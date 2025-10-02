Δένδιας για Belh@rra: Δεν είναι μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου

Μιλώντας στη Βουλή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε πως η αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belharra δεν αφορά μόνο τα στενά νερά του Αιγαίου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στις νέες φρεγάτες Belh@rra, τόνισε ότι η Ελλάδα αποκτά υπερσύγχρονα πλοία, «παρασάγγας πιο σύγχρονα από οποιοδήποτε άλλο στην περιοχή», τα οποία θα ενισχύσουν καθοριστικά την παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού στις μεγάλες θαλάσσιες ζώνες της χώρας.

«Η χώρα μας έχει τεράστιες θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Πώς θα μπορούσαμε να τις αστυνομεύσουμε χωρίς πλοία με τέτοιες δυνατότητες; Είναι απαραίτητες για να αστυνομεύουμε τις οικονομικές ζώνες μας στην ανοιχτή θάλασσα», δήλωσε ο κ. Δένδιας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απόκτησης των νέων φρεγατών.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι η πρώτη φρεγάτα Belh@rra, ο «Κίμων», θα υψώσει την ελληνική σημαία τον Νοέμβριο και θα βρεθεί στα ελληνικά νερά, στο Φάληρο, τον Ιανουάριο. «Είναι μια ιστορική στιγμή για το Πολεμικό Ναυτικό και για την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας», σημείωσε.

