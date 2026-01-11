Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί την Κούβα - Η Αβάνα δηλώνει «έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Κούβα την Κυριακή να «καταλήξει σε συμφωνία», διαφορετικά προειδοποίησε για ασαφείς συνέπειες, προειδοποιώντας ότι η ροή πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα προς την Αβάνα θα σταματήσει.

«Δεν θα υπάρχει πλέον πετρέλαιο ούτε χρήματα για την Κούβα! Μηδέν!», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο κανάλι του Truth Social. «Τους συνιστώ έντονα να καταλήξουν σε συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μια εβδομάδα μετά την επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης στην Καράκας, η οποία στοίχισε τη ζωή δεκάδων μελών των δυνάμεων ασφαλείας της Βενεζουέλας και της Κούβας.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social ένα μήνυμα του χρήστη Cliff Smith, που είχε δημοσιευτεί στις 8 Ιανουαρίου, λέγοντας: «Ο Marco Rubio θα είναι πρόεδρος της Κούβας», συνοδευόμενο από ένα emoji που κλαίει από τα γέλια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνόδευσε τη δημοσίευση με το σχόλιο: «Μου φαίνεται πολύ καλό!»

Ο χρήστης, σχετικά άγνωστος και περιγραφόμενος στη βιογραφία του ως «συντηρητικός Καλιφορνέζος», έχει λιγότερους από 500 ακολούθους.

«Πολλοί Κουβανοί πέθαναν»

Λίγο αργότερα, σε μήνυμα που δημοσίευσε στον δικό του ιστότοπο, ο Τραμπ δήλωσε: «Η Κούβα ζούσε για πολλά χρόνια χάρη σε σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα, η Κούβα παρείχε υπηρεσίες ασφαλείας στους δύο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, αλλά πλέον δεν ισχύει αυτό!»

«Πολλοί Κουβανοί πέθαναν ως αποτέλεσμα της αμερικανικής επίθεσης της προηγούμενης εβδομάδας, και η Βενεζουέλα δεν χρειάζεται πλέον προστασία από τους εγκληματίες και εκβιαστές που τους κρατούσαν ομήρους για τόσα χρόνια», συνέχισε.

«Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι να κάνουμε»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κούβας, Miguel Díaz-Canel, απάντησε την Κυριακή ότι «κανείς δεν υπαγορεύει τι να κάνει» η χώρα του. Η Κούβα είναι «ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο έθνος», έγραψε σε μήνυμα που δημοσίευσε στο X. «Η Κούβα δεν επιτίθεται, δέχεται επιθέσεις από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια, και δεν απειλεί – προετοιμάζεται, έτοιμη να υπερασπιστεί την Πατρίδα μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος.»

Υπό το εμπορικό εμπάργκο των ΗΠΑ, η Αβάνα εξαρτάται όλο και περισσότερο από το βενεζουελάνικο πετρέλαιο από το 2000, που παρέχεται στο πλαίσιο συμφωνίας με τον Ούγο Τσάβες, προκάτοχο του Νικολάς Μαδούρο.

Διαβάστε επίσης