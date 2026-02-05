Συντριβή C-130 στο όρος Όθρυς, 35 χρόνια μετά: Πώς χάθηκαν 63 ζωές σε υψόμετρο 1520 μέτρων

Πριν από 35 χρόνια γράφτηκε μια από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας, με την συντριβή του C-130 στο όρος Όθρυς, που κόστισε τη ζωή σε 63 ανθρώπους

Newsbomb

Συντριβή C-130 στο όρος Όθρυς, 35 χρόνια μετά: Πώς χάθηκαν 63 ζωές σε υψόμετρο 1520 μέτρων
EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την πολύνεκρη συντριβή του C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας στο όρος Όθρυς, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές και το τραύμα ανοιχτό.

Ο πτέραρχος ε.α. Γρηγόρης Ιγγλέσης, που υπηρετούσε στη μονάδα την περίοδο του δυστυχήματος, μιλά αποκλειστικά στο Newsbomb.gr και περιγράφει τις δραματικές συνθήκες της επιχείρησης εντοπισμού, αλλά και το βάρος που συνοδεύει μέχρι σήμερα όσους έζησαν από κοντά την τραγωδία.

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο άσχημες που για τρεις ημέρες πετούσαμε πάνω από την περιοχή χωρίς να μπορούμε να εντοπίσουμε τον τόπο του ατυχήματος», τονίζει ο πτέραρχος, περιγράφοντας την αγωνία και την αβεβαιότητα που επικρατούσαν.

Οι καιρικές συνθήκες και το τραγικό αποτέλεσμα

Στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 63 άτομα, τα οποία έχασαν όλα τη ζωή τους. Όπως εξηγεί ο πτέραρχος Ιγγλέσης, η έντονη κακοκαιρία και η χαμηλή νέφωση δυσχέραναν καθοριστικά την πτήση, με αποτέλεσμα την συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους και τον θάνατο των επιβαινόντων, όσο και τις έρευνες.

«Το αεροπλάνο εντοπίστηκε τελικά μετά από τρεις ημέρες, όταν ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, με χειριστή τον Γιώργο Καραγιάννη, παρατήρησε τυχαία κάτι διαφορετικό στο σημείο. Έτσι οδηγήθηκαν οι ομάδες διάσωσης στο χώρο του δυστυχήματος», σημειώνει.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ C-130 ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΟΘΡΥΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

«Κάθε χρόνο αισθάνομαι την ίδια θλίψη»

Ο απόστρατος πτέραρχος Γρηγόρης Ιγγλέσης έχει επισκεφθεί πολλές φορές το σημείο της συντριβής στο όρος Όθρυς και, όπως λέει, το συναίσθημα δεν αλλάζει με τα χρόνια.

«Κάθε χρόνο γίνεται επιμνημόσυνη δέηση και σχεδόν πάντα βρίσκονται εκεί οι οικογένειες για να τιμήσουν τους ανθρώπους τους που χάθηκαν τόσο άδικα. Είναι ένα μαύρο περιστατικό που δεν ξεχνιέται», καταλήγει.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ C-130 ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΟΘΡΥΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Το χρονικό της τραγωδίας του C-130 στο Όρος Όθρυς

Ήταν 5 Φεβρουαρίου 1991 όταν το μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με αριθμό 748, απογειώθηκε από την Ελευσίνα με τελικό προορισμό την 115 Πτέρυγα Μάχης στα Χανιά της Κρήτης. Στο σχέδιο πτήσης προβλεπόταν ενδιάμεση στάση στην 111 Πτέρυγα Μάχης στη Νέα Αγχίαλο, προκειμένου να παραληφθεί επιπλέον προσωπικό. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 63 αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και σμηνίτες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση, το στίγμα του αεροσκάφους χάθηκε από τα ραντάρ, χωρίς ο κυβερνήτης, επισμηναγός Μπίνας, να έχει αναφέρει οποιοδήποτε πρόβλημα. Την ίδια ώρα, στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με χαμηλή νέφωση και περιορισμένη ορατότητα, γεγονός που οδήγησε το πλήρωμα στη διαδικασία προσγείωσης διά οργάνων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ C-130 ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΟΘΡΥΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε. Στις έρευνες συμμετείχαν οκτώ μαχητικά F-16, δύο C-130, δύο Canadair CL-215, ελικόπτερα Σινούκ, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και ισχυρές δυνάμεις καταδρομών και πεζοναυτών που «χτένιζαν» την περιοχή κατά μήκος της θεωρητικής πορείας του αεροσκάφους.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, για τρεις ολόκληρες ημέρες δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος του C-130. Η πυκνή νέφωση και η κακοκαιρία καθιστούσαν σχεδόν αδύνατο τον εντοπισμό του σημείου πρόσκρουσης. Τελικά, το πρωί της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου 1991, στις 08:40, το αρχηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων έστειλε το σήμα «παύσατε έρευνες», καθώς ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας είχε εντοπίσει τα συντρίμμια στις χιονισμένες πλαγιές της Όθρυος, στην κορυφή Τσατάλι, σε υψόμετρο 1.520 μέτρων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ C-130 ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΟΘΡΥΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ο χειριστής του ελικοπτέρου, αντισμήναρχος Γιώργος Καραγιάννης, είχε περιγράψει αργότερα πως είδε μια εκτεταμένη περιοχή γεμάτη συντρίμμια και σορούς, μήκους περίπου 300 μέτρων. Όπως προέκυψε από τη νεκροψία και τη νεκροτομή, ο θάνατος όλων των επιβαινόντων ήταν ακαριαίος, αποτέλεσμα της σφοδρής πρόσκρουσης του αεροσκάφους στο έδαφος, με το C-130 να έχει χτυπήσει με την «κοιλιά», γεγονός που δείχνει πως ο χειριστής αντιλήφθηκε το εμπόδιο την τελευταία στιγμή και προσπάθησε να το αποφύγει.

Στα χρόνια που ακολούθησαν διατυπώθηκαν σενάρια περί δολιοφθοράς ή ύπαρξης ύποπτου φορτίου, τα οποία διαψεύστηκαν επισήμως από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για την τραγωδία κατηγορήθηκε τελικά ο αξιωματικός εναέριας κυκλοφορίας της Νέας Αγχιάλου, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτοδίκως, αλλά αθωώθηκε ομόφωνα στο Εφετείο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:46ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Επτά θάνατοι από COVID-19 και 9 από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

17:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του Τζιωρτζιώτη - Ξανάρχισαν οι έρευνες για τη φονική έκρηξη

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εντοπίστηκε το σημείο διαρροής προπανίου πριν την έκρηξη - Φωτογραφία ντοκουμέντο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Αρμενία - Η ιστορία του Βίκεν που εμπνέει ελπίδα: Απήχθη στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ - Μετά από 5 χρόνια στη φυλακή βρίσκεται πλέον στην αγκαλιά της γυναίκας του

17:26ΕΛΛΑΔΑ

35 χρόνια από τη συντριβή του C-130 στο όρος Όθρυς με 63 νεκρούς: «Επί 3 ημέρες δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε τίποτα» λέει απόστρατος πτέραρχος

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Ισραήλ: Έκτακτο συμβούλιο Ασφαλείας πριν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η συνέντευξη Μητσοτάκη στο περιοδικό «Foreign Policy»

17:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Hellenic Heritage: Ψηφιακή πρόσβαση στον Πολιτισμό - Από τον Απρίλιο σε πλήρη ισχύ

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης ασθένεια του Πράσινου Ακρωτηρίου που χτυπά τουρίστες: Δραματική προειδοποίηση από οικογένεια Βρετανίδας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Πύργος: Κατέρρευσε ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης - Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή

16:48ΑΠΟΨΕΙΣ

Καζακστάν: Το σχέδιο νέου Συντάγματος της χώρας στο πλαίσιο θεσμικών μεταρρυθμίσεων

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Μία γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ «κατέβασε τον διακόπτη»: Τα Starlink των Ρώσων βγήκαν εκτός μάχης στην Ουκρανία - Πώς αλλάζει το πεδίο της μάχης

16:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου

16:00MEETING POINT

Βενιζέλος στο Newsbomb: Ανιστόρητο ότι ασκώ κριτική επειδή ο Μητσοτάκης δεν με πρότεινε για Πρόεδρο Δημοκρατίας

15:52LIFESTYLE

Survivor spoiler: Πότε θα δούμε τους νέους παίκτες στον Άγιο Δομίνικο

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγόπουλος για δέσμευση των λογαριασμών του: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα - Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:26ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης ασθένεια του Πράσινου Ακρωτηρίου που χτυπά τουρίστες: Δραματική προειδοποίηση από οικογένεια Βρετανίδας

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε οχήματα επειδή δεν της έδιναν δανεικά

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ «κατέβασε τον διακόπτη»: Τα Starlink των Ρώσων βγήκαν εκτός μάχης στην Ουκρανία - Πώς αλλάζει το πεδίο της μάχης

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Μία γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ο Σερκάν πέθανε μπρος στα μάτια των παιδιών του, εγώ υπέστην έμφραγμα» λέει ο πατέρας του

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Δικαίωση για 250.000 δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο – Πώς υπολογίζεται πλέον ο τόκος στα «κόκκινα» δάνεια

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η συνέντευξη Μητσοτάκη στο περιοδικό «Foreign Policy»

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Υβριδικός πόλεμος στο διάστημα: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 δορυφόρους της Ευρώπης

15:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου – Τα σενάρια για τις αλλαγές

16:00MEETING POINT

Βενιζέλος στο Newsbomb: Ανιστόρητο ότι ασκώ κριτική επειδή ο Μητσοτάκης δεν με πρότεινε για Πρόεδρο Δημοκρατίας

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ