέκα», απάντησε ο Γιαΐρ. «Λοιπόν, τουλάχιστον τώρα δεν είσαι μόνος», είπε η Ρούθι στον γιο της «Iao», όπως τον αποκαλεί, και αυτή ήταν η τελευταία επικοινωνία εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια.

Ο Γιαΐρ απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο.

Matan Zangauker: απήχθη μαζί με την κοπέλα του Ilana Gritzewsky, η οποία αφέθηκε ελεύθερη τον Νοέμβριο του 2023.

Matan Angrest: Ισραηλινός στρατιώτης. Η μητέρα του, Anat Angrest, δήλωσε μέσω του Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων και Εξαφανισμένων: «Matan μου, επιβίωσε, άντεξε λίγο ακόμα για μένα, για τον μπαμπά, τον Adi, τον Ofir και τον Roi, για ένα ολόκληρο έθνος που σε περιμένει».

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν: δίδυμα αδέρφια, συμπλήρωσαν 28 χρόνια αιχμαλωσίας.

Elkana Bohbot: απήχθη στο φεστιβάλ Nova ενώ βοηθούσε τους τραυματίες.

Rom Braslavski: Ο φύλακας στο φεστιβάλ Nova, παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει άλλους. Η θεία του είπε ότι «θα μπορούσε να είχε φύγει, αλλά δεν το έκανε. Ήταν ήρωας».

Nimrod Cohen: Ένας 21χρονος στρατιώτης, ήταν 19 ετών όταν απήχθη. Η μητέρα του, Βίκι Κοέν, είπε: «Είναι μια εύθραυστη κατάσταση και δεν θέλουμε να απογοητευτούμε ξανά. Ωστόσο, ελπίζω ότι θα δω σύντομα τον Nimrod και θα μπορέσω να τον αγκαλιάσω ξανά».

Evyatar David: Ο αδερφός του, Ilay David, τον περιέγραψε ως «ένα άτομο γεμάτο ζωή, την πιο ευγενική ψυχή». Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Χαμάς αυτό το καλοκαίρι προκάλεσε ανησυχίες για την υγεία του.

Γκάι και Γκαλ Γκιλμπόα-Νταλάλ: Απήχθησαν στο φεστιβάλ Nova.

Maxim Herkin: Ρωσο-Ισραηλινός πολίτης, μετανάστευσε από την Ουκρανία. Η σύντροφός του, η κόρη του, η μητέρα του και ο αδελφός του τον περιμένουν στο σπίτι.

Bipin Joshi: Νεπαλέζος φοιτητής, απήχθη σε κιμπούτς.

Segev Kalfon: Εργάστηκε σε αρτοποιείο και σπούδασε οικονομικά πριν συλληφθεί στο φεστιβάλ Nova. Η οικογένειά του φοβάται για την ασφάλειά του, καθώς υπέφερε από έντονο άγχος πριν από την απαγωγή.

Βar Abraham Kupershtein: Προσπάθησε να εκκενώσει τον τραυματία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Nova όταν συνελήφθη.

Omri Miran: Η οικογένειά του περιμένει την επιστροφή του με τη σύζυγό του Lishay και τις κόρες τους Roni και Alma. Ο κουνιάδος της, Moshe Lavi, είπε: «Η Roni μόλις γιόρτασε τα τέταρτα γενέθλιά της, τα δεύτερα χωρίς τον πατέρα της. Η Άλμα είναι δύο ετών και δεν έχει γιορτάσει ποτέ γενέθλια μαζί του».

Eitan Abraham Mor: Ένας φύλακας στο φεστιβάλ Nova, εθεάθη να βοηθά άλλους να σωθούν.

Ταμίρ Νιμρόντι: Ήταν 18 ετών όταν συνελήφθη, ξυπόλητος και χωρίς γυαλιά. Η μητέρα της, Χερούτ Νιμρόντι, είπε: «Πάντα έλεγε ότι ήμουν η καλύτερή της φίλη. Προσεύχομαι για την ευκαιρία να περάσω ξανά στιγμές μαζί του. Το κενό στην καρδιά μου είναι απερίγραπτο».

Yosef-Chaim Ohana: Παρακολούθησε το φεστιβάλ με φίλους πριν φύγει για ένα πιλοτικό μάθημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βοήθησε άλλους κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Alon Ohel: Ήταν 24 ετών τη στιγμή της απαγωγής στο φεστιβάλ Nova. Η Χαμάς έδειξε ένα σύντομο βίντεο με την εικόνα του.

Avinatan Or: απήχθη μαζί με την κοπέλα του Noa Argamani στο φεστιβάλ Nova. Η Argamani διασώθηκε πέρυσι.

