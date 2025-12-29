Ναυτικοί και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής: Mια συζήτηση που αξίζει να γίνει

Η πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση που κατατέθηκε για την αναγνώριση της θαλάσσιας υπηρεσίας των ναυτικών σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ανοίγει μια ουσιαστική και ώριμη συζήτηση γύρω από ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια μεγάλο μέρος του ναυτικού κόσμου.

Μαριάννα Γεωργαντή

Ναυτικοί και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής: Mια συζήτηση που αξίζει να γίνει
Τα τελευταία χρόνια, η δραστηριότητα στον τομέα των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής έχει αυξηθεί σημαντικά, δημιουργώντας μια νέα, δυναμική κατηγορία ναυτικών που εργάζονται σε σκάφη υψηλών απαιτήσεων, με επαγγελματικές συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας.

Παρά ταύτα, πολλοί από αυτούς βλέπουν τη θαλάσσια υπηρεσία τους να μην αναγνωρίζεται θεσμικά ως πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στην έκδοση και ανανέωση διπλωμάτων όσο και στη συνολική επαγγελματική τους εξέλιξη.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Γιώργου Βάλλη, προέδρου των πληρωμάτων ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών, ο οποίος εδώ και καιρό έχει αναδείξει συστηματικά το ζήτημα της μη αναγνώρισης της θαλάσσιας υπηρεσίας στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Μέσα από συνεχή επαφή με τους ίδιους τους ναυτικούς και βαθιά γνώση της πραγματικής εικόνας του κλάδου, ο Γιώργος Βάλλης κατέγραψε το πρόβλημα, το τεκμηρίωσε και το μετέφερε θεσμικά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο να φτάσει το θέμα στο κοινοβούλιο. Η στάση του χαρακτηρίζεται από επιμονή, σοβαρότητα και διάθεση συνεργασίας, με μοναδικό στόχο τη δίκαιη αντιμετώπιση των πληρωμάτων και την αναγνώριση της πραγματικής τους εργασίας στη θάλασσα

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ήδη αποδείξει ότι αντιμετωπίζει τα ναυτικά ζητήματα με σοβαρότητα, θεσμική συνέχεια και διάθεση μεταρρύθμισης.

Η συμβολή του Υπουργείου και του Βασίλη Κικίλια

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας έχει, από την πρώτη στιγμή, δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για τη στήριξη των ανθρώπων της θάλασσας. Με παρεμβάσεις που αφορούν την ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης,τη βελτίωση των συνθηκών για τους ναυτικούς, και τη συνολική αναβάθμιση του ρόλου της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία, έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού πλαισίου. Η μέχρι τώρα πορεία του στο Υπουργείο δείχνει ότι τέτοια ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, αλλά με γνώμονα τη συνολική εικόνα του κλάδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για την αναγνώριση της υπηρεσίας στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη θετική θεσμική τομή, με προσεκτικά βήματα και χωρίς αιφνιδιασμούς.

Ο ρόλος της κοινοβουλευτικής παρέμβασης

Από την άλλη πλευρά, η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία που ανέδειξε το θέμα λειτουργεί υποστηρικτικά και συμπληρωματικά προς το έργο του υπουργείου. Αναδεικνύει ένα υπαρκτό πρόβλημα της καθημερινότητας των ναυτικών και θέτει εύλογα ερωτήματα για το πώς μπορεί να υπάρξει δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση, χωρίς επαγγελματικές διακρίσεις.

Τέτοιου είδους παρεμβάσεις συμβάλλουν στον θεσμικό διάλογο και βοηθούν τη διοίκηση να εντοπίζει πεδία που χρειάζονται επικαιροποίηση, ειδικά σε έναν κλάδο που εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο η ναυτιλία αναψυχής.

Στην ουσία, δεν πρόκειται για αντιπαράθεση, αλλά για σύγκλιση στόχων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πολιτική ηγεσία, κοινοβούλιο και ναυτικοί έχουν κοινό ζητούμενο, τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την αναγνώριση της πραγματικής εργασίας στη θάλασσα.

Με θεσμικό διάλογο, τεκμηρίωση και συνεργασία, το ζήτημα αυτό μπορεί να οδηγηθεί σε λύση που θα ενισχύει τόσο τους ναυτικούς όσο και το κύρος της ελληνικής ναυτιλίας συνολικά.Γιατί όταν η συζήτηση γίνεται χωρίς εντάσεις και με σεβασμό, κερδίζουν όλοι και κυρίως αυτοί που κρατούν ζωντανή την ελληνική ναυτική παράδοση.

