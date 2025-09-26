Αλέξης Τσίπρας: Το νέο κόμμα και οι εισηγήσεις των συνεργατών του

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κάνει μεθοδικές κινήσεις για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Πολλαπλασιάζει τις δημόσιες εμφανίσεις του και δηλώνει «παρών» στις εξελίξεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος μόλις χθες έκανε αναφορά στην ανάγκη να αναγνωρίσει άμεσα η χώρα μας το κράτος της Παλαιστίνης και - όπως είπε «να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε στην ανάρτησή του ότι η Ελλάδα «πρέπει να σταθεί με τους Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς που αγωνίζονται καθημερινά με κίνδυνο της ζωής τους, για ειρήνη, τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής και λιμοκτονίας στη Γάζα, επιστροφή των ομήρων και λύση δύο κρατών στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ».

Επιτέθηκε μάλιστα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η Ελλάδα όμως επιμένει να ανήκει στη μειοψηφία των χωρών. Στη λάθος πλευρά της ιστορίας και του παγκόσμιου χάρτη. Με ευθύνη της κυβέρνησης, παρότι η χώρα μας είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι μόνο αρνείται να συμμετάσχει σε αυτήν την συντονισμένη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά επιπλέον στέκεται με τις χώρες που μπλοκάρουν την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μας αξίζει μια τέτοια ντροπή».

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε τοποθετηθεί και το προηγούμενο διάστημα σχετικά με το αίτημα εκταφής των σορών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Όπως είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, η άρνηση της Δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της «απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία» ενώ «η ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση».

Ο Αλέξης Τσίπρας παρεμβαίνει όποτε το κρίνει απαραίτητο

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρεμβαίνει δημόσια, όποτε το κρίνει απαραίτητο, κάτι που δείχνει ότι ετοιμάζει το έδαφος για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.

Οι συνεργάτες του μάλιστα παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τη διάθεση των πολιτών σε αυτό το ενδεχόμενο. Και μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά του, όμως οι δημοσκοπικές εταιρείες ρωτούν τους πολίτες τη γνώμη τους.

Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου 8% – 10% των πολιτών δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν σίγουρα ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 12% – 14%, εκφράζει την πιθανότητα να το υποστηρίξει. Το μήνυμα αυτό έχει διττή ανάγνωση για το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού: από τη μία, πρόκειται για ένα σταθερό ποσοστό χωρίς την επίσημη ανακοίνωση, από την άλλη, δεν αρκεί για να εγγυηθεί την άμεση άνοδο στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα είναι πότε τελικά ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, ενώ άλλοι προτείνουν αυτό να γίνει σταδιακά. Δηλαδή, με διάλογο, ανοίγματα προς τη σοσιαλδημοκρατία και εκδηλώσεις πολιτικής ζύμωσης.

Δεν αποκλείεται μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας να δώσει και άλλη συνέντευξη, όπως η τελευταία που είχε δώσει στη Le Monde.