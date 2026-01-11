Νέα πορεία για το Ελληνικό Yachting το 2026

Ο θαλάσσιος τουρισμός και το ελληνικό yachting βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες (10/1) ανάμεσα στον Cpt Dr Γιώργο Βάλλη και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Βάλλης έθεσε για ακόμη μία φορά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτικών στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, την ασφάλεια στη θάλασσα, τις λιμενικές υποδομές, καθώς και την ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας εν πλω.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ κατέθεσε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις που αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες των πληρωμάτων, με τον Υπουργό να δεσμεύεται ότι θα τις εξετάσει διεξοδικά και θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία με την Ένωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα όπως η προστασία των εγκύων ναυτικών, η αντιμετώπιση φαινομένων αυθαιρεσίας, η εφαρμογή της τηλεϊατρικής, η προαγωγική υπηρεσία στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, καθώς και το ζήτημα των απολύσεων ναυτικών λόγω εκπαίδευσης. Παράλληλα συζητήθηκαν οι ναυτικές φωτοβολίδες και η συνολική ασφάλεια σκαφών, πληρωμάτων και λουόμενων.

Η συνάντηση ανέδειξε την ανάγκη χάραξης μιας ενιαίας και μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον θαλάσσιο τουρισμό, βασισμένης στον επαγγελματισμό, τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια. Με το 2026 να έχει πλέον ξεκινήσει, η στρατηγική αυτή αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΠΕΠΙΕΘ και τον πρόεδρό της, με την προσδοκία να υποστηριχθεί ενεργά και από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όπως σημειώθηκε, στόχος είναι μια σειρά χρόνιων ναυτικών ζητημάτων να βρουν οριστική λύση, στα πρότυπα της πρόσφατης ρύθμισης για τη φορολόγηση των ναυτικών, που αποτέλεσε σημαντική επιτυχία για τον Cpt Dr Γιώργο Βάλλη.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας, τη δέσμευσή του για εξεύρεση λύσεων και τη στήριξή του στο ελληνικό yachting.

Διαβάστε επίσης