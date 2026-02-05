Βόλος: 36χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στο Τμήμα μετά από επεισόδιο με τους γονείς της

Σε βάρος της κατηγορούμενης επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών από τους οποίους θα εκτίσει τους δύο στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν

Newsbomb

Βόλος: 36χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στο Τμήμα μετά από επεισόδιο με τους γονείς της
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε άθλια ψυχική κατάσταση και με γρατσουνιές στον λαιμό και τα χέρια οδηγήθηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 36χρονη, η οποία κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή απειλή από τον πατέρα της, όταν ξέσπασε σε κραυγές και απειλές μέσα στο σπίτι του επειδή δεν της έδινε χρήματα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο πατέρας της κατέθεσε ότι την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, καθώς επέστρεφε από Λάρισα, δέχθηκε τηλεφώνημα από τη σύζυγό του που εκλιπαρούσε να γυρίσει γρήγορα γιατί «κινδύνευε». Όπως ανέφερε, η κόρη τους ζητούσε χρήματα, φώναζε και απειλούσε ότι θα κάνει κακό στον εαυτό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 36χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και απείλησε να πέσει, ενώ στη συνέχεια έπιασε από τον λαιμό τη μητέρα της προσπαθώντας να την πνίξει.

Ο πατέρας περιέγραψε ότι η κόρη του έχει μακρά ιστορία τοξικοεξάρτησης, με επανειλημμένες προσπάθειες απεξάρτησης μέσω ΟΚΑΝΑ και νοσηλείες σε ψυχιατρικές κλινικές χωρίς αποτέλεσμα. Δήλωσε ότι η οικογένεια «δεν μπορεί να τη διαχειριστεί» και ότι αισθάνονται σε διαρκή κίνδυνο. Ανέφερε επίσης πως έχει καταθέσει συνολικά δύο μηνύσεις σε βάρος της, μία εκ των οποίων το 2024, ζητώντας την απομάκρυνσή της από το οικογενειακό περιβάλλον.

«Κρατούσε μαχαίρι στο λαιμό και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει»

Όπως κατέθεσε, όταν επέστρεψε στο σπίτι με αστυνομικούς, την είδε να κρατά μαχαίρι στον λαιμό της και να απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει. Υποστήριξε ότι πήρε το μαχαίρι από τα χέρια της για να την προστατεύσει και έφυγε από το διαμέρισμα φοβούμενος μήπως του επιτεθεί.

Στο ακροατήριο, την ώρα που κατέθετε ο πατέρας της, η 36χρονη σηκώθηκε, χτύπησε το τραπέζι φωνάζοντας ότι ο πατέρας της λέει ψέματα και χρειάστηκε η επέμβαση αστυνομικού για να ηρεμήσει, καθώς οι φωνές της Εισαγγελέως και του Προέδρου του δικαστηρίου δεν φάνηκε να βοηθούσαν. Όταν ήρθε η ώρα να καταθέσει εκείνη, ανέφερε ότι ουδέποτε απείλησε τους γονείς της και κατηγόρησε τον πατέρα της για χρόνια κακοποίηση, τόσο σε βάρος της ίδιας όσο της αδελφής της. Ισχυρίστηκε ότι εκείνος χρησιμοποιεί την χρόνια τοξικομανία της σαν δικαιολογία για να της πάρει για πάντα το παιδί, το οποίο τώρα φροντίζει εκείνος και η σύζυγός του.

Προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα στο αστυνομικό τμήμα

Η 36χρονη ισχυρίστηκε πως οι γρατσουνιές στον λαιμό και τα χέρια της προκλήθηκαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα με ξυραφάκι φρυδιών που είχε μαζί της, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να αυτοκτονήσει γιατί «δεν αντέχει άλλο». Η ίδια κατέθεσε πως δεν απείλησε να αυτοκτονήσει για να κερδίσει κάτι, αλλά «για να τελειώσει το μαρτύριό της», όπως είπε, ορκιζόμενη στο παιδί της. Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της, η κατηγορούμενη ανέφερε πως λαμβάνει βαριά φαρμακευτική αγωγή, τις περισσότερες φορές σε δόσεις πολύ υψηλότερες από τις συνιστώμενες.

Η υπεράσπιση ζήτησε μειωμένο καταλογισμό ευθυνών και την εξάντληση της επιείκειας του δικαστηρίου στο πρόσωπο της κατηγορουμένης, λόγω τοξικοεξάρτησης και ψυχιατρικών προβλημάτων. Το δικαστήριο έκρινε πως δεν πληρούται η αντικειμενική υπόσταση της πράξης της ενδοοικογενειακής απειλής και μετέτρεψε την κατηγορία σε ενδοοικογενειακή παράνομη βία καθώς η 36χρονη δεν απείλησε πως θα προκαλέσει κακό σε έτερο πρόσωπο αλλά στον εαυτό της, προκειμένου να ασκήσει πίεση.

«Αν μπω στην φυλακή θα αυτοκτονήσω»

Σε βάρος της κατηγορούμενης επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών από τους οποίους θα εκτίσει τους δύο στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν. Κατά την έξοδό της από την αίθουσα, η 36χρονη φώναξε στο δικαστήριο πως αν οδηγηθεί στη φυλακή, θα αυτοκτονήσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:47ΚΟΣΜΟΣ

Σαφάρι τρόμου: Ελέφαντας εμβολίζει βαν με τουρίστες, σκηνές πανικού και ουρλιαχτά

20:34ΕΛΛΑΔΑ

«Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο» λέει ο γιος της δασκάλας yoga που ανατίναζε αυτοκίνητα

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο

20:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδας: Χάλκινη στο Ευρωπαϊκό η Εθνική Γυναικών στο πόλο! Συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 28χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Έκρυβε τις ουσίες στον αεραγωγό οχήματος

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος- Καρυστιανού: Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας - Αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι η Λόρα; Γιατί χάθηκαν τα ίχνη της μετά την πτήση LH1283 για Φρανκφούρτη - Τα «σκοτεινά» σημεία

20:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE CHAT Ελλάδα - Ιταλία 15-8: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κομοτηνή: Έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού που αποπειράθηκε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δημόσια πρόσκληση για προσευχή - «Θα αφιερώσουμε την Αμερική στον Θεό»

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Δεν το… κουνάει από τους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Η τελική απόφαση για τη φετινή σεζόν

19:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Φθινοπωρινό το σκηνικό και την Παρασκευή - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

19:39WHAT THE FACT

Βραζιλία: Έτρεξε 188 χλμ. σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής και έσπασε όλα τα ρεκόρ

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Χαιρετάει τα πλήθη και αποφεύγει τις ερωτήσεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν Βίντεο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 36χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στο Τμήμα μετά από επεισόδιο με τους γονείς της

19:23ΚΥΠΡΟΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Τι απαντά για την έπαυλη στη Λεμεσό με πισίνα - Δηλωνει «ερωτικός μετανάστης»

19:22LIFESTYLE

Καρλ Λάγκερφελντ: «Γατο-καυγάς» για 200 εκατ. ευρώ - Η Choupette κυρίαρχος της περιουσίας του

19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Προσπάθεια για Αντριάνο Γιάγκουσιτς τις τελευταίες ώρες των μεταγραφών

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Έψαχναν δεδομένα του Starlink -Τέσσερις συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: ΝΑΤΟϊκά σχέδια οι πληροφορίες που θα διέρρεε ο αξιωματικός

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

20:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδας: Χάλκινη στο Ευρωπαϊκό η Εθνική Γυναικών στο πόλο! Συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι η Λόρα; Γιατί χάθηκαν τα ίχνη της μετά την πτήση LH1283 για Φρανκφούρτη - Τα «σκοτεινά» σημεία

19:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Φθινοπωρινό το σκηνικό και την Παρασκευή - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Δεν το… κουνάει από τους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Η τελική απόφαση για τη φετινή σεζόν

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Υβριδικός πόλεμος στο διάστημα: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 δορυφόρους της Ευρώπης

17:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών

20:34ΕΛΛΑΔΑ

«Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο» λέει ο γιος της δασκάλας yoga που ανατίναζε αυτοκίνητα

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ