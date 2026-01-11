Μητέρα με καρκίνο σε τελικό στάδιο μαζεύει χρήματα για να στηρίξει τα παιδιά της μετά τον θάνατό της

Η σπαρακτική ιστορία της 28χρονης Kaylin που έγινε πηγή έμπνευσης - «Ο μεγαλύτερος φόβος μου δεν είναι ο θάνατος, αλλά να μην μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά μου»

Μία 28χρονη μητέρα από την Οκλαχόμα που διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο συγκεντρώνει χρήματα για να στηρίξει τα παιδιά της, μετά τον θάνατό της.

Η Kaylin Gawf — μητέρα της 9χρονης Jace και του 6χρονου Memphis — δημιούργησε μια σελίδα GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα για την κηδεία της, δίνοντας σκληρή μάχη με μεταστατικό καρκίνο.

kaylin-gawf-02-011126-fbad9a6e7750472bb4f4354ab495bb8e.webp

Η Kaylin Gawf

«Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω αντιμετωπίσει ποτέ», έγραψε η Kaylin, 28 ετών. «Ο μεγαλύτερος φόβος μου δεν είναι ο θάνατος, αλλά να αφήσω τα παιδιά μου πίσω με επιπλέον πόνο, άγχος και οικονομικό βάρος, όταν δεν θα είμαι πια εδώ», πρόσθεσε.

Πριν από τρία χρόνια, η Kaylin διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού HER2+ που μεταστάθηκε στους πνεύμονες, τα οστά και τους λεμφαδένες. Μέχρι τον Μάρτιο του 2023, ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στον εγκέφαλό της, και η Kaylin διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και νόσο προμηνιγγιακή (LMD). Επιπλέον, διαγνώστηκε με νόσο Cushing, που οδήγησε σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, δύο εγχειρήσεις εγκεφάλου και σημαντική αύξηση βάρους.

«Πραγματικά πίστευα ότι θα νικήσω τον καρκίνο», έγραψε η Kaylin στο GoFundMe της. «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα άκουγα τα λόγια: "Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο για σένα". Είμαι συντετριμμένη για τα παιδιά και την οικογένειά μου».

«Δεν είμαι έτοιμη να τα αφήσω ακόμα, αλλά θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να τα προστατέψω και να διευκολύνω το μέλλον τους, ακόμη και όταν δεν θα είμαι πια εδώ», πρόσθεσε.

kaylin-gawf-05-011126-364a501b08fa4e7599c89b8f54a237c3.webp

Η Kaylin Gawf

Μετά τη δημιουργία του GoFundMe — με την ελπίδα να μειώσει μέρος του οικονομικού βάρους από τα παιδιά και την οικογένειά της — η μητέρα της, Myra Gawf, μίλησε για το πόσο έχει επηρεάσει η περιπέτεια της Kaylin την οικογένειά τους. «Δεν μπορώ να το διορθώσω. Πρέπει να την αφήσω να παλέψει μόνη της και δεν μπορώ να της το αφαιρέσω», είπε η Myra στο Fox 8 Live. «Είναι δύσκολο κάθε μέρα να πρέπει να κάθεσαι και να τη βλέπεις να περνάει όλο αυτό».

«Έχουν ήδη κάνει πέντε διαφορετικούς κύκλους χημειοθεραπείας, και δεν υπάρχει άλλος γιατί το σώμα της δεν μπορεί να τον αντέξει. Νομίζαμε ότι θα τον νικούσαμε. Τώρα, σχεδιάζουμε μια κηδεία. Είναι απλώς συντριπτικό», πρόσθεσε η μητέρα της Kaylin.

«Ακόμα θέλει να μπορεί να φροντίζει και να προσπαθεί να σχεδιάσει το μέλλον των παιδιών της», είπε η Myra Gawf. «Μας εμπνέει όλους. Είναι η μικρή μου ηρωίδα».

