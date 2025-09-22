Ο «ανένδοτος» Σαμαράς, η γκάφα με τη λίστα της Εξεταστικής, το πάρτι που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ

Ο «ανένδοτος» Σαμαράς

Δεν σας κρύβω ότι με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν ανταποκρίνεται στα ανοίγματα που επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου. Για την ακρίβεια είναι ανένδοτος παρά το γεγονός ότι αρκετά στελέχη της ΝΔ ζητούν την επιστροφή του στο κόμμα με δημόσιες τοποθετήσεις τους. Πολύ φοβάμαι ότι όταν ραγίσει το γυαλί δύσκολα ξανακολλάει...

Η γκάφα με τη λίστα της εξεταστικής

Μεγάλη γκρίνια υπάρχει στη γαλάζια ΚΟ για την γκάφα με την λίστα των μαρτύρων που έστειλε η γαλάζια παράταξη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το γεγονός ότι τρεις εκ των μαρτύρων έχουν αποβιώσει δείχνει ότι κανείς δεν μπήκε στον κόπο να τσεκάρει τη λίστα. Οι βουλευτές της ΝΔ φοβούνται ότι με τέτοιους πρόχειρους χειρισμούς δεν θα μπορέσει η παράταξη να αποκρούσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ...

Ο ρόλος της Κατσέλη στην κεντροαριστερά

Περιμένω με αγωνία να δω τι θα πει την ερχόμενη Τετάρτη η Λούκα Κατσέλη στο συμπόσιο της Παλλήνης, μια εκδήλωση για την κεντροαριστερά εις την οποία θα είναι ομιλήτρια. Η Λούκα τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών και από τακτική συνομιλήτρια του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να βγαίνει απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Στο οινοποιείο του Πέτρου που θα γίνει η εκδήλωση θα βρίσκεται και ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πέτρος Κόκκαλης (Γραμματέας “Κόσμος”, πρώην ευρωβουλευτής), ο Δημήτρης Τζανακόπουλος (βουλευτής Νέας Αριστεράς, πρώην υπουργός), ο Γιώργος Μπουλμπασάκος (μέλος ΚΕ ΠΑΣΟΚ, μέλος γραμματείας Ανανεωτικής Αριστεράς) και ο Διονύσης Τεμπονέρας (εργατολόγος – θα πραγματοποιήσει εισήγηση και δε θα συμμετέχει στο κεντρικό πάνελ).

Ετοιμάζουν πάρτι

Μεγάλες στιγμές αναμένεται να διαδραματιστούν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προετοιμαστεί για μεγάλο πάρτι στην κατάθεση του τελευταίου Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην δικαστή Νίκου Σαλάτα. Οι πηγές μας αναφέρουν πως αυτά που θα ερωτηθεί και εκείνα που θα αποκαλυφθούν θα δημιουργήσουν αίσθηση. Προς το παρόν ακούμε και αναμένουμε. Όπως αναμένουμε και επιθετική ενέργεια κατά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ λόγω της συμμετοχής στην Επιτροπή του Φάνη Παππά και Βασίλη Κόκκαλη που ο πρώτος ήταν στο παρελθόν και Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και οι δύο περιλαμβάνονται στις επισυνδέσεις οι οποίες έχουν μεγάλη ουρά όπως μαθαίνουμε.

Σπέκουλα για αντιπερισπασμό

Μένουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου μαθαίνουμε ότι η οικογένεια Γαργαλάκου με τα δικά της παιδιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τοπικούς ΚΥΔάρχες ψάχνουν να βρουν «άπλυτα» για αγρότες και αγροτοσυνδικαλιστές που τους έχουν καταγγείλει δημόσια αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μόνο που δεν βρίσκουν. Δεν πτοούνται όμως και άρχισαν ήδη να διακινούν ανώνυμες καταγγελίες τις οποίες διοχετεύουν και σε μέσα ενημέρωσης, τοπικά αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας προκειμένου να κάνουν αντιπερισπασμό. Εφαρμόζεται η λογική ρίξε λάσπη και όλο και κάτι θα μείνει. Μόνο που είναι θέμα χρόνου να πέσουν οι μάσκες. Περισσότερα και νααλυτικότερα προσεχώς.

Αριθμός ΣΟΚ

Κλείνουμε για σήμερα το ζήτημα ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντάς σας ότι πι πηγές μας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρουν ότι οι βουλευτές που με τον ένα ή τιν άλλο τρόπο εμφανίζονται στις επισυνδέσεις είναι καμία εικοσαριά. Και ο έλεγχος που γίνεται προκειμένου να είναι ξεκάθαρο αν έχουν διαρπάξει αδικήματα είναι ενδελεχής. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει φτάσει ακόμα τίποτα στη Βουλή συν του γεγονότος ότι έχουν ανοίξει και ένα σωρό άλλες υποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ότι έχουν εντοπιστεί παρανομούντες είναι βέβαιο με το ερώτημα να είναι πλέον πόσο μεγάλο θα είναι το … πακέτο των αιτημάτων άρχσης ασυλίας που δεν αφορά μόνο ένα κόμμα το κυβερνών αλλά και άλλα δύο τουλάχιστον δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Εμβληματικά εγκαίνια

Ένα εμβληματικό κτίριο θα στεγάσει το νέο κατάστημα της Credia Bank στο Κολωνάκι στην οδό Σκουφά 3 τα εγκαίνια του οποίου θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη. Το κτίριο στο οποίο προηγουμένως στεγάζονταν τα public χτίστηκε το 1930 από τον Μιχάλη Τζανετόπουλο, ο οποίος ήταν φούρναρης με καταγωγή από τη Σύμη και ταυτόχρονα έκανε και εμπόριο κάρβουνου. Το κτίριο έχει και δημοσιογραφική ιστορία δεδομένου ότι στον ισόγειο επί χρόνια λειτουργούσε το εστιατόριο Minuit, που ήταν δημοσιογραφικό στέκι και λειτουργούσε καθημερινά μέχρι να ανατείλει η ήλιος. Βέβαια και τα εγκαίνια έχουν δημοσιογραφικό ενδιαφέρον μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Μάλτας που αλλάζει τα δεδομένα για τον τραπεζικό όμιλο ο οποίος όταν πέρασε στον διοικητικό έλεγχο της Thrivest κινείτο μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας και πλέον αποτελεί ίσως της μοναδική τράπεζα από την οποία θα έχει κέρδη το ελληνικό δημόσιο.

Πάρτι συναλλαγών και εντολών με ουρά

Πολύ αυξημένες ήταν οι συναλλαγές σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο την περασμένη Παρασκευή λόγω της αναδιάρθρωσης στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx, την είσοδο της Metlen στο FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου αλλά και την τριπλή λήξη στα παράγωγα.

Το μεγάλο πάρτι στην Metlen δεν έγινε στην Αθήνα αλλά στο Λονδίνο όπου άλλαξαν χέρια 5,5 εκ μετοχές με μακροπρόθεσμα χαρτοφυλάκια να τοποθετούνται και να αποχωρούν με μεγάλα κέρδη οι πιο risky επενδυτές που έρχονταν από το παρελθόν. Στην Αθήνα το πάρτι επικεντρώθηκε με μεγάλες εντολές αγοράς σε ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ που είχε πολύ αυξημένα κέρδη αλλά και σε ΟΠΑΠ, Motor Oil, Bank of Cyprus και HelleniQ Energy. Σήμερα φαίνεται ότι θα έχουμε συνέχεια των εντολών καθώς οι ανακατατάξεις έγιναν στο κλείσιμο ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι κινήσεις που θα γίνουν σε Αθήνα και Λονδίνο στη μετοχή της Metlen που πλέον έχιε μπει στις επιλογές των μεγάλων διεθνών παικτών.

Αρνητικό μήνυμα με αιτία

Καθόλου καλό δεν ήταν το μήνυμα που έστειλε η Fidelity για την Τιτάν καθώς προχώρησε σε πωλήσεις μετοχών με αποτέλεσμα το ποσοστό της να υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 5%. Και δεν πούλησε και λίγες μετοχές ενώ ουδείς γνωρίζει αν αυτό έχει συνέχεια καθώς η υποχώρηση κάτω από 5% παύει να δημιουργεί υποχρέωση γνωστοποίησης ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου. Αυτά βέβαια συμβαίνουν όταν η ορατότητα των επενδυτών παύει να γίνεται ξεκάθαρη. Σημειώνεται ότι στο εξάμηνο τα καθαρά κέρδη του ομίλου υποχώρησαν θεαματικά στα 68,4 εκατ. ευρώ από 148,6 εκατ. ευρώ, λόγω πορείας του δολαρίου, ζημία από την πώληση δραστηριότητας στην Τουρκία, συντήρηση μονάδας, αλλά και λόγω καιρικών

συνθηκών. Η εταιρία πέραν της αισιοδοξίας δεν έδωσε σαφές στίγμα εκτιμήσεων για το δεύτερο εξάμηνο και οι επενδυτές δεν φαίνονται να ικανοποιούνται από το γεγονός ότι θα πρέπει να περιμένουν την 11η Νοεμβρίου όπου θα παρουσιαστεί επικαιροποιημένο το νέο επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας. Κοινώς η αβεβαιότητα προκαλεί αντιδράσεις.

Παιγνίδια με τη χαμηλή διασπορά

Πολύ ωραία «παιγνίδια» γίνονται την τελευταία περίοδο στο Χρηματιστήριο και με ευθύνη του Χρηματιστηρίου. Και τι αφορούν; Πολύ απλά τις εταιρίες που έχουν ζητήματα διασποράς και τα ονόματα των οποίων δεν ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο προφανώς έχοντας τη δική του αντίληψη περί διαφάνειας. Τι ακριβώς συμβαίνει; Ξαφνικά μετοχές που ήταν στα αζήτητα και δεν έκαναν συναλλαγές εκτινάσσονται σημειώνοντας αύξηση συναλλαγών. Και αμέσως μετά ακολουθούν οι ανακοινώσεις πρόσληψης ειδικών διαπραγματευτών που δίνουν παράταση ζωής σε όσους έχουν πρόβλημα διασποράς και αν δεν προσλάμβαναν ειδικούς διαπραγματευτές θα πήγαιναν σε επιτήρηση. Σε απλά ελληνικά είναι πολύ εμφανές ότι έχουμε καραμπινάτο front running από εκείνους που γνωρίζουν ποιοι έχουν το πρόβλημα και τι θα κάνουν. Και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απλά παρακολουθεί το φαινόμενο αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά.



Μηδένισε το δανεισμό



Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων της Κέκρωψ για το εξάμηνο. Γιατί ενώ φαίνεται ότι στις 30 Ιουνίου 2025 η εταιρία είχε δανεισμό 2,6 εκ ευρώ στα ψιλά γράμματα διαβάζουμε ότι ο δανεισμός αυτός αποπληρώθηκε πλήρως έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2025. Και αυτό συνέβη καθώς ελήφθησαν σημαντικές προκαταβολές για το ακίνητο στο Οικοδομικό τετράγωνο 133 του Παλαιού Ψυχικού επί των οδών Νεφέλης 6, Ήρας και Περσέως και μέχρι το τέλος

της χρήσης θα έχει ολοκληρωθεί η πώληση και των υπόλοιπων δυο αδιάθετων στρεμμάτων που απομένουν και ταυτόχρονα θα έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες ανάπτυξης του οικοπέδου επιφανείας 3.077,83 τ.μ. μέσω αντιπαροχής. Πέραν αυτού η ΚΕΚΡΩΨ έχει ενισχύσει τη θέση της στο μεγάλο project Λαυρίου το οποίο τρέχει ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς με τη Dimand.



Καπέλο πριν την έναρξη

Πραγματικά μερικά φαινόμενα σε κάνουν να απορείς. Βλέπουμε για παράδειγμα ένα έργο που έχει αναλάβει η European Dynamics για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μην έχει ξεκινήσει ακόμα αλλά η Επιτροπή να δίνει την έγκριση, σύμφωνη γνώμη, για μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του έργου. Πραγματικά δεν ξέρουμε πως μπορεί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και μας κάνουν να απορούμε. Όχι τίποτα άλλο γιατί θυμόμαστε ότι η εταιρία που ανέλαβε το έργο είχε κάνει και καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελετούμε αναλυτικά τη συγκεκριμένη ιστορία γιατί από ότι φαίνεται έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ουρά. Σημειώνουμε δε ότι στο διαγωνισμό ήταν η μοναδική εταιρία που έκανε προσφορά. Αυτό έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα με τη Dataplex που έπαιρνε με αναθέσεις δουλειές για την ασφάλεια των συστημάτων και μετά πήρε χωρίς αντίπαλο και με τιμή όση ήταν η ανώτατη έργο 111.000 ευρώ από την Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

Τα ΚΕΝ και τα «μαντάτα» για την HHG

Έχουμε την εντύπωση ότι οι ασφαλιστικές θα κάνουν τελικά το κομμάτι τους φέτος και θα αυξήσουν τα ασφάλιστρα κατά το «δοκούν». Όμως επειδή αρχίζουν και πιέζονται από τους ασφαλισμένους πιέζουν και την κατάσταση ώστε να σταματήσει η ασυδοσία των ιδιωτικών κλινικών. Και στις τελευταίες ετοιμάζονται μεγάλες εκπλήξεις για τον τρόπο που μπορούν να τιμολογούν καθώς έρχονται τα ΚΕΝ για κάθε νοσηλεία όπου προβλέπουν τι μπορεί να χρεώνεται και το όχι. Κοινώς δεν θα μπορεί η κάθε κλινική να χρεώνει εξετάσεις και υλικά που δεν προβλέπονται από τα ΚΕΝ όπως κάνει σήμερα. Δεν ξέρουμε αν αυτό το έχουν καταλάβει οι Άραβες που συμφώνησαν να πάρουν το 60% της HHG αλλά έχουμε την αίσθηση ότι η συνέχεια αυτής της συμφωνίας μπορεί να μην είναι και τόσο ευχάριστη . Και αυτό διότι πολύ απλά όταν σου υπόσχονται άλλα και βλέπεις άλλα δεν μπορεί να μην αντιδράς. Πάντως η ανησυχία έχει μετατραπεί σε πίεση να διατηρηθεί η ασυδοσία και είναι άγνωστο ποιος θα κερδίσει.

Η φαρσοκωμωδία με το Οικονομικό Επιμελητήριο

Η ιστορία έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε φαρσοκωμωδία. Για μια ακόμα φορά το οικονομικό επιμελητήριο ζητά παράταση στις προθεσμίες δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων και πραγματοποίησης Γενικών Συνελεύσεων κατά 50 ημέρες και από ότι φαίνεται αυτό και θα γίνει. Τη μια φορά είναι ο Covid την άλλη κάτι άλλο και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όλα αυτά αποτελούν αστείες δικαιολογίες που επιβραβεύουν την καθυστερημένη δημοσιότητα και φτάνουμε στο τέλος της χροπιάς για να μάθουμε τι αποτελέσματα είχαν την προηγούμενη χρονιά οι εταιρίες και όχι όλες καθώς κάποιοι παίζουν και με τους χρόνους που μεσολαβούν μέχρι την αναστολή δημοσιότητας. Αυτά προφανώς δεν συμβαίνουν σε καμία άλλα χώρα και δείχνουν ότι η σοβαρότητα έχει χαθεί. Φέτος οι «επιστήμονες» του Οικονομικού Επιμελητηρίου πιάστηκαν από την παράταση που δόθηκε στις φαρμακοβιομηχανίες. Εκεί όμως δόθηκε γιατί το κράτος δεν είχε κάνει τη δουλειά του και δεν είχε εκδώσει τα σημειώματα για το claw back του 2024. Και η μη έκδοση σημειωμάτων σημαίνει πολύ απλά ότι δεν μπορεί να συνταχθούν οικονομικές καταστάσεις Οι άλλοι τι αιτιολογία έχουν; Ότι πήγαν διακοπές διαρκείας;