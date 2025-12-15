Ενεργειακή μετάβαση και στη ναυτιλία – Τα νέα δεδομένα

Η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, αντιμετωπίζοντας αυξανόμενες ρυθμιστικές πιέσεις για τη μείωση των εκπομπών, καθώς και τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή εποχή.

Πρόκειται για μια βιομηχανία η οποία υφίσταται μια βαθιά μεταμόρφωση, καθοδηγούμενη από τους στόχους αποανθρακοποίησης, την ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και ένα ολοένα και πιο περίπλοκο ρυθμιστικό περιβάλλον, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, οι οποίοι τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των βασικών φορέων.

Τα νέα δεδομένα

Κατά γενική ομολογία, το LNG θα εξακολουθήσει να είναι παρόν τα επόμενα 10-15 χρόνια και αναμένεται να είναι το κύριο μεταβατικό καύσιμο τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ το Bio-LNG ή το συνθετικό LNG θα αποτελέσουν επίσης μέρος της ενεργειακής μετάβασης του κλάδου.

«Το LNG έχει αποδείξει την αξιοπιστία του και πρέπει να αξιοποιηθεί ως μεταβατικό καύσιμο», δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Ακόμη δεν έχουμε τα καύσιμα μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών, ούτε καν για να προσεγγίσουμε τους στόχους μείωσης της ερχόμενης δεκαετίας. Το κόστος μετάβασης είναι πολύ υψηλό και πρέπει, σημαντικό μέρος αυτών, να επιστρέφει στη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις αντίστοιχες υποδομές», κατέληξε.

Αναφερόμενος στη μετάβαση προς την πράσινη ναυτιλία, υπογράμμισε ότι «συμφωνούμε στο πλαίσιο, αλλά θέλουμε ρεαλισμό».

«Χρειαζόμαστε βιώσιμη ναυτιλία, περιβαλλοντικά και οικονομικά. Για να γίνει αυτό, οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα», τόνισε ο Υπουργός.