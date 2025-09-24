Σιμόπουλος για Σαμαρά: Θα με χαροποιούσε οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης

Το θέμα της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά αφορά τον ίδιο και τον πρωθυπουργό, δήλωσε μιλώντας στο ACTION24 ο βουλευτής και φίλος του πρώην πρωθυπουργού Στράτος Σιμόπουλος.

Αποκάλυψε πως δεν έχει σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά από τότε που ψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και είπε πως οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης Σαμαρά-ΝΔ θα τον χαροποιούσε ιδιαίτερα.