Σιμόπουλος για Σαμαρά: Θα με χαροποιούσε οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης
Ο βουλευτής της ΝΔ κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν χωράει ο Αντώνης Σαμαράς στη ΝΔ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το θέμα της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά αφορά τον ίδιο και τον πρωθυπουργό, δήλωσε μιλώντας στο ACTION24 ο βουλευτής και φίλος του πρώην πρωθυπουργού Στράτος Σιμόπουλος.
Αποκάλυψε πως δεν έχει σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά από τότε που ψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και είπε πως οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης Σαμαρά-ΝΔ θα τον χαροποιούσε ιδιαίτερα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τα φίλτρα του καφέ σώζουν σπάνιο σπουργίτι από την εξαφάνιση
23:09 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πώς τα διαμάντια αποκαλύπτουν τη… μυστική χημεία της Γης
21:58 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρούμπιο σε Λαβρόφ: «Σταματήστε το μακελειό στην Ουκρανία»
21:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Έχασε τα… άχαστα και ξεκίνησε με «στραβοπάτημα»
20:30 ∙ LIFESTYLE
Κατερίνα Καινούργιου: Παραίτηση-βόμβα από την εκπομπή της
19:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ