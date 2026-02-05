Η Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Έκθεση HoReCa 2026 στηρίζει τους επαγγελματίες του κλάδου

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2026 – Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δίνει δυναμικό «παρών» στη HoReCa Expo 2026, από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου, και υποδέχεται τους επαγγελματίες της αγοράς σε έναν πλήρως ανανεωμένο χώρο, στο Hall 1 (B21/B23, C19/C21), με πρωταγωνιστή τα προϊόντα της.

Με οδηγό το όραμά της να αποτελεί συνεργάτη επιλογής για τους πελάτες της, η Coca‑Cola Τρία Έψιλον στηρίζει τους επαγγελματίες του HoReCa, ενεργοποιώντας περισσότερες περιστάσεις κατανάλωσης και ενισχύοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν στους πελάτες τους. Αυτό επιτυγχάνεται με το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της το οποίο καλύπτει κάθε στιγμή της ημέρας, ενισχύει τις δυνατότητες mixability με καινοτόμες προτάσεις και αξιοποιεί έξυπνους συνδυασμούς σερβιρίσματος.

Με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες εμπειρίες κατανάλωσης που δημιουργούν αξία τόσο για τους επαγγελματίες του κλάδου όσο και για τους καταναλωτές, η εταιρεία θα παρουσιάσει τις επιλογές του χαρτοφυλακίου της για κάθε περίσταση: από το πρωί, με τα blends καφέ Costa Coffee και Caffè Vergnano και τους χυμούς Amita, στο μεσημεριανό γεύμα με την αγαπημένη Coca-Cola, και από το απόγευμα και μετά με Three Cents και Schweppes, με μοναδικές προτάσεις mixability, μπύρες Stella Artois και Corona, μέχρι τις βραδινές εξόδους με αλκοολούχα ποτά, με Finlandia Vodka, καθώς και κορυφαίες προτάσεις των οίκων Edrington, Brown-Forman και Ισιδώρου Αρβανίτου. Και φυσικά, δεν θα λείπουν τα απολαυστικά Tsakiris Chips, αλλά και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, ο σύμμαχος ενυδάτωσης για κάθε στιγμή της ημέρας.

Ο Βαγγέλης Μόσχος, Coffee, Premium Spirits, Beer & Three Cents Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στην Έκθεση HoReCa 2026 αποτελεί για εμάς μία ουσιαστική ευκαιρία να βρεθούμε κοντά στους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την αγορά και να δημιουργήσουμε μαζί, ευκαιρίες που θα συμβάλλουν στην εξέλιξη του κλάδου. Θέλουμε οι επισκέπτες να ανακαλύψουν τις μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει το 24/7 χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και πιο ευέλικτα στον κλάδο. Πέρα από την εμπορική σχέση που αναπτύσσουμε, θέλουμε να αναπτυσσόμαστε διαρκώς και να κερδίζουμε μαζί με τους πελάτες μας. Προσφέρουμε εργαλεία, εκπαιδεύσεις και ευκαιρίες εξέλιξης, ώστε οι συνεργάτες μας να ανταποκρίνονται με ταχύτητα και ευελιξία στις τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς. Στόχος μας να είμαστε ο συνεργάτης επιλογής στον κλάδο HoReCa, χτίζοντας μακροχρόνιες συνεργασίες εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας».

H Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη με ανανεωμένη εμφάνιση διαθέσιμη για τους επισκέπτες της HoReCa Expo

H συσκευασία Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη με νέο, κομψό σχεδιασμό θα είναι διαθέσιμη και στην έκθεση HoReCa. Αναγνωρίζοντας ότι τα βράδια αποτελούν πολύτιμο χρόνο για χαλάρωση και σύνδεση με τους αγαπημένους μας, πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε επιλογές ροφημάτων που ταιριάζουν σε αυτές τις στιγμές. Η ανανεωμένη Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, προσφέροντας μία απολαυστική επιλογή που συμβαδίζει με τις σύγχρονες επιλογές τρόπου ζωής, χάρη στην αυθεντική, δροσιστική γεύση της Coca-Cola, με μηδέν καφεΐνη, μηδέν ζάχαρη και μηδέν θερμίδες.

Με παρουσίαση της νέας συσκευασίας Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη, η εταιρεία ενισχύει τις βραδινές περίστασης κατανάλωσης στο HoReCa, στηρίζοντας την ανάπτυξη των πελατών της.

Η Φωτίνα Φαφούτη, Marketing Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον δήλωσε: «Ακούμε τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών, στοχεύουμε στις πιο δημοφιλείς περιστάσεις κατανάλωσης, και θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που ανταποκρίνονται σε αυτές. Με οδηγό το όραμά μας να προσφέρουμε ένα 24/7 χαρτοφυλάκιο για κάθε στιγμή και ώρα της ημέρας, φέρνουμε στους συνεργάτες μας την Coca- Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη με ανανεωμένη εμφάνιση, ήδη διαθέσιμη και σε γυάλινη συσκευασία. Πρόκειται για μία ακόμα πιο ελκυστική πρόταση που συνδέεται άμεσα με τη βραδινή περίσταση στα καταστήματα HοReCa. Με την Coca‑Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο και δυναμικό πλάνο ενεργοποίησης στην αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση στην εστίαση. Αξιοποιούμε εντυπωσιακά υλικά και πρακτικά εργαλεία που ενισχύουν την προβολή του προϊόντος, προσκαλώντας ακόμη περισσότερους καταναλωτές να απολαμβάνουν τα βράδια τους με έναν εντελώς νέο τρόπο. Δημιουργούμε, έτσι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και προστιθέμενη αξία για τους συνεργάτες μας».

Nέα σειρά Single Origin Caffè Vergnano – Live pairing από τον διακεκριμένο pastry chef και Brand Ambassador Δημήτριο Μακρυνιώτη

Η Coca‑Cola Τρία Έψιλον συνεχίζει να ενισχύει το χαρτοφυλάκιο του premium καφέ και τις ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πελάτες της, λανσάροντας μία νέα σειρά Single Origin από τον Caffè Vergnano.

Οι coffee experts της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του Caffè Vergnano, Στάθης Κορέμτας και Σάββας Πετρούτσος παρουσιάζουν τη φιλοσοφία της νέας σειράς single origin, τη σημασία της προέλευσης και τον ρόλο τους σε σύγχρονες εφαρμογές HoReCa.

Το Σάββατο 14/2, από τις 14:00 έως τις 16:00, στο περίπτερο της εταιρείας, ο Δημήτριος Μακρυνιώτης, διακεκριμένος pastry chef και ambassador του brand, συμμετέχει σε ένα live pairing, αναδεικνύοντας πώς ο ποιοτικός καφές μπορεί να λειτουργήσει ως συστατικό που ενισχύει και απογειώνει τη σοκολάτα.

Exclusive tastings & masterclasses από το 24/7 χαρτοφυλάκιο της εταιρείας

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο mixability, με την παρουσίαση καινοτόμων serves και cocktails που αξιοποιούν το μοναδικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, βοηθώντας τους επαγγελματίες της HoReCa να εμπλουτίσουν τα μενού τους και να αναβαθμίσουν την εμπειρία κατανάλωσης.

O κορυφαίος bartender και Schweppes Lead Activation Strategist, Βασίλης Κυρίτσης, θα μυήσει τους επαγγελματίες του κλάδου και head bartenders στο Perfect Highball, μέσα από τέσσερα εντατικά μισάωρα masterclasses, το Σάββατο 14/2 (16:00-17:00) και Κυριακή 15/2 (14:00-15:00).

Οι επισκέπτες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε exclusive tastings, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο περίπτερο της εταιρείας, μοναδικά masterclasses και να συναντήσουν τους ambassadors των brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον, οι οποίοι θα τους ταξιδέψουν σε ένα συναρπαστικό κόσμο νέων εμπειριών, παροτρύνοντάς τους να δοκιμάσουν διαφορετικούς συνδυασμούς, γεύσεις και προτάσεις σερβιρίσματος.

Δημιουργία αξίας για τους πελάτες της και τον κλάδο

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον στηρίζει σταθερά την εξέλιξη του κλάδου μέσα από δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Ήδη από το 2019 υλοποιεί το πρόγραμμα HoReCa Empowered, το οποίο προσφέρει στους συμμετέχοντες επαγγελματίες και επιχειρηματίες του κλάδου HoReCa την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, λαμβάνοντας εκπαίδευση από κορυφαία στελέχη του κλάδου, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς.

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Zero Waste HoReCa, που υλοποιείται από τη ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola, βοηθάει τις επιχειρήσεις του κλάδου να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές και να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, συμβάλλοντας έτσι στο θετικό αποτύπωμα της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.