Επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιά - Κύθνου: Ξεκινούν από την Παρασκευή τα δρομολόγια

Τα νέα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Παρασκευή (21/11) 

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανακοίνωσε την επανέναρξη της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιά - Κύθνου, μετά τη διακοπή της το 2024.

Τα νέα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Παρασκευή (21/11) και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Κυριακή, επιπλέον των 5 δρομολογίων που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα από το Λαύριο.

«Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται μόνιμοι κάτοικοι, δημόσιοι λειτουργοί και επισκέπτες και ικανοποιείται το αίτημα που είχε εδώ και καιρό η αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινωνία της Κύθνου», ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό του Open.

