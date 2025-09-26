Αλέξης Τσίπρας: Το νέο κόμμα και οι εισηγήσεις των συνεργατών του

Ο Αλέξης Τσίπρας πλέον τοποθετείται δημόσια όποτε το κρίνει σκόπιμο, κάτι που δείχνει ότι δημιουργείται το έδαφος για τον νέο πολιτικό φορέα 

Newsbomb

Αλέξης Τσίπρας: Το νέο κόμμα και οι εισηγήσεις των συνεργατών του
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κάνει μεθοδικές κινήσεις για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Πολλαπλασιάζει τις δημόσιες εμφανίσεις του και δηλώνει «παρών» στις εξελίξεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος μόλις χθες έκανε αναφορά στην ανάγκη να αναγνωρίσει άμεσα η χώρα μας το κράτος της Παλαιστίνης και - όπως είπε «να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε στην ανάρτησή του ότι η Ελλάδα «πρέπει να σταθεί με τους Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς που αγωνίζονται καθημερινά με κίνδυνο της ζωής τους, για ειρήνη, τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής και λιμοκτονίας στη Γάζα, επιστροφή των ομήρων και λύση δύο κρατών στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ».

Επιτέθηκε μάλιστα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η Ελλάδα όμως επιμένει να ανήκει στη μειοψηφία των χωρών. Στη λάθος πλευρά της ιστορίας και του παγκόσμιου χάρτη. Με ευθύνη της κυβέρνησης, παρότι η χώρα μας είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι μόνο αρνείται να συμμετάσχει σε αυτήν την συντονισμένη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά επιπλέον στέκεται με τις χώρες που μπλοκάρουν την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μας αξίζει μια τέτοια ντροπή».

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε τοποθετηθεί και το προηγούμενο διάστημα σχετικά με το αίτημα εκταφής των σορών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Όπως είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, η άρνηση της Δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της «απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία» ενώ «η ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση».

Ο Αλέξης Τσίπρας παρεμβαίνει όποτε το κρίνει απαραίτητο

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρεμβαίνει δημόσια, όποτε το κρίνει απαραίτητο, κάτι που δείχνει ότι ετοιμάζει το έδαφος για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.

Οι συνεργάτες του μάλιστα παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τη διάθεση των πολιτών σε αυτό το ενδεχόμενο. Και μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά του, όμως οι δημοσκοπικές εταιρείες ρωτούν τους πολίτες τη γνώμη τους.

Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου 8% – 10% των πολιτών δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν σίγουρα ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 12% – 14%, εκφράζει την πιθανότητα να το υποστηρίξει. Το μήνυμα αυτό έχει διττή ανάγνωση για το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού: από τη μία, πρόκειται για ένα σταθερό ποσοστό χωρίς την επίσημη ανακοίνωση, από την άλλη, δεν αρκεί για να εγγυηθεί την άμεση άνοδο στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα είναι πότε τελικά ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, ενώ άλλοι προτείνουν αυτό να γίνει σταδιακά. Δηλαδή, με διάλογο, ανοίγματα προς τη σοσιαλδημοκρατία και εκδηλώσεις πολιτικής ζύμωσης.

Δεν αποκλείεται μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας να δώσει και άλλη συνέντευξη, όπως η τελευταία που είχε δώσει στη Le Monde.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αυτά που ακόμη ζητά η Τουρκία από τις ΗΠΑ, η Ελλάδα τα έχει ήδη εξασφαλίσει

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Ζητούσαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία αλλά όχι ο Πάρις Ρούπος για την ελληνική»

09:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ξέσπασε» ο Παναθηναϊκός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νέα επίθεση ουκρανικών drones σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας - Βίντεο

08:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη: «Για μας είναι πάντα εδώ»

08:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

08:52ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο δυνατή γιαγιά στην Βρετανία»: 65χρονη έσπασε τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ στην άρση βαρών σε 18 μήνες

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέοι δασμοί από την 1η Οκτωβρίου σε φάρμακα, φορτηγά, έπιπλα

08:42ΕΘΝΙΚΑ

«Η πώληση F-35 στην Τουρκία είναι πιο δύσκολη από ότι την παρουσίασε ο Τραμπ» λέει ο Έντι Ζεμενίδης

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Το συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο της Liberation για τη φυλάκιση του πρώην προέδρου

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μελέτη: Τα τραύματα των αμάχων στη Γάζα, χειρότερα από των βετεράνων που πολέμησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Επαναφέρει τη θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Αργές ταχύτητες στην Κηφισίας

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση της easyJet προς Κέρκυρα: Επιβάτης σε κατάσταση αμόκ ανάγκασε τον πιλότο να προσγειώσει το αεροπλάνο στο Μιλάνο

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η θεαματική πτώση του Σαρκοζί σημείο καμπής στη μάχη της Γαλλίας κατά της διαφθοράς

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού το πάει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας; Το νέο κόμμα και οι εισηγήσεις των συνεργατών του

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Cixi Vigoz: Ένα τρίκυκλο για την πόλη και τον αυτοκινητόδρομο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 μέρες - Τι μισθό λάμβανε

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλί Σαμπάντζι: Η ιστορία του Τούρκου μεγιστάνα – Από τη δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου μέχρι το «χρυσό» διαζύγιο με την κληρονόμο της δυναστείας Ντογάν

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Το μήνυμα για τα F-35 και τις κυρώσεις CAATSA και οι εμπορικές συναλλαγές

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το εκθαμβωτικό νυφικό με τα 10.000 μαργαριτάρια που έγινε σύμβολο στη μεταπολεμική Βρετανία

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Ζητούσαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία αλλά όχι ο Πάρις Ρούπος για την ελληνική»

06:28LIFESTYLE

«Άρχισαν» τα όργανα της σεζόν – Οι πρώτες αποχωρήσεις από εκπομπές

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση της easyJet προς Κέρκυρα: Επιβάτης σε κατάσταση αμόκ ανάγκασε τον πιλότο να προσγειώσει το αεροπλάνο στο Μιλάνο

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η θεαματική πτώση του Σαρκοζί σημείο καμπής στη μάχη της Γαλλίας κατά της διαφθοράς

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

06:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλάσιο το μπόνους σε Δημόσιο και ΟΤΑ - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού το πάει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας; Το νέο κόμμα και οι εισηγήσεις των συνεργατών του

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν το κινητό τηλέφωνο σας έχει γίνει αργό, απενεργοποιήστε αμέσως αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την απόδοσή του

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Από τα «γκουρμέ» του Λευκού Οίκου στα all inclusive της Κέρκυρας: Το success story του Έλληνα μετρ που έβαλε τον «νόστο» για τη χώρα του πάνω από όλα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με πτώση της θερμοκρασίας ξεκινάει η κακοκαιρία – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «επίκεντρο» σφοδρών καταιγίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ