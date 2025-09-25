Τα μυστικά των 10 δημοσκοπήσεων του Σεπτέμβρη: Προβάδισμα της ΝΔ και ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό

Το ψυχολογικό όριο του 30% για τη ΝΔ, το double score και το… ταβάνι του ΠΑΣΟΚ

Κώστας Τσιτούνας

Τα μυστικά των 10 δημοσκοπήσεων του Σεπτέμβρη: Προβάδισμα της ΝΔ και ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό
Αρχείου - Eurokinissi
Ο Σεπτέμβριος κλείνει με καταιγισμό μετρήσεων της κοινής γνώμης· δέκα διαφορετικές εταιρείες παρουσίασαν τα ευρήματά τους, αποτυπώνοντας μια εικόνα σταθερής υπεροχής για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και μιας εκλογικής βάσης που παραμένει ρευστή.

Σχεδόν σε όλες τις έρευνες, η ΝΔ κινείται σε ποσοστά μεταξύ 28% και 30%, διατηρώντας προβάδισμα που κυμαίνεται από 13 έως 16 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ. Το κυβερνών κόμμα φαίνεται να ανακάμπτει σε σχέση με το καλοκαίρι, με ορισμένα γκάλοπ –όπως της GPO και της Interview– να το φέρνουν κοντά στο 30%. Σε επίπεδο αναγωγών η Νέα Δημοκρατία δείχνει να ακουμπά το ψυχολογικό όριο του 30% ενώ διαμορφώνει ένα double score έναντι του δεύτερου κόμματος του ΠΑΣΟΚ.

Χωρίς ώθηση κυβερνησιμότητας ο Ανδρουλάκης

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει χαμηλές πτήσεις με ποσοστά από 13% έως 15%, εδραιώνοντας τον ρόλο του ως δεύτερη πολιτική δύναμη, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει ένα αποφασιστικό άλμα. Η στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη του δίνει σταθερότητα, αλλά όχι ακόμη την ώθηση που θα το έφερνε σε τροχιά ισχυρής διεκδίκησης της εξουσίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, μεταξύ 4% και 8% αναλόγως της μέτρησης. Η Κουμουνδούρου δείχνει να πληρώνει το τίμημα της εσωστρέφειας, ενώ οι πολίτες εμφανίζονται απρόθυμοι να ακολουθήσουν νέες κομματικές πρωτοβουλίες που ακούγονται σε επίπεδο φημών πλην των θετικών γνωμών που καταγράφονται για το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα δυνητικά κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά δεν καταγράφουν προσώρας κάποιο ισχυρό πόλο αντιπολίτευσης.

Φουντώνει η γκρίζα ζώνη

Στο πολιτικό περιθώριο αλλά με σταθερή παρουσία βρίσκονται τα μικρότερα κόμματα – το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας – τα οποία συνολικά συγκεντρώνουν διψήφιο ποσοστό.

Παράλληλα, ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος δηλώνει «αδιευκρίνιστη ψήφο» ή αναζητά άλλες επιλογές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η «γκρίζα ζώνη» της αβεβαιότητας μεγαλώνει.

Το συμπέρασμα από τις δέκα δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου είναι ξεκάθαρο: η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρό προβάδισμα και ελέγχει την πολιτική ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί μια σταθερή δυναμική δεύτερης δύναμης, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την πτωτική του πορεία. Ωστόσο, το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών ανατροπών και καθιστά το πολιτικό σκηνικό πιο εύθραυστο απ’ όσο δείχνουν οι αριθμοί.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις βασικές δημοσκοπήσεις του Σεπτέμβρη

Σύγκριση 10 Δημοσκοπήσεων - Σεπτέμβριος 2025

Μέσο / Δημοσκόπηση

Ημερομηνίες

Δείγμα

ΝΔ (%)

ΠΑΣΟΚ (%)

ΣΥΡΙΖΑ (%)

Προβάδισμα

Interview / Politic

18–22 Σεπ

3.050

29.7

15.0

5.4

14.7

Palmos Analysis / TheOpinion

15–19 Σεπ

1.058

29.3

13.6

4.4

15.7

Prorata / EfSyn

15–19 Σεπ

1.038

27.0

13.2

8.0

13.8

MRB / Open

15–17 Σεπ

1.000

28.1

13.7

5.2

14.4

Metron Analysis / Mega

10–16 Σεπ

1.300

28.2

13.6

6.2

14.6

Pulse / Skai

14–16 Σεπ

1.129

29.0

14.0

7.0

15.0

GPO / Parapolitika

8–10 Σεπ

1.000

29.7

14.3

6.6

15.4

Real Polls / Protagon

10–11 Σεπ

1.820

27.9

13.8

7.9

14.1

Opinion Poll / Action24

Interview (άλλη παρουσίαση)

8–10 Σεπ

1.002

30.5

14.0

4.2

16.5

8-10 Σεπ

3.432

26.7

14.6

4.1

12.1

Ανάλυση και Παρατηρήσεις:

Νέα Δημοκρατία (ΝΔ): Η ΝΔ διατηρεί σταθερό προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με ποσοστά που κυμαίνονται από 26.7% έως 30.5%.

ΠΑΣΟΚ: Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστά από 13.2% έως 15.0%, με μικρές διακυμάνσεις.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει σημαντική πτώση, με ποσοστά από 4.1% έως 8.0%.

Προβάδισμα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η διαφορά κυμαίνεται από 12.1 έως 16.5 μονάδες.

Οι δημοσκοπήσεις διαφέρουν στο μέγεθος δείγματος και μέθοδο συλλογής, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα.

