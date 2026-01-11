Κοπεγχάγη και νότια Σκανδιναβία: εργασιακός παράδεισος ή μύθος;

Υψηλοί μισθοί, μικρότερο ωράριο, σεβασμός στον εργαζόμενο και μια βαθιά ριζωμένη κουλτούρα ισορροπίας μεταξύ δουλειάς και ζωής. Η Κοπεγχάγη και η περιοχή της νότιας Σκανδιναβίας προβάλλονται συχνά ως εργασιακός παράδεισος. Είναι όμως πράγματι έτσι;

Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Δανία και τη νότια Σουηδία μιλούν στην Καθημερινή της Κυριακής για την καθημερινότητά τους, επιβεβαιώνοντας με αριθμούς, εμπειρίες και μικρές πολιτισμικές «εκπλήξεις», ότι στη Σκανδιναβία η εργασία δεν εξαντλεί, αλλά στηρίζει τη ζωή.

Η εικόνα που αναδύεται είναι αυτή μιας κουλτούρας όπου η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής δεν αποτελεί σύνθημα, αλλά κανόνα. Υψηλοί μισθοί, 37ωρη εργάσιμη εβδομάδα, σεβασμός στο ωράριο και έμφαση στην ψυχική υγεία συνθέτουν το εργασιακό τοπίο της ευρύτερης περιοχής της Κοπεγχάγης. Όπως σημειώνουν, στη Σκανδιναβία «η ευημερία του εργαζομένου θεωρείται προϋπόθεση παραγωγικότητας».

Ενθυμούνται την έκπληξή τους όταν, στους πρώτους μήνες εργασίας της, έλαβαν email που ενημέρωνε ότι τα καλοκαιρινά απογεύματα της Παρασκευής τελειώνουν νωρίτερα για να απολαύσουν όλοι τον ήλιο. Μετά από χρόνια έντονων ρυθμών στην Ελλάδα, χρειάστηκε χρόνο για να «κατεβάσουν ταχύτητα» και να προσαρμοστούν σε μια καθημερινότητα όπου το burnout αντιμετωπίζεται προληπτικά και η άδεια μετ’ αποδοχών για λόγους ψυχικής ισορροπίας θεωρείται αυτονόητη.

Ειδικότερα, αναφέρονται σε μια κοινωνία με ισχυρό κοινωνικό κράτος, σεβασμό στον φορολογούμενο και αίσθημα ασφάλειας, ενώ επισημαίνουν ότι, παρά τις αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, η ποιότητα ζωής παραμένει υψηλή. Όπως λένε χαρακτηριστικά, «σήμερα χιονίζει πιο συχνά στη Θεσσαλονίκη απ’ ό,τι στη νότια Σουηδία».

Για τη νέα γενιά Ελλήνων επιστημόνων, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι διδακτορικοί φοιτητές αμείβονται κανονικά, εξασφαλίζοντας οικονομική ανεξαρτησία. Περιγράφουν ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον ισότητας και συνεργασίας, όπου το ωράριο γίνεται σεβαστό και η ιεραρχία δεν καθορίζει την καθημερινή συναναστροφή.

Επίσης, μιλούν για μια πόλη καθαρή, λειτουργική, με άριστες συγκοινωνίες και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αναγνωρίζουν δυσκολίες, όπως το σκοτάδι του χειμώνα ή την ανάγκη για βιταμίνη D, αλλά τις θεωρούν μικρό τίμημα μπροστά στη συνολική ποιότητα ζωής.

Πίσω από τις προσωπικές ιστορίες, τα στοιχεία ενισχύουν την εικόνα: η Κοπεγχάγη κατατάσσεται πρώτη στο Happy City Index 2025, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των αλλοδαπών δηλώνει ικανοποιημένη από τη ζωή στη Δανία και σκέφτεται να παρατείνει τη διαμονή της. Οι Έλληνες φοιτητές και επαγγελματίες αυξάνονται σταθερά, βρίσκοντας σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης όχι μόνο καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, αλλά και μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής.

Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι: για όσους αναζητούν ασφάλεια, ισοτιμία και ουσιαστική ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τη ζωή, η Κοπεγχάγη και η ευρύτερη σκανδιναβική περιοχή δεν είναι μύθος – είναι μια ρεαλιστική εναλλακτική.

