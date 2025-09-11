Δημοσκόπηση Opinion: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

Με την ακρίβεια να θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%, το 53% των πολιτών δηλώνει στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, από λίγο έως πολύ ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ περίπου 7 στους 10 θεωρούν από πολύ έως λίγο σημαντικά τα επιμέρους μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το περασμένο Σάββατο στο Βελλίδειο.

Το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα:

9,6%: Πολύ ικανοποιημένο

18,8%: Αρκετά ικανοποιημένο

24,6: Λίγο

44,5% καθόλου από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Αν η ερώτηση γίνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά και κατά πόσο θεωρείται σημαντικό από τους πολίτες οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Το 69,6 θεωρεί από λίγο ως πολύ σημαντικό το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους (20,9% πολύ, 25,7% αρκετά και 23% λίγο),

Το 65,1% σημαντικό το μέτρο για μηδενικό φόρο στους νέους μέχρι 25 ετών και φορολόγηση με 9% αντί 22% για τους νέους 25-30 ετών (21,4% πολύ, 21,1% αρκετά και 22,6% λίγο),

Το 66,4% σημαντικό το μέτρο για μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και μηδενισμό το 2027 (21,6% πολύ, 20,8 αρκετά και 24% λίγο),

Το 69,5% σημαντικό το μέτρο για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% με παραπέρα μείωση ανά παιδί που έχει η οικογένεια (19,3% πολύ, 20,7% αρκετά και 29,5% λίγο), και

Το 64,7% σημαντικό το μέτρο για μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και κατάργηση το 2027 (15,3% πολύ, 24,3% αρκετά και 25,1% λίγο).

Εκτός από την ακρίβεια, πρόβλημα θεωρείται η οικονομία/ανάπτυξη σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ 14,1%, η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου 12,8%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας 11,6%, η διαφθορά 11,2%, το ύψος των εισοδημάτων 9,5%, τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά 9,3%, το δημογραφικό 8,8%, ενώ χαμηλά βρίσκονται ως προβλήματα η κατάσταση στην Παιδεία (8,3%), η στεγαστική κρίση (7,5%), το Μεταναστευτικό (7,3%), η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας (6,9% και η ανεργία (6,6%).

Το 52,3% του δείγματος δηλώνει ικανοποιημένο από λίγο ως πολύ από τη συνολική επίδοση της κυβέρνησης σε όλη τη θητεία της μέχρι σήμερα και το 47% καθόλου. Για την αντιπολιτευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ικανοποιημένο το 36% και το 61,6% καθόλου.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται από τους πολίτες ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, σε ποσοστό 27,9%, ενώ ακολουθούν:

Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%

Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1%

Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%

Κανένας: 31,8%.

Εκτίμηση Ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 30,5% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025, με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις της ίδιας εταιρείας. Ακολουθούν:

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,7%

Ελληνική Λύση: 11,5%

ΚΚΕ: 7,4%

Φωνή Λογικής: 4,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

ΜΕΡΑ25: 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Νίκη: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Σπαρτιάτες: με 1,3%.

Ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

Στην ίδια μέτρηση, το 63,5% των πολιτών βλέπουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα την ίδια άποψη έχει το 44,3% των αριστερών ψηφοφόρων και το 41,3% των κεντροαριστερών. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ, με μόλις το6,5% να απαντά ότι θα το ψήφιζε σίγουρα.

Σχεδόν 7 στους 10 πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.

Διαβάστε επίσης