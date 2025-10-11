Συνεχίζει να ζητά αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ η Χαμάς - «Παράλογη» η ιδέα απέλασης μελών από τη Γάζα

Νωρίτερα σήμερα στέλεχος της οργάνωσης χαρακτήρισε «εκτός συζήτησης» τον αφοπλισμό της Χαμάς, θεμελιώδες μέρος του σχεδίου είκοσι σημείων του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή 

Συνεχίζει να ζητά αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ η Χαμάς - «Παράλογη» η ιδέα απέλασης μελών από τη Γάζα

Φωτ. Αρχείου - Μαχητές της Χαμάς σε σχηματισμό πριν από την μεταφορά Ισραηλινών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό στη Νουσεϊράτ της Λωρίδας της Γάζας, στις 22 Φεβρουαρίου 2025. 

AP/Abdel Kareem Hana
Η αντιπροσωπεία της Χαμάς δεν θα συμμετάσχει στην υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος του πολιτικού της γραφείου.

"Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες", δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν σε συνέντευξή του στο AFP, τονίζοντας ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενεργεί "μέσω των Καταριανών και των Αιγυπτίων διαμεσολαβητών".

Η ιδέα να απελαθούν τα μέλη της Χαμάς από τη Γάζα, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, είναι "παράλογη", δήλωσε ο Μπαντράν.

"Τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που είναι στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται στη γη τους, εκεί όπου έζησαν, ανάμεσα στις οικογένειές τους και τον λαό τους. Είναι επομένως φυσικό να παραμένουν εκεί", δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. "Το να γίνεται λόγος για απέλαση των Παλαιστινίων, είτε είναι μέλη της Χαμάς είτε όχι, από τη γη τους είναι παράλογο και ανόητο", πρόσθεσε.

Η Χαμάς θα αμυνθεί εάν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αποτύχει, δήλωσε επίσης ο Μπαντράν.

"Ελπίζουμε να μην ξαναγυρίσουμε (στον πόλεμο), αλλά ο παλαιστινιακός λαός και οι δυνάμεις της αντίστασης σίγουρα (...) θα χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους για να αποκρούσουν την επιθετικότητα εάν τους επιβληθεί η μάχη", τόνισε.

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα είναι "περισσότερο πολύπλοκες", δήλωσε το ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

"Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων απαιτεί πιο πολύπλοκες συζητήσεις και δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο η πρώτη φάση", δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. "Υπάρχουν πολυπλοκότητες και πολλές δυσκολίες, κάτι που απαιτεί διαπραγματεύσεις που μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο", προσθεσε.

