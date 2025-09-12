Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις: Τι λένε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Με αφορμή τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις μετά τα μέτρα της ΔΕΘ, στο επιτελείο του πρωθυπουργού επιμένουν ότι τελικός κριτής είναι ο λαός μπροστά στην κάλπη

Κώστας Τσιτούνας

Αρχείου - In Time
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που μετρούν τις παροχές της ΔΕΘ, κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι τις διαβάζουν με σεβασμό και οι ίδιοι διακρίνουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι σημαντικά και ότι θα γίνουν περισσότερο αντιληπτά από τους πολίτες όταν τα δει στην τσέπη του.

Βλέπουν μάλιστα ικανοποίηση των πολιτών: «Σε μια πρώτη ανάγνωση (με βάση τη δημοσκόπηση της Opinion Poll) οι πολίτες φαίνονται ικανοποιημένοι (ποσοστό 53%) από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» και σημειώνουν ότι 7 στους 10 πολίτες θεωρούν σημαντικά τα μέτρα, ενώ η ΝΔ ανεβαίνει ξανά στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου.

Επιπλέον σημειώνουν ότι η γαλάζια παράταξη επιστρέφει στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025, δηλαδή 16,5 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ.

Όπως λένε στελέχη του Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σχεδόν 21 μονάδες μπροστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία από τον Ανδρουλάκη, ενώ σχεδόν 7 στους 10 βλέπουν αρνητικά την πρωτοβουλία Τσίπρα για κόμμα, με τον ίδιο να κάνει βουτιά στους αριστερούς-κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Από την άλλη δεν μπορούν να αποφύγουν την σκληρή πραγματικότητα για αυτό και παραδέχονται:

«Δεν παραγνωρίζουμε το θέμα της ακρίβειας καθώς και σε αυτή τη μέτρηση θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%, ωστόσο το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων».

Για τους επιτελείς του πρωθυπουργού ενδιαφέρον έχουν και τα υπόλοιπα ποιοτικά στοιχεία καθώς ζητήματα όπως τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά, η κατάσταση στην Παιδεία, το Μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας και η ανεργία που βρίσκονται αρκετά χαμηλά στη λίστα με τα όσα προβληματίζουν τους πολίτες.

Ένα από τα επιχειρήματα του Μαξίμου είναι ότι «το 52,3% του δείγματος δηλώνει ικανοποιημένο από λίγο ως πολύ από τη συνολική επίδοση της κυβέρνησης σε όλη τη θητεία της μέχρι σήμερα και το 47% καθόλου».

Παράλληλα από την κυβέρνηση αφήνουν αιχμές για δημοσκοπική ένδεια του ΠΑΣΟΚ λέγοντας:
«Για την αντιπολιτευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ικανοποιημένο το 36% και το 61,6% καθόλου».

Με το ίδιο ύφος σχολιάζουν και τα ευρήματα για ένα δυνητικό κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα: «Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην ίδια μέτρηση και το γεγονός ότι το 63,5% των πολιτών βλέπουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα την ίδια άποψη έχει το 44,3% των αριστερών ψηφοφόρων και το 41,3% των κεντροαριστερών. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ, με μόλις το 6,5% να απαντά ότι θα το ψήφιζε σίγουρα.
Σχεδόν 7 στους 10 πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές».

Εν τέλει, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι πρέπει να ολοκληρώνονται οι κυβερνητικοί κύκλοι και να κρινόμαστε στο τέλος αυτής της τετραετίας. Οι δημοσκοπήσεις έχουν αξία, αλλά μεγαλύτερη αξία έχουν οι πολιτικές και, στο τέλος της ημέρας, οι αποφάσεις των πολιτών στις εκλογές.

