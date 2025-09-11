Δημοσκόπηση Interview: Με 12 μονάδες μπροστά η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ -Τι ποσοστά θα λάμβανε ο Τσίπρας

Τις τάσεις της κοινής γνώμης και τη δυναμική των πολιτικών κομμάτων, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Political.

Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έχουν διαφορά 12,1 μονάδες, όπως προκύπτει από την εκτίμηση ψήφου, με το κυβερνών κόμμα να έχει 26,7% και το ΠΑΣΟΚ 14,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,8%, το ΚΚΕ με 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%, η Φωνή Λογικής με 4,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,2%, το ΜέΡΑ25 με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, η Νέα Αριστερά με 2,6% και η Νίκη με 2,3%.

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», τα ποσοστά χωρίς αναγωγή διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 21,9%, ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,1%, ΚΚΕ 7,2%, Πλεύση Ελευθερίας 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,8%, ΜέΡΑ25 3,8%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Νέα Αριστερά 2,1%, Νίκη 1,9%, άλλο 10%, ενώ το 17,2% δεν έχει αποφασίσει.

Στην αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη των πολιτών με 27%. Τα υπόλοιπα ποσοστά είναι μονοψήφια: Νίκος Ανδρουλάκης 9,7%, Κυριάκος Βελόπουλος 7,8%, Δημήτρης Κουτσούμπας 6,3%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,4%, Στέφανος Κασσελάκης 4%, Σωκράτης Φάμελλος 3%, Αλέξης Χαρίτσης 3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,8%, ΔΓ/ΔΑ 1,1%, Δημήτρης Νατσιός 1%, ενώ το 28,9% απαντά «κανένας».

Η έρευνα διερεύνησε επίσης την πιθανή δημιουργία νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού. Στην ερώτηση «Εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς οι κ. Σαμαράς, Τσίπρας και κα Καρυστιανού, ποιον θα επιλέγατε;», το 25% απάντησε ότι θα ψήφιζε την κυρία Καρυστιανού, το 13% τον Αλέξη Τσίπρα και το 9% τον κ. Σαμαρά, ενώ το 53% δήλωσε «κανέναν».

Σχετικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, το 50% των ερωτηθέντων δεν την παρακολούθησε. Από όσους παρακολούθησαν, το 32% την χαρακτήρισε «ίδια με τις προηγούμενες», το 17% βρήκε τον πρώην πρωθυπουργό «ανανεωμένο με νέα πρόταση» και το 1% απάντησε «Δεν ξέρω, δεν απαντώ».

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ δεν φαίνεται να ικανοποιούν τους πολίτες, καθώς το 77% δήλωσε ότι αισθάνεται «λίγο/καθόλου» ικανοποιημένο, ενώ το 22% «πολύ/αρκετά». Όσον αφορά το αν «υπήρξε κάποια εξαγγελία ή μέτρο που θεωρείτε ότι σας αφορά προσωπικά;», το 40% απάντησε θετικά και το 58% αρνητικά.