Ποιοι είναι οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς - Οι ιστορίες πίσω από τα πρόσωπα

Δύο χρόνια μετά τη σφαγή της Χαμάς, οι οικογένειες των ομήρων βλέπουν μία αχτίδα ελπίδας και περιμένουν τους αγαπημένους τους να επιστρέψουν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ποιοι είναι οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς - Οι ιστορίες πίσω από τα πρόσωπα

Πλακάτ με φωτογραφίες ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας συγκεντρώνονται σε μια πλατεία γνωστή ως πλατεία ομήρων, στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Sukkot

AP/Francisco Seco
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αγωνία των οικογενειών των ομήρων στα χέρια της Χαμάς, που απήχθησαν πριν από δύο χρόνια στη διάρκεια της εισβολής στο Ισραήλ, κορυφώνεται καθώς πλησιάζει η ώρα, όπως όλα δείχνουν, που τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα επιστρέψουν.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, με πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθιερώνει σε πρώτη φάση την παράδοση όλων των ζωντανών ομήρων και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τα παλαιστινιακά εδάφη.

Σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού, 48 άνθρωποι παραμένουν απαχθέντες στη Γάζα: από αυτούς, περίπου 20 εικάζεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί και 26 έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι στους όμηρους που φέρονται ζωντανοί περιλαμβάνονται Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι. Πολλοί απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο μουσικό φεστιβάλ Nova ή σε κοινότητες κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Ένας - ένας οι ζωντανοί όμηροι

Ariel και David Cunio: είναι αδέρφια από την Αργεντινή που ζούσαν στο Ισραήλ.

Ο Ντέιβιντ απήχθη μαζί με τις δίδυμες κόρες του Γιούλι και Έμμα, 3 ετών, και τη σύζυγό του Σάρον Αλόνι Κούνιο. Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθερες στα τέλη Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της πρώτης εκεχειρίας.

Ο Άριελ Κούνιο απήχθη επίσης μαζί με την κοπέλα του Arbel Yehud. Πριν συλληφθεί, κατάφερε να στείλει ένα μήνυμα στον αδερφό του: «Είμαστε σε μια ταινία τρόμου», έγραψε. ΗYehud απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο, αλλά ο νεαρός άνδρας και ο αδελφός του παραμένουν αιχμάλωτοι.

Και τα δύο ελήφθησαν από το Κιμπούτς Νιρ Οζ.

Εϊτάν Χορν: Απήχθη όταν επισκεπτόταν τον αδελφό του Γιαΐρ Χορν επίσης στο Κιμπούτς Νιρ Οζ.

Μετά την πρώτη είδηση της επίθεσης της Χαμάς, η μητέρα του, Ruthy Chmiel Strum, επικοινώνησε μαζί τους. «Τους έγραψα και τους ρώτησα αν ήταν στο καταφύγιο, που είναι το δωμάτιο του Γιαΐρ», είπε τότε η γυναίκα.

«Ναι, είμαστε εδώ», απάντησαν. «Το κλείδωσαν; Πόσοι είστε;» ρώτησε, χωρίς να μετρήσει τη σοβαρότητα του θέματος. «Δέκα», απάντησε ο Γιαΐρ. «Λοιπόν, τουλάχιστον τώρα δεν είσαι μόνος», είπε η Ρούθι στον γιο της «Iao», όπως τον αποκαλεί, και αυτή ήταν η τελευταία επικοινωνία εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια.

Ο Γιαΐρ απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο.

Matan Zangauker: απήχθη μαζί με την κοπέλα του Ilana Gritzewsky, η οποία αφέθηκε ελεύθερη τον Νοέμβριο του 2023.

Matan Angrest: Ισραηλινός στρατιώτης. Η μητέρα του, Anat Angrest, δήλωσε μέσω του Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων και Εξαφανισμένων: «Matan μου, επιβίωσε, άντεξε λίγο ακόμα για μένα, για τον μπαμπά, τον Adi, τον Ofir και τον Roi, για ένα ολόκληρο έθνος που σε περιμένει».

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν: δίδυμα αδέρφια, συμπλήρωσαν 28 χρόνια αιχμαλωσίας.

Elkana Bohbot: απήχθη στο φεστιβάλ Nova ενώ βοηθούσε τους τραυματίες.

Rom Braslavski: Ο φύλακας στο φεστιβάλ Nova, παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει άλλους. Η θεία του είπε ότι «θα μπορούσε να είχε φύγει, αλλά δεν το έκανε. Ήταν ήρωας».

Nimrod Cohen: Ένας 21χρονος στρατιώτης, ήταν 19 ετών όταν απήχθη. Η μητέρα του, Βίκι Κοέν, είπε: «Είναι μια εύθραυστη κατάσταση και δεν θέλουμε να απογοητευτούμε ξανά. Ωστόσο, ελπίζω ότι θα δω σύντομα τον Nimrod και θα μπορέσω να τον αγκαλιάσω ξανά».

Evyatar David: Ο αδερφός του, Ilay David, τον περιέγραψε ως «ένα άτομο γεμάτο ζωή, την πιο ευγενική ψυχή». Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Χαμάς αυτό το καλοκαίρι προκάλεσε ανησυχίες για την υγεία του.

Γκάι και Γκαλ Γκιλμπόα-Νταλάλ: Απήχθησαν στο φεστιβάλ Nova.

Maxim Herkin: Ρωσο-Ισραηλινός πολίτης, μετανάστευσε από την Ουκρανία. Η σύντροφός του, η κόρη του, η μητέρα του και ο αδελφός του τον περιμένουν στο σπίτι.

Bipin Joshi: Νεπαλέζος φοιτητής, απήχθη σε κιμπούτς.

Segev Kalfon: Εργάστηκε σε αρτοποιείο και σπούδασε οικονομικά πριν συλληφθεί στο φεστιβάλ Nova. Η οικογένειά του φοβάται για την ασφάλειά του, καθώς υπέφερε από έντονο άγχος πριν από την απαγωγή.

Βar Abraham Kupershtein: Προσπάθησε να εκκενώσει τον τραυματία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Nova όταν συνελήφθη.

Omri Miran: Η οικογένειά του περιμένει την επιστροφή του με τη σύζυγό του Lishay και τις κόρες τους Roni και Alma. Ο κουνιάδος της, Moshe Lavi, είπε: «Η Roni μόλις γιόρτασε τα τέταρτα γενέθλιά της, τα δεύτερα χωρίς τον πατέρα της. Η Άλμα είναι δύο ετών και δεν έχει γιορτάσει ποτέ γενέθλια μαζί του».

Eitan Abraham Mor: Ένας φύλακας στο φεστιβάλ Nova, εθεάθη να βοηθά άλλους να σωθούν.

Ταμίρ Νιμρόντι: Ήταν 18 ετών όταν συνελήφθη, ξυπόλητος και χωρίς γυαλιά. Η μητέρα της, Χερούτ Νιμρόντι, είπε: «Πάντα έλεγε ότι ήμουν η καλύτερή της φίλη. Προσεύχομαι για την ευκαιρία να περάσω ξανά στιγμές μαζί του. Το κενό στην καρδιά μου είναι απερίγραπτο».

Yosef-Chaim Ohana: Παρακολούθησε το φεστιβάλ με φίλους πριν φύγει για ένα πιλοτικό μάθημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βοήθησε άλλους κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Alon Ohel: Ήταν 24 ετών τη στιγμή της απαγωγής στο φεστιβάλ Nova. Η Χαμάς έδειξε ένα σύντομο βίντεο με την εικόνα του.

Avinatan Or: απήχθη μαζί με την κοπέλα του Noa Argamani στο φεστιβάλ Nova. Η Argamani διασώθηκε πέρυσι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:28ΚΟΣΜΟΣ

Πώς οι μπαταρίες αποτελούν το νέο όπλο της Κίνας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βούλιαξε το εμβληματικό πειρατικό «Marigalante» - Η στιγμή της βύθισης

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Κόσοβο: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο Κούρτι έπειτα από 57 ψηφοφορίες - Κρίσιμες δημοτικές εκλογές την Κυριακή

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά στρατεύματα φθάνουν στο Ισραήλ για την επιτήρηση της εκεχειρίας με τη Χαμάς

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Να κάνουμε γεμάτο παιχνίδι – Συγκεντρωμένοι και επιθετικοί»

19:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΕΘΑ για δημοσίευμα: Παντελώς ανυπόστατος ισχυρισμός για το ταξίδι του Νίκου Δένδια

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόμος των Φυλακών: Κρατούμενος δολοφόνησε παιδόφιλο ροκ σταρ - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Πυροβολισμοί στην πόλη Γκίσεν - Αναφορές για τραυματίες

19:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε το τραπέζι στην... οικογένεια των «πράσινων»

19:35TRAVEL

Η Κάρπαθος στα 11 «κρυφά διαμάντια» της Ευρώπης για υπαίθριες δραστηριότητες​

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία και του Μακρόν η Σύνοδος για τη Γάζα στην Αίγυπτο

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Νέος σεισμός 6 βαθμών στ' ανοιχτά των νότιων ακτών της χώρας

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς - Οι ιστορίες πίσω από τα πρόσωπα

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στόχος βανδάλων έγινε το αυτοκίνητο-έργο τέχνης στη νέα παραλία - Φωτογραφίες

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης σε ξεναγεί σε μονοπάτια της Ελλάδας σαν ντόπιος

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Εκτός συζήτησης» ο αφοπλισμός - Κινδυνεύει η δεύτερη φάση του σχεδίου για την ειρήνη στη Γάζα

18:58LIFESTYLE

Σπάνιο βίντεο της κόρης της ανήρτησε στα social media η Μέγκαν Μαρκλ

18:44LIFESTYLE

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζεται για την ανταλλαγή το Ισραήλ: Συγκέντρωσε τους προς αποφυλάκιση Παλαιστίνιους

18:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόμος των Φυλακών: Κρατούμενος δολοφόνησε παιδόφιλο ροκ σταρ - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα και κηρύττει επιστρατεύση: Φόβοι για νέο εμφύλιο πόλεμο στη Γάζα

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλούτος ή απειλή η γλώσσα των νέων - Το slang λεξικό της νέας γενιάς

18:44LIFESTYLE

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

19:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε το τραπέζι στην... οικογένεια των «πράσινων»

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία 75χρονου στη Ρόδο - Πώς «σκηνοθέτησαν ληστεία» ο γιος και ο συνεργός του

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βούλιαξε το εμβληματικό πειρατικό «Marigalante» - Η στιγμή της βύθισης

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Οι αφανείς ήρωες του λαϊκού τραγουδιού: μεγάλοι, άγνωστοι συνθέτες- Α’ μέρος

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια εμπλοκή της Μελάνια Τραμπ - Γιατί διαπραγματεύτηκε απευθείας με τον Πούτιν

16:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 44 επαγγέλματα που θα «εξαφανίσει» η Τεχνητή Νοημοσύνη

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς - Οι ιστορίες πίσω από τα πρόσωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ