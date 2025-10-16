Ένοπλες Δυνάμεις: Πάνω από 1000% αυξάνεται ο μισθός για τους οπλίτες θητείας

Δείτε την ΚΥΑ με την οποία αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές των οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων - Τι περιλαμβάνει

Ένοπλες Δυνάμεις: Πάνω από 1000% αυξάνεται ο μισθός για τους οπλίτες θητείας
Οι οπλίτες θητείας, οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα μηνιαίες αποδοχές 8,80 €, με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 100€ όταν υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο σύμφωνα με την ΚΥΑ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά.

Συγκεκριμένα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5516/15-10-2025) με την οποία αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές των οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το συνολικό ετήσιο ποσό των επιπλέον αποδοχών που θα λαμβάνουν οι στρατεύσιμοι ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από εξοικονόμηση πόρων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η νέα ΚΥΑ συνοπτικά περιλαμβάνει:

  • Σημαντική αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες οπλιτών.
  • Διαφοροποίηση των αποδοχών των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο, έναντι αυτών που υπηρετούν στην ενδοχώρα.
  • Νέα κατηγοριοποίηση των στρατευσίμων ως προς τις αποδοχές τους, με κατάργηση/συγχώνευση συγκεκριμένων κατηγοριών.

Συγκεκριμένα:

  • Οι οπλίτες θητείας, οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα μηνιαίες αποδοχές 8,80 €, με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 100€ όταν υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο και 50€ όταν υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα. Πρόκειται για αύξηση 1.036% για τους οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο και αύξηση 468% για τους αντίστοιχους που υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα.
  • Οπλίτες τέκνα πολύτεκνων οικογενειών λαμβάνουν 35,00€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 330%.
  • Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με ένα τέκνο, λαμβάνουν 88,04€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 70%.
  • Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με δύο τέκνα, λαμβάνουν 140,87€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 42%.
  • Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με τρία τέκνα, λαμβάνουν 234,78€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 250,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 7%.
  • Για κάθε επιπλέον τέκνο άνω των τριών, υφίσταται προσαύξηση κατά πενήντα (50,00) ευρώ.
  • Άγαμοι ορφανοί από ένα γονέα οπλίτες, λαμβάνουν 35,22€ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 326%.
  • Άγαμοι ορφανοί και από τους δύο γονείς οπλίτες, λαμβάνουν 100,00€ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200,00€. Πρόκειται για αύξηση κατά 100%.

Δείτε τη νέα ΚΥΑ θα εφαρμοστεί από 01/01/2026:

kya.jpg
kya2.jpg

