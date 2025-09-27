Οι 10 «μετά-ΔΕΘ» δημοσκοπήσεις: Πώς διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό

Λίγες εβδομάδες μετά την παρουσία της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί ξεδίπλωσαν τις πολιτικές τους προθέσεις και τα προγράμματά τους για το επόμενο διάστημα, φαίνεται ότι το κύμα των «μετα-ΔΕΘ» δημοσκοπήσεων ολοκληρώνεται, καθώς όλοι συνηγορούν στο ότι η όποια μεταβολή προκλήθηκε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, έχει πλέον καταγραφεί δημοσκοπικά.



Σε αυτό το πλαίσιο, είναι χρήσιμη η συνολική καταγραφή των συμπερασμάτων και των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, καθώς όπως φαίνεται, σε μια τόσο κρίσιμη πολιτική συγκυρία, αυτά μπορούν να καθορίσουν σε βάθος ακόμη και τις πολιτικές εξελίξεις.



Όπως αποτυπώνει ο τ/σ Action24, βάσει των 10 δημοσκοπήσεων που διενεργήθηκαν μετά τη ΔΕΘ τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:



ΝΔ: 27-31%

ΠΑΣΟΚ: 13-15%

Ελλ. Λύση: 9,2-12%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,6-11-7%

ΚΚΕ: 7,4-10,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,1-8%

Φωνή Λογικής: 3,5-4,9%

ΜεΡΑ25: 2,9-6,3%

ΚΙΔΗ: 1,8-4,2%

ΝΙΚΗ: 1,1-3,1%

ΝΕΑΡ: 1-2,6%

Λοιπά: 5-9,9%



Η συγκεκριμένη σύνοψη των δημοσκοπήσεων παράγει αρκετά συμπεράσματα, αλλά εξηγεί και αρκετές από τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών.



ΝΔ



Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι οι φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός δεν οδήγησαν σε κάποια δημοσκοπική έκρηξη, ωστόσο εκτιμούν ότι αυτό θα συμβεί όταν από το 2026 θα οι πολίτες θα διαπιστώσουν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα τους ωφελήσουν πραγματικά. Παράλληλα, τα χαμηλά επίπεδα που κινείται η ΝΔ συγκριτικά με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023, εξισορροπούνται από το γεγονός πως παρά την πτώση, η ΝΔ παραμένει πρώτη με τεράστια διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.



Από την άλλη, η συνεχώς αυξανόμενη φημολογία περί κόμματος Σαμαρά, το οποίο μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να είναι σχεδόν έτοιμος να το ανακοινώσει, προκαλεί σαφή ανησυχία στο Μαξίμου. Άλλωστε, οι δημόσιες δηλώσεις στελεχών, τα οποία προσπαθούν να ρίξουν γέφυρες επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ, μεταφράζονται από τα κομματικά επιτελεία άλλων κομμάτων ως εκπεφρασμένος φόβος ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρά πλήγματα στα ποσοστά της ΝΔ.



ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα σε δημοσκοπικό επίπεδο είναι σταθερά, όμως αυτό φαίνεται να είναι πρόβλημα για τα πράσινα στελέχη. Ο «βομβαρδισμός» προτάσεων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, αλλά και ο στόχος της πρωτιάς στις επόμενες εκλογές, δε λειτούργησε λυτρωτικά ώστε να αυξήσει δραματικά τα ποσοστά του.



Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον φόβο για παγίωση αυτών των ποσοστών, φαίνεται πως έχει προκαλέσει έναν νέο γύρο εσωστρέφειας στη Χαριλάου Τρικούπη, ο οποίος κάνει πλέον την εμφάνισή του και δημοσίως.



Οι πρόσφατες δηλώσεις κορυφαίων στελεχών, όπως της Άννας Διαμαντοπούλου, του Παύλου Γερουλάνου και του Χάρη Δούκα, προκάλεσαν έντονη δυσφορία στην ηγεσία και άνοιξαν εκ νέου τη συζήτηση για την ενότητα και τη στρατηγική του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έστειλε σαφές μήνυμα, κρίνοντας τις παρεμβάσεις τους ως «σε λάθος κατεύθυνση». Στην ηγεσία του κόμματος εκτιμούν ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από το κεντρικό ζητούμενο της πολιτικής αλλαγής και υπονομεύουν την προσπάθεια για ένα καθαρό και ενιαίο μήνυμα προς τους πολίτες.



Σε αυτό το πλαίσιο, το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Νοέμβριο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αναμένεται να τεθούν σοβαρά θέματα χάραξης στρατηγικής, όπως το ζήτημα των συνεργασιών, τα οποία ενδεχομένως να προκαλέσουν και μεγάλες εσωκομματικές εντάσεις.



ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ



Ιδιαίτερα προβληματική είναι και η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, αν και έχει σταματήσει την πτωτική του πορεία, παραμένει προσκολλημένος σε πολύ χαμηλά ποσοστά, που σε κάποιες περιπτώσεις κινούνται ακόμη και κοντά στο όριο της εισόδου στη Βουλή. Παρά τη σειρά προτάσεων που παρουσίασε στη ΔΕΘ, αυτή η εικόνα δε διαφοροποιήθηκε.



Για πολλά στελέχη του κόμματος, αιτία αυτής της στασιμότητας δεν είναι άλλη από την έντονη φημολογία για τη δημιουργία νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που ερμηνεύεται από κάποιους ως προεξοφλημένη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.



Πλέον η Κουμουνδούρου επενδύει στην προώθηση και τη στήριξη πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και τη δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου, με στόχο να αντλήσει ψηφοφόρους που θα εκτιμήσουν την προσπάθεια για συνεργασία, σε μια συγκυρία που το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη πορεία του.



Σε δύσκολη θέση βρίσκεται όμως και η Νέα Αριστερά, στελέχη της οποίας πιέζουν όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της επανένωσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως αυτό το αίτημα να έχει γίνει πλειοψηφικό εντός του κόμματος, ενώ το θέμα θα είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που θα κληθεί σύντομα να λύσει το συνέδριο του κόμματος.



Οι άγνωστοι Χ



Οι δημοσκοπήσεις τροφοδοτούν με σημαντικά δεδομένα και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Σαμαρά και Τσίπρα που φέρονται να ετοιμάζουν νέους φορείς, με τον κ. Σαμαρά να ακούγεται πως βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση, ο ενώ ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται από κάποιους να ζυγίζει ακόμη τις δυνατότητές του, ενώ το περιβάλλον του διαψεύδει παγίως οποιαδήποτε κινητικότητα.



Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν για την ώρα ότι υπάρχει ζωτικός χώρος και για τα δύο κόμματα, ωστόσο αναλυτές τονίζουν ότι καθυστερήσεις στις κινήσεις δίνουν την ευκαιρία στα υπάρχοντα κόμματα να καλύψουν τα όποια κενά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, κάτι το οποίο θα «στενέψει» τα περιθώρια δημιουργίας νέων σχηματισμών.

