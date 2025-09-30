Alco: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης

Τους οκτώ υπουργούς που θεωρούνται οι πιο επιτυχημένοι της κυβέρνησης κατέγραψε η Alco στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο δελτίο του Alpha.

Ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης προηγούνται και στο σύνολο, όπως και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθούν οι Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ την 8άδα συμπληρώνουν Νίκη Κεραμέως, Τάκης Θοεδωρικάκος, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στο σύνολο, ισοβαθμούν στην τρίτη θέση οι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης και έπονται οι Βασίλης Κικίλιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το 46% των ερωτηθέντων δηλώνουν από μικρή ως και μεγάλη ικανοποίηση από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό - με το «λίγο» να έχει αυξηθεί κατά πέντε μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο - με αντίστοιχη υποχώρηση του «πολύ» και του «αρκετά».

Το 38% αναφέρει ότι ωφελείται από τα μέτρα της ΔΕΘ, ωστόσο το 70% του συνόλου υποστηρίζει ότι θα είχε μεγαλύτερο όφελος αν είχε γίνει μείωση ΦΠΑ ή ειδικού φόρου κατανάλωσης.