Αμερικανικά στρατεύματα φθάνουν στο Ισραήλ για την επιτήρηση της εκεχειρίας με τη Χαμάς

Αμερικανικά στρατεύματα άρχισαν να φτάνουν στο Ισραήλ για να δημιουργήσουν ένα κέντρο συντονισμού που θα επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο ABC News.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως τα στρατεύματα των ΗΠΑ δεν θα εισέλθουν στη Γάζα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι 200 στρατιώτες θα βρίσκονται επί τόπου για να δημιουργήσουν ένα κέντρο συντονισμού, το οποίο θα διευκολύνει τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας και θα παρέχει λογιστική και επιχειρησιακή υποστήριξη.

Το κέντρο συντονισμού θεωρείται ως ένα πρώτο βήμα στην εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα απαιτήσει συγχρονισμό ασφάλειας, ανθρωπιστικής και υλικοτεχνικής βοήθειας.

Τα στρατεύματα που αποστέλλονται στο Ισραήλ για τη δημιουργία του στρατιωτικού κέντρου διοίκησης θα φτάσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με διάφορες ομάδες να πετάνε από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο οποίος επιβλέπει τα αμερικανικά στρατεύματα σε όλη την περιοχή ως επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία εδρεύει στην Τάμπα της Φλόριντα, βρισκόταν στο Ισραήλ από την Παρασκευή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, επισκέφθηκε το Σάββατο τη Γάζα, μαζί με τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, για να επιβεβαιώσουν την πρώτη φάση της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων (IDF).

«Αυτό το μεγάλο εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα», δήλωσε ο Κούπερ, τονίζοντας ότι η διοίκησή του θα ηγήθει του κέντρου συντονισμού.

EXCLUSIVE: US Middle East envoy Steve Witkoff accompanied by CENTCOM commander Admiral Brad Cooper visited Israeli troops inside base in Gaza to confirm agreed upon withdrawal was complete. Fox News obtained this exclusive photo of the visit. Both have returned to Israel. pic.twitter.com/kp3ZookwGh — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) October 11, 2025

