Συναγερμός για την εξαφάνιση 44χρονου από τις Σέρρες

Ο άνδρας αγνοείται εδώ και δέκα μέρες με τη ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αρχές και η οργάνωση «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ» μετά την εξαφάνιση του 44χρονου Σωτήριου Τσιπιλή, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της 26ης Ιανουαρίου 2026 από το σπίτι του στις Σέρρες.

Η οργάνωση «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ» προχώρησε στην ενεργοποίηση Κοινωνικού Συναγερμού Silver Alert, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Σωτήριος Τσιπιλής έχει γκρίζα κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,70 μ. και είναι αδύνατος. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μπουφάν με κουκούλα καφέ – μαύρο παραλλαγής, μαύρο φούτερ με κουκούλα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Η «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ» ειδοποιήθηκε από τους οικείους του στις 4 Φεβρουαρίου 2026 και αφού συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενεργοποιήθηκε ο Κοινωνικός Συναγερμός SILVER ALERT.

Αν γνωρίζετε οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο με την υπηρεσία Silver Alert στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

