Ένοπλες Δυνάμεις: Αυτές είναι οι αυξήσεις που θα δουν οι στρατιωτικοί

Σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που κυμαίνονται από 13% έως και 53%, προβλέπει το νέο μισθολόγιο, το οποίο αποσυνδέει πλέον τη μισθολογική εξέλιξη από τον βαθμό του κάθε στρατιωτικού.

Το νέο πλαίσιο αλλάζει ριζικά το μισθολογικό τοπίο, ενισχύοντας το εισόδημα χιλιάδων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παραδείγματα

Ταγματάρχης με 17 έτη υπηρεσίας: αύξηση 321€ τον μήνα (από 1.671€ σε 1.992€, +19,2%).

Λοχαγός με 13 έτη υπηρεσίας: αύξηση 276€ τον μήνα (από 1.518€ σε 1.794€, +18,2%).

Ανθυπολοχαγός με 3 έτη σε παραμεθόριο: αύξηση 379€ τον μήνα (από 1.197€ σε 1.576€, +31,7%), δηλαδή 4.548€ ετησίως.

Ταγματάρχης, Διοικητής Υπομονάδας, 17 έτη σε παραμεθόριο: αύξηση 427€ τον μήνα (από 1.753€ σε 2.180€, +24,4%), δηλαδή 5.124€ ετησίως.

Αντιπλοίαρχος, Κυβερνήτης Φρεγάτας, 23 έτη υπηρεσίας: αύξηση 1.000€ τον μήνα (από 1.913€ σε 2.913€, +52,3%), δηλαδή 12.000€ ετησίως.

Νέο οικιστικό πρόγραμμα

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το νέο οικιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 17.484 κατοικίες, με στόχο τη στήριξη της στέγασης των στρατιωτικών οικογενειών.

Συγκεκριμένα προβλέπονται 10.454 νέες κατοικίες και 7.030 ανακαινισμένες κατοικίες.

