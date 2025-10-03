Ένοπλες Δυνάμεις: Αυτό θα είναι το Πολεμικό Ναυτικό του 2030

Έως το 2030, το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας θα διαθέτει έναν από τους πιο εξελιγμένους στόλους στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην τεχνολογική υπεροχή και την αμυντική ανταπόκριση στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

Το πρωί της Παρασκευής με ευρεία συναίνεση ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belh@rra και την αναβάθμιση των υπολοίπων τριών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ το Πολεμικό Ναυτικό σχεδιάζει να ενσωματώσει προηγμένα οπλικά συστήματα και πλοία αιχμής με αυξημένες δυνατότητες σε επιτήρηση, ανθυποβρυχιακό πόλεμο και άμυνα περιοχής.

Ειδικότερα οι πυλώνες του Πολεμικού Ναυτικού θα είναι:

Τα 214 αθόρυβα υποβρύχια «Παπανικολής» που ήδη υπάρχουν και αποτελούν τους φύλακες του Αιγαίου.

Οι 200 φρεγάτες ΜΕΚΟ οι οποίες θα εκσυγχρονιστούν

Οι 4 φρεγάτες belhara

Oι 2+2φρεγάτες Fremm Bergamini

Τα 7 ελικόπτερα ΜΗ60Η

Εκατοντάδες ναυτικά Drones

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η προμήθεια νέων φρεγατών και ο εκσυγχρονισμός υποβρυχίων, ικανών να δράσουν αποτρεπτικά και να διασφαλίσουν την εθνική ασφάλεια σε ολόκληρη την θαλάσσια περιοχή γύρω από την Ελλάδα.

Παράλληλα, το Πολεμικό Ναυτικό θα αξιοποιήσει κατευθυνόμενα όπλα τελευταίας γενιάς, συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων (drones) και προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτρονικού πολέμου, επιτρέποντας την ταχύτατη αναγνώριση και αντιμετώπιση απειλών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το αρχικό κόστος υπολογίζεται στα 5 δισ.

Διαβάστε επίσης