Σκληρό ροκ από την κυβέρνηση κατά Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Τον δρόμο της «μετωπικής» σύγκρουσης με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα έχουν επιλέξει στο κυβερνητικό στρατόπεδο, μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Le Monde.

Στην Ηρώδου Αττικού 19 είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν οποιαδήποτε πρόκληση από τον κ. Τσίπρα αναπάντητη, ενώ θα υπενθυμίζουν σε κάθε ευκαιρία τα κακώς κείμενα των ημερών της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ.

Το σκληρό ροκ με τον Τσίπρα δημιουργεί συνθήκες πόλωσης και προφανώς επιτυγχάνει συσπείρωση στο ακροατήριο της ΝΔ.

Μεταξύ άλλων από την κυβέρνηση τονίζουν πως η περίοδος του Αλέξη Τσίπρα οδήγησε σε υπερφορολόγηση, σε αύξηση του χρέους της χώρας, σε «στήσιμο» παραυπουργείων Δικαιοσύνης, όπως άλλωστε είχε παραδεχτεί και ο πρώην υπουργός, Σταύρος Κοντονής, ενώ επί των ημερών του αποφυλακίστηκαν 17.000 βαρυποινίτες, εκμεταλλευόμενοι τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου. Aπό το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνουν ακόμη πως την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα αυξήθηκε η τοξικότητα, καθώς πολλά στελέχη της παράταξης της Κουμουνδούρου χρησιμοποιούσαν ακραία ρητορική κατά των πολιτικών τους αντιπάλων.

«Πώς είναι δυνατόν να λείπει σε κάποιον η ενεργός πολιτική τη στιγμή που είναι βουλευτής και δεν έχει κάνει ούτε μια ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής; Τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά. Χρέωσε στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχε πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε. Είναι ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη», υπενθυμίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου φτιάχνοντας ξανά το λεγόμενο "αντι-ΣΥΡΙΖΑ" μέτωπο.

«Το βασικό για μας, αντί να κοιτάζουμε τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας, είναι να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στην αντιπολίτευση δεν είναι καλό, ούτε για τη χώρα ούτε για μας, για τη χώρα. Διότι πάντοτε έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να λειτουργούμε με δύο μεγάλα κόμματα και βασικά δύο εναλλακτικές επιλογές. Και για μας, διότι πολλές φορές αυτό οδηγεί σε ένα εφησυχασμό», τονίζουν συνομιλητές του πρωθυπουργού.

Από την κυβέρνηση υπογραμμίζουν πως υπάρχουν τα «ματωμένα» πλεονάσματα του ΣΥΡΙΖΑ με τους τριάντα αυξημένους ή νέους φόρους που επέβαλε και "υπάρχει και η υπεραπόδοση της οικονομίας που δημιουργεί κάποια πλεονάσματα των δικών μας ημερών, που δεν είναι από υπερφορολόγηση - Είναι από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, από τη μείωση της ανεργίας και από την ανάπτυξη της οικονομίας.Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία, που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τη συνήθη αντιπολιτευτική διάθεση. Η ανεργία ήταν στο 18% και τώρα βρίσκεται κάτω από 8% καθώς έχουν δημιουργηθεί 500.000 θέσεις εργασίας".

Την ίδια ώρα στο επίκεντρο της κυβερνητικής κριτικής παραμένει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα όσα διατείνονται στην Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά από το Μέγαρο Μαξίμου η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περί «πλεονασμάτων στον προϋπολογισμό προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών» είναι μνημείο πολιτικής εξαπάτησης ή ασχετοσύνης. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι το ΑΕΠ στη χώρα μας από το 2019 μέχρι το 2024, σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε κατά 9,2%, ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε τα ίδια χρόνια, σωρευτικά, δηλαδή, κατά 16,5%. Δηλαδή παίρνουν ένα νούμερο, στο οποίο έχουν υπολογισθεί οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και το συγκρίνουν ξανά με τον πληθωρισμό. Αυτό λέγεται πολιτική απάτη ή ασχετοσύνη και αυτό χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ.

"Αν είναι δυσθεώρητος ο σωρευτικός πληθωρισμός 16,5% της Ελλάδας το 23,4% του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι για το ΠΑΣΟΚ; Το 20,3% για την Ευρωζώνη τι είναι για το ΠΑΣΟΚ; Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια η ελληνική οικονομία να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήμασταν στο 66% ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη και έχουμε πάει στο 70%.Κανείς δεν είναι αντίθετος στο να πάρουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι παραπάνω χρήματα. Όμως, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Ο 13ος μισθός που λέει η αντιπολίτευση, κοστίζει δημοσιονομικά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος", τονίζουν από την κυβέρνηση και συνεχίζουν: "Ας έρθει το ΠΑΣΟΚ να πει στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ότι προτείνει να δοθούν μόνο αυτά. Να πάρουν μόνο ένα μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην μειωθούν κι άλλοι φόροι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, να μην δοθούν κι άλλα μόνιμα μέτρα στους συνταξιούχους. Η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τέτοιου τύπου πολιτικούς, οι οποίοι από λεφτά που δεν έχουν βρει, τα μοιράζουν στον κόσμο. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, οι πολίτες θα αποφασίζουν για το ποιος φεύγει, για το ποιος έρχεται. Στο ΠΑΣΟΚ ισχύει το ρητό πως το «άδειο βαρέλι κάνει περισσότερο θόρυβο».

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για για φοροεπιδρομή, τη στιγμή που δεν μας λέει έναν φόρο που αυξήσαμε - Επιμένουμε να μας πουν έναν φόρο που αυξήσαμε, με εξαίρεση τον ΕΝΦΙΑ για τις τράπεζες ώστε να απελευθερωθούν κλειστά ακίνητα.

Διαβάστε επίσης