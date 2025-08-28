Πώς διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου - Τα σενάρια πολιτικής αστάθειας

Στην κυβέρνηση δηλώνουν έκπληκτοι από την προσπάθεια που κάνουν κάποια Μέσα Ενημέρωσης να δώσουν μια άλλη διάσταση στον κ. Τσίπρα και να κάνουν το «μαύρο – άσπρο» και σε κάθε περίπτωση θα αναδεικνύουν τα αρνητικά σημεία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019 επιχειρώντας να αναβιώσουν το λεγόμενο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο.

Ταυτόχρονα διαμηνύουν πως «το τι θα κάνει ή όχι ο κ. Τσίπρας θα το επιλέξει ο ίδιος, όμως το «μου έχει λείψει η ενεργός πολιτική» ενώ είναι εκλεγμένος βουλευτής, είναι βαθύτατα προσβλητικό».

Τη γραμμή της ΝΔ την έδωσε ο κ. Παύλος Μαρινάκης λέγοντας ότι «ο κ. Τσίπρας έχει λείψει μόνο σε 17.000 βαρυποινίτες καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περίοδο 2015-2019 έβγαιναν από τη φυλακή κάθε μήνα περίπου 430 με 450 κρατούμενοι κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου Παρασκευόπουλου.

Σίγουρα πάντως, ο κ. Τσίπρας δεν έλειψε στους νέους: 650.000 νέοι και επί των ημερών του έφυγαν από την χώρα και εμείς έχουμε καταφέρει και έχουμε γυρίσει οι 350.000 εξ αυτών».

Με αφορμή την πρόσφατη δημοσκόπηση της Interview που δείχνει υποχώρηση των ποσοστών της ΝΔ η Ηρώδου Αττικού 19 υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που δείχνει αυτήν την πολιτική ανθεκτικότητα κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες και συγκυρίες, εγχώρια και παγκοσμίως. Έχει μια σαφέστατη υπεροχή έναντι των αντιπάλων της, είτε αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τα πρώτα χρόνια, είτε τώρα το ΠΑΣΟΚ».

Ταυτόχρονα εκτιμούν ότι υπάρχει μια σημαντική απόσταση την οποία πρέπει να καλύψει η ΝΔ μέσα σε περίπου δύο χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές ούτως ώστε να καταφέρει και πάλι να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Πιστεύουν μάλιστα ότι ο χρόνος είναι αρκετός για να διορθώσουν τα λάθη τους και να αναδείξουν το έργο τους. Υπενθυμίζουν δε το πρόσφατο παράδειγμα της Γαλλίας που βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική και πολιτική αστάθεια: «Το μεγάλο στοίχημα και η πιο δύσκολη μάχη που καλούμαστε να δώσουμε, είναι να καταφέρουμε οι αυξήσεις των αποδοχών των πολιτών να υπερκαλύψουν ένα, αντικειμενικά, αυξημένο κόστος ζωής, ένα ζήτημα που ταλανίζει τους πολίτες, στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη

Ο τόπος χρειάζεται πολιτική σταθερότητα η οποία διασφαλίζεται μόνο με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, τις όποιες επιλέγουν οι πολίτες.

Ας δούμε τι παράγει στη Γαλλία σήμερα η πολιτική αστάθεια: Η Γαλλία αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να μπει σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής αστάθειας. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που έχουμε καταφέρει και έχουμε βρει κάποια χρήματα, χωρίς να αυξάνουμε φόρους, για να δίνουμε πίσω στους πολίτες αυτά που στερήθηκαν, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης συζητούν για μέτρα περικοπών».

