Χρήσιμος οδηγός για ταξιδιώτες – Οι νέοι φόροι και χρεώσεις που ισχύουν σε ευρωπαϊκούς προορισμούς

Από τη Ρώμη έως την Τενερίφη και το Εδιμβούργο, δείτε τα νέα έξοδα που πρέπει να υπολογίσετε πριν κάνετε τα ταξίδια σας

Χρήσιμος οδηγός για ταξιδιώτες – Οι νέοι φόροι και χρεώσεις που ισχύουν σε ευρωπαϊκούς προορισμούς
Τα ταξίδια δεν είναι ποτέ φτηνά, αλλά τα πλέον ενοχλητικά έξοδα είναι εκείνα που δεν περιμένατε. Αποσκευές που δεν γνωρίζατε ότι ζύγιζαν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, κάποιο πρόστιμο επειδή ξεχάσατε να επικυρώσετε το εισιτήριο του τραμ ή μερικές φορές, ένας «δημοτικός φόρος» που δεν είχατε ακούσει ποτέ πριν από το check–in σας.

Τα επιπλέον έξοδα για τους ταξιδιώτες γίνονται ολοένα και συνηθέστερα, καθώς ο υπερτουρισμός «βαραίνει» όλη την Ευρώπη. Σε ορισμένα μέρη, θα πρέπει να πληρώσετε φόρο διανυκτέρευσης· σε άλλα, θα πρέπει να πληρώσετε είσοδο σε αξιοθέατα που προηγουμένως ήταν δωρεάν. Όπως και να έχει, ένα είναι σίγουρο: Τα ταξίδια είναι ακριβότερα από ποτέ.

Για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων στις διακοπές σας, το περιοδικό TimeOut συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα πιθανά έξοδα, τις χρεώσεις και τους φόρους που μπορεί να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές σας περιπέτειες τη νέα χρονιά. Από την Ιταλία μέχρι την Τενερίφη, αυτοί είναι οι προορισμοί στην Ευρώπη όπου ίσως χρειαστείτε λίγα παραπάνω μετρητά το 2026.

Αξιοθέατα στη Ρώμη με χρέωση εισόδου

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στην ιταλική πρωτεύουσα, η οποία πλέον θα χρεώνει τους επισκέπτες για την είσοδο σε αρκετά αξιοθέατα που πριν ήταν δωρεάν, όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι. Η κοντινή επίσκεψη στη φημισμένη κρήνη θα κοστίζει πλέον 2 ευρώ, ενώ, θα μπορείτε να τη δείτε δωρεάν από μακριά. Οι ντόπιοι δεν θα πληρώνουν τίποτα.

Πόσο κοστίζει; Μία φορά, 2 ευρώ.

Πότε θα ισχύσει; Από 1 Φεβρουαρίου.

Φόρος διανυκτέρευσης στο Εδιμβούργο

Το Εδιμβούργο γίνεται η πρώτη πόλη στο Ηνωμένο Βασίλειο που εισάγει μόνιμο φόρο διανυκτέρευσης. Τα κονδύλια θα χρηματοδοτούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και υποδομές. Οι τουρίστες θα χρεώνονται ένα ποσοστό της τάξεως του 5% της τιμής του δωματίου (προ ΦΠΑ) για τις πρώτες πέντε νύχτες.

Πόσο κοστίζει; 5% της τιμής του δωματίου ανά νύχτα.
Πότε θα ισχύσει; Από 24 Ιουλίου.

Επιστροφή του τουριστικού φόρου στη Βενετία

Οι Αρχές της Βενετίας ανακοίνωσαν ότι θα επαναφέρουν τον φόρο ημέρας για τους επισκέπτες κατά την υψηλή περίοδο το 2026. Σε επιλεγμένες ημέρες μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου, θα πρέπει να πληρώσετε 5 ευρώ για να εισέλθετε στην πόλη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πόσο κοστίζει; 5 ευρώ / ημέρα.
Πότε θα ισχύσει; Από τον Απρίλιο.

Οικολογικός φόρος στην Τενερίφη

Η Τενερίφη είναι δημοφιλής προορισμός για πεζοπορία γύρω από το όρος Τέιντε. Από τον Ιανουάριο, οι επισκέπτες θα πρέπει να πληρώνουν νέο «οικολογικό φόρο» για τις δημοφιλέστερες διαδρομές. Τα έσοδα θα πηγαίνουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πάρκου. Το κόστος θα κυμαίνεται από 10 ευρώ για οργανωμένες πεζοπορίες έως 25 ευρώ για μεμονωμένες.
Πόσο κοστίζει; 10 – 25 ευρώ, ανάλογα με τη διαδρομή.
Ισχύει από 1 Ιανουαρίου.

Ολλανδικό χωριό με χρέωση για ημερήσιους επισκέπτες

Όπως η Βενετία, το μικρό χωριό Zaans Schans εισήγαγε χρέωση εισόδου από την επόμενη χρονιά. Μόνο 100 άτομα ζουν στο χωριό, αλλά το 2025 το επισκέφτηκαν πάνω από 2,4 εκατ. άνθρωποι. Το κόστος 17,50 ευρώ / άτομο στοχεύει να μειώσει τους… θορυβώδεις επισκέπτες.
Πόσο κοστίζει; 17,50 ευρώ / ημέρα
Πότε θα ισχύσει; Από την Άνοιξη.

Αυξήσεις στα ταξίδια στη Νορβηγία

Ύστερα από χρόνια συζήτησης, η Νορβηγία θα εισάγει «συνεισφορά επισκέπτη» ύψους 3% του κόστους διαμονής. Η εφαρμογή θα εξαρτάται από την τοπική αρχή και όσοι μένουν σε σκηνές ή τροχόσπιτα δεν θα χρεώνονται.
Πόσο κοστίζει; 3% του συνολικού κόστους διαμονής
Πότε θα ισχύσει; Καλοκαίρι

Αλλαγές στις άδειες παραμονής για το Ηνωμένο Βασίλειο

Το σύστημα ETIAS, μία νέα μορφή βίζας για Βρετανούς που ταξιδεύουν στην Ευρώπη, ενδέχεται να ισχύσει στα τέλη του 2026. Κοστίζει 17 στερλίνες (περίπου 20 ευρώ) και είναι έγκυρη για 3 χρόνια.

