Βίντεο από drone δείχνει την ισοπεδωμένη Γάζα έπειτα από δύο χρόνια αδιάκοπων βομβαρδισμών

Μητέρα με τα παιδιά της περπατούν ανάμεσα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων στην πόλη της Γάζας

Λήψη από drone αποτυπώνει την εικόνα της πόλης της Γάζας, δύο χρόνια μετά τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς.

Το βίντεο, που δημοσίευσε το Associated Press δείχνει μια γειτονιά της πόλης, την Ταλ αλ-Χάουα, όπου μόνο λίγα κτίρια παραμένουν όρθια, ενώ τα υπόλοιπα έχουν μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων.

Περπατώντας ή οδηγώντας ανάμεσα στα χαλάσματα, λίγοι κάτοικοι επιστρέφουν στα σημεία όπου κάποτε βρίσκονταν τα σπίτια τους. Ορισμένοι από αυτούς που επέστρεψαν δήλωσαν στο Associated Press πως η έκταση των ζημιών τους προκάλεσε βαθύ σοκ.

Η Φαράχ Σαλέχ, μία από τους κατοίκους, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν περιμέναμε ότι η πόλη μας θα είχε υποστεί τέτοια καταστροφή». Ενώ ο Σριν Αμπούλ Γιαχνί πρόσθεσε με πικρία: «Αυτό που βλέπουμε σήμερα στη Γάζα είναι το μόνο που απέμεινε. Επιστρέφουμε χωρίς τα σπίτια μας, χωρίς καταφύγιο για τα παιδιά μας, και ο χειμώνας πλησιάζει».

Israel’s bombardment of Gaza has left large swathes of the Strip in ruins, including parts of Gaza City which was the focus of Israel’s offensive before the ceasefire.



AP drone footage taken on Saturday showed massive destruction of the city’s Tal al-Hawa neighborhood. pic.twitter.com/jYZQAELJdr — The Associated Press (@AP) October 11, 2025

Το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών έχει καταγράψει πως μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου το 83% των κτιρίων στην πόλη της Γάζας είτε καταστράφηκε ολοσχερώς είτε υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές.

Αντίστοιχα, έως τον Ιούλιο είχε επηρεαστεί το 78% των κτιρίων σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας. Η καταστροφή είναι τέτοια, που νοσοκομεία, σχολεία και βασικές υποδομές καταστράφηκαν σε μεγάλο ποσοστό, γεγονός που εντείνει το ανθρωπιστικό δράμα και τις σοβαρές δυσκολίες επιβίωσης για τους κατοίκους.

Γάζα: Πάνω από μισό εκατομμύριο εκτοπισμένοι επέστρεψαν

Η Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε το Σάββατο (11/10) πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, μία ημέρα πριν, στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας πως περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, παραμένουν επικίνδυνες και κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.

Γάζα: Καταστροφή και θλίψη

Αεροφωτογραφίες της Γάζας δείχνουν τεράστιες εκτάσεις γης με τίποτα άλλο παρά ερείπια. Δεν υπάρχουν υποδομές, ηλεκτρισμός ή νερό. Ωστόσο, για πολλούς από όσους ξεκίνησαν το ταξίδι τους την Παρασκευή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την επιστροφή τους.

Gaza will not be rebuilt.



It will be far more practical and cost-effective to construct new cities on undeveloped land than to clear the rubble that their cities have been reduced to.



The ruins will remain for years, a stark warning to future terrorists and their supporters. pic.twitter.com/lVMGJDMN6A — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 10, 2025

«Προσεύχομαι ο Θεός να ανακουφίσει τη θλίψη και την αγωνία μας και οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ακόμα και αν τα σπίτια μας έχουν καταστραφεί, θα επιστρέψουμε, αν είναι θέλημα Θεού», είπε ο Αχμάντ Αμπού Ουάτφα.

Ο Αμπού Ουάτφα μίλησε στο CNN κατά την επιστροφή του στο σπίτι του στο Σέιχ Ραντβάν στην πόλη της Γάζας. Είπε ότι ένιωθε μια απέραντη χαρά, παρόλο που ήξερε ότι πιθανότατα δεν τον περίμενε τίποτα.

«Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από αυτό — το συναίσθημα των ανθρώπων που επιστρέφουν από το νότο στο βορρά», είπε.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) είπε ότι επιτρέπεται στους ανθρώπους να μετακινούνται από το νότο προς το βορρά μέσω της παραλιακής οδού Al-Rashid και της οδού Salah al-Din στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι περπατούν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου κοντά στο Wadi Gaza στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, κατευθυνόμενοι προς τη βόρεια Γάζα, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 AP

Μια εκτοπισμένη παλαιστινιακή οικογένεια ταξιδεύει με ένα φορτηγό, με κατεύθυνση την πόλη της Γάζας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 AP

Δεύτερη φορά που Παλαιστίνιοι προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Για πολλούς κατοίκους της βόρειας Γάζας, την Παρασκευή ήταν η δεύτερη φορά που προσπάθησαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ενώ το Ισραήλ ανάγκασε τους περισσότερους κατοίκους της βόρειας Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή στις αρχές του πολέμου, τους επέτρεψε για λίγο να επιστρέψουν σε ορισμένα μέρη κατά τη διάρκεια της πρώτης εκεχειρίας τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η επιστροφή αυτή ήταν βραχύβια για τους περισσότερους, καθώς το Ισραήλ διέταξε εκ νέου την πλήρη εκκένωση της πόλης της Γάζας στις αρχές Σεπτεμβρίου, πριν ξεκινήσει ξανά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μια εκτοπισμένη Παλαιστίνια κοπέλα κουβαλάει μια τσάντα στο κεφάλι της καθώς περπατά κατά μήκος του παραλιακού δρόμου κοντά στο Wadi Gaza, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, κατευθυνόμενη προς την πόλη της Γάζας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025. AP

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) είχε δηλώσει τότε στο CNN ότι 640.000 άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει την πόλη μετά την εντολή εκκένωσης. Ο αριθμός αυτός αντιπροσώπευε περίπου το 90% του προπολεμικού πληθυσμού της πόλης της Γάζας, αν και δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί αυτή η εκτίμηση.

Η κατάσταση στην πόλη της Γάζας ήταν κρίσιμη ακόμη και πριν από την εισβολή του Ισραήλ πριν από δύο χρόνια, καθώς δεν υπήρχαν πλήρως λειτουργικά νοσοκομεία και υπήρχαν λίγα καταφύγια.

Την Παρασκευή, ιατρικές ομάδες από το νοσοκομείο Al Rantisi στην πόλη της Γάζας επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις και βρήκαν ότι είχαν καταστραφεί ολοσχερώς.

Η ολοκληρωμένη ταξινόμηση φάσεων επισιτιστικής ασφάλειας (IPC), μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε ότι από τον Αύγουστο ξεκίνησε λιμός που έπληξε την πόλη της Γάζας και έκτοτε έχει εξαπλωθεί στο υπόλοιπο της Λωρίδας.

Σπαραγμός μέσα από τα ερείπια

Καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να επιστρέφουν στο βορρά, τους περίμεναν θλιβερές εικόνες. Πλάνα από την πόλη δείχνουν πολυώροφα κτίρια να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και άλλα να έχουν διαλυθεί από τις εκρήξεις. Ολόκληρη η περιοχή φαίνεται να είναι καλυμμένη με γκρίζα σκόνη, χωρίς να διακρίνεται σχεδόν κανένα άλλο χρώμα.

Ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στο βορρά, δήλωσε στο CNN ότι τα πτώματα τουλάχιστον 33 Παλαιστινίων ανασύρθηκαν από την πόλη της Γάζας την Παρασκευή, μετά την υποχώρηση του ισραηλινού στρατού από ορισμένες περιοχές της πόλης.

«Είναι αδύνατο να γίνει η ταυτοποίηση μερικών πτωμάτων, γι' αυτό και στάλθηκαν στο νοσοκομείο όπου θα τα εξετάσουν οι ιατροδικαστικές ομάδες», τόνισε ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Ο Ματζντί Φουάντ Μοχάμαντ Αλ-Χουρ στεκόταν ανάμεσα στα ερείπια του σπιτιού του στο Tal el Hawa όταν μίλησε στο CNN.

Είπε ότι δύο από τα παιδιά του – ένας γιος και μια κόρη – σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Το σπίτι του καταστράφηκε και σχεδόν όλα τα υπάρχοντά του χάθηκαν.

«Σαράντα χρόνια δουλειάς για να χτίσω αυτό το σπίτι», είπε. «Είμαι 70 ετών τώρα. Από τα 10 μου, δούλευα μέχρι που παντρεύτηκα, έχτισα αυτό το σπίτι και έκανα παιδιά. Τώρα δεν μπορώ να δουλέψω και η υγεία μου δεν μου το επιτρέπει. Πού να πάω; Η υγεία μου δεν είναι πια όπως όταν ήμουν νέος. Είμαι γέρος και άρρωστος και δεν μπορώ να δουλέψω. Η γυναίκα μου είναι επίσης άρρωστη και έχει χάσει την όραση της».

Το Ισραήλ προειδοποιεί για «εξαιρετικά επικίνδυνες» ζώνες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η εκεχειρία είναι πλέον σε ισχύ στη Γάζα, με τις δυνάμεις να αποσύρονται σύμφωνα με το σχέδιο των ΗΠΑ που εγκρίθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας, την Παρασκευή ξεκίνησε μια περίοδος 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και υπό κράτηση στο Ισραήλ θα απελευθερωθούν επίσης στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Ο Sair Hikmat Subh από το Beit Lahiya, μια πόλη βόρεια της πόλης της Γάζας, δήλωσε ότι είναι «κουρασμένος και απογοητευμένος», αλλά ελπίζει να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του.

Ο Subh μίλησε στο CNN ενώ αποσυναρμολογούσε και μάζευε τη σκηνή του κοντά στην οδό Al-Rashid πριν από το ταξίδι του προς τα βόρεια.

«Είμαστε χαρούμενοι που το οδόφραγμα έχει αφαιρεθεί. Δόξα στον Θεό για την ασφάλεια όλων. Φυσικά και είμαι χαρούμενος!», δήλωσε στο CNN.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι χαιρετούν την κάμερα καθώς κινούνται προς την πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025. AP

Ωστόσο, είπε ότι η εμπειρία του, του έμαθε να είναι προσεκτικός.

«Έχω αποσυναρμολογήσει πολλές σκηνές και έχω αφήσει πολλές πίσω. Έχω εκτοπιστεί σχεδόν 20 φορές», είπε.

Ο Subh έχει δίκιο και θέλει να είναι προσεκτικός, καθώς όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος του IDF :«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα εξακολουθήσουν να είναι παρούσες σε διάφορες περιοχές της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των Beit Hanoun, Beit Lahia και Shuja’iyya. Προειδοποιούμε τον κόσμο να τις αποφεύγει».

«Το να προσεγγίζετε τις ζώνες όπου σταθμεύουν οι δυνάμεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

60.000 τόνοι τροφίμων έτοιμοι για διανομή

Μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εδρεύει στη Ρώμη, απηύθυνε έκκληση χθες Παρασκευή στην κυβέρνηση του Ισραήλ να επιτρέψει το ταχύτερο δυνατό την παράδοση μεγαλύτερων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θυλάκου, που είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

«Η στιγμή είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο στη Γάζα», εξήγησε ο Μάρτιν Φρικ, αντιπρόσωπος του ΠΕΠ στη Γερμανία, στην Αυστρία και στο Λιχτενστάιν, μιλώντας στο RND.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να φέρει ασφαλείς διελεύσεις των συνόρων και σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταφορά βοήθειας τώρα», συνέχισε ο κ. Φρικ, υπογραμμίζοντας πως κάθε ώρα μετράει.

Εξήντα χιλιάδες τόνοι τροφίμων είναι έτοιμοι να διανεμηθούν, βρίσκονται σε συνοριακά περάσματα, ενώ άλλοι 100.000 τόνοι μεταφέρονται στην περιοχή. Η ποσότητα αυτή αρκεί για τον εφοδιασμό του παλαιστινιακού θυλάκου για τρεις μήνες, με προϋπόθεση ότι η πρόσβαση είναι ασφαλής, αξιόπιστη και ανεμπόδιστη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Μέσα σε έναν μήνα, το ΠΕΠ σκοπεύει να διανείμει ψωμί, αλεύρι και δέματα με τρόφιμα σε 1,6 εκατ. Παλαιστίνιους, είπε ακόμη ο κ. Φρικ.

Την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας ελέγχουν οι αρχές του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να δίνουν άδεια εισόδου και να εγγυώνται την ασφάλεια των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Συνεχίζει να ζητά αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ η Χαμάς

Πάντως η αντιπροσωπεία της Χαμάς δεν θα συμμετάσχει στην υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος του πολιτικού της γραφείου.

"Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες", δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν σε συνέντευξή του στο AFP, τονίζοντας ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενεργεί "μέσω των Καταριανών και των Αιγυπτίων διαμεσολαβητών".

Η ιδέα να απελαθούν τα μέλη της Χαμάς από τη Γάζα, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, είναι "παράλογη", δήλωσε ο Μπαντράν.





"Τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που είναι στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται στη γη τους, εκεί όπου έζησαν, ανάμεσα στις οικογένειές τους και τον λαό τους. Είναι επομένως φυσικό να παραμένουν εκεί", δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. "Το να γίνεται λόγος για απέλαση των Παλαιστινίων, είτε είναι μέλη της Χαμάς είτε όχι, από τη γη τους είναι παράλογο και ανόητο", πρόσθεσε.

Η Χαμάς θα αμυνθεί εάν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αποτύχει, δήλωσε επίσης ο Μπαντράν.

"Ελπίζουμε να μην ξαναγυρίσουμε (στον πόλεμο), αλλά ο παλαιστινιακός λαός και οι δυνάμεις της αντίστασης σίγουρα (...) θα χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους για να αποκρούσουν την επιθετικότητα εάν τους επιβληθεί η μάχη", τόνισε.

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα είναι "περισσότερο πολύπλοκες", δήλωσε το ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.



"Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων απαιτεί πιο πολύπλοκες συζητήσεις και δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο η πρώτη φάση", δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. "Υπάρχουν πολυπλοκότητες και πολλές δυσκολίες, κάτι που απαιτεί διαπραγματεύσεις που μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο", προσθεσε.

Διαβάστε επίσης