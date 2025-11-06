Κικίλιας στο Newsbomb: Μοναδική ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα κόμβος ενέργειας για τα επόμενα 25 χρόνια

Ο υπουργός Ναυτιλίας μιλά στο Newsbomb από τη Διατλαντική Σύνοδος για την Ενέργεια (P-TEC) που γίνεται στο Ζάππειο

Κικίλιας στο Newsbomb: Μοναδική ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα κόμβος ενέργειας για τα επόμενα 25 χρόνια
Αρχείου - Eurokinissi
Μοναδική ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα ενεργειακό κόμβος για τα επόμενα 25 χρόνια, δηλώνει στο Newsbomb.gr ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας από τη Διατλαντική Σύνοδος για την Ενέργεια (P-TEC), που διεξάγεται στο Ζάππειο.

Γίνονται πολύ σημαντικές διεργασίες στη σύνοδο, δήλωσε ο υπουργός, σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια που είναι το ζητούμενο στη σύγχρονη εποχή. Πρόκειται για μία «μοναδική ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος για τα επόμενα 25 χρόνια», επισήμανε σχετικά.

Μέσω των συμφωνιών, από την Ελλάδα θα περνάει το αμερικανικό LNG, θα δημιουργηθούν σημαντικές θέσεις εργασίες και κυρίως θα έχουμε ενεργειακή ασφάλεια, στη χώρα μας, που είδαμε πόσο σημαντική είναι υπό την παγκόσμια συγκυρία που περνάμε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε πως πρόκειται για «πολύ δυναμική προσωπικότητα που υποστηρίζει την ελληνική ναυτιλία».

Δείτε τη συνέντευξη του Βασίλη Κικίλια στο Newsbomb.gr και την Αμαλία Κάτζου:

