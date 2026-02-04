Ένοπλες Δυνάμεις: Τι κερδίζουν δεκανείς, κελευστές και αξιωματικοί με τις αυξήσεις – Παραδείγματα

Οι πρόσφατες μισθολογικές αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ενισχύουν ουσιαστικά τις αποδοχές σε όλες τις βαθμίδες, από δεκανείς και υπαξιωματικούς έως αξιωματικούς.

Οι μισθολογικές μεταβολές αφορούν προσωπικό και των τριών κλάδων: Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Στρατό Ξηράς.

Πώς αμείβονται ο δεκανέας, ο κελευστής, ο ανθυποσμηναγός – Δείτε παραδείγματα:

Πολεμικό Ναυτικό

– Κελευστής (4 έτη υπηρεσίας)

Από 1.169€ → 1.855€ καθαρά.

Αύξηση: +686€ / μήνα (+59%).

Ετήσιο όφελος: +8.221€.

– Δίοπος (2 έτη υπηρεσίας)

Από 1.159€ → 1.806€ καθαρά.

Αύξηση: +647€ / μήνα (+56%).

Ετήσιο όφελος: +7.764€.

– Αντιπλοίαρχος – Κυβερνήτης (27 έτη υπηρεσίας)

Από 2.150€ → 3.052€ καθαρά.

Αύξηση: +902€ / μήνα (+42%).

Ετήσιο όφελος: +10.824€.

Πολεμική Αεροπορία

– Ανθυποσμηναγός (5 έτη υπηρεσίας, άγαμος)

Από 1.071€ → 1.429€ καθαρά.

Αύξηση: +358€ / μήνα (+33%).

Ετήσιο όφελος: +4.296€.

Στρατός Ξηράς

– Δεκανέας (2 έτη υπηρεσίας, άγαμος)