Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει την τρέχουσα περίοδο ταυτόχρονα σε τρεις διεθνείς αεροπορικές ασκήσεις, με δυνάμεις και μέσα σε Ισπανία, Σαουδική Αραβία και Γαλλία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διαλειτουργικότητας με συμμαχικές χώρες.

Συμμετοχή στο Tactical Leadership Programme στην Ισπανία

Στο Tactical Leadership Programme (TLP), που διεξάγεται στην αεροπορική βάση Los Llanos, στο Albacete της Ισπανίας, η πολεμική αεροπορία συμμετέχει με έξι F-16 της 330 Μοίρας και δύο F-16 της 347 Μοίρας. Η άσκηση πραγματοποιείται από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου και επικεντρώνεται σε σύνθετα σενάρια αεροπορικών επιχειρήσεων.

Rafale στη Σαουδική Αραβία και Mirage στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, τέσσερα Rafale της 332 Μοίρας λαμβάνουν μέρος στην πολυεθνική αεροπορική άσκηση μεσαίας κλίμακας «Spears of Victory 26», στην αεροπορική βάση King Abdulaziz, στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας, από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, τέσσερα Mirage 2000-5 της 331 Μοίρας συμμετέχουν στην πολυεθνική άσκηση «ORION 2026», στην αεροπορική βάση Mont de Marsan στη Γαλλία, από τις 3 έως τις 16 Φεβρουαρίου.

Η ταυτόχρονη παρουσία της πολεμικής αεροπορίας σε τρεις διεθνείς ασκήσεις, με διαφορετικούς τύπους μαχητικών αεροσκαφών, αναδεικνύει την επιχειρησιακή της διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης απαιτητικών αποστολών σε πολυεθνικό περιβάλλον.

