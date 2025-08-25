Μαρινάκης: Γιατί αποκλείονται 13ος μισθός, 13η και 14η σύνταξη

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους δεν θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί έχει κόστος 1,5 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή θα είναι το «καλάθι» του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Newsbomb

Μαρινάκης: Γιατί αποκλείονται 13ος μισθός, 13η και 14η σύνταξη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κατηγορηματικός ότι δεν θα δοθεί 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και 13η και 14η σύνταξη εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην πρώτη καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους δεν θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί έχει κόστος 1,5 δισ. ευρώ. «1,5 δισ. είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει από τη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης. Ας μας πει το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει να δοθούν χρήματα μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους και όχι στους συνταξιούχους. Ας μας πουν ότι δεν θέλουν να μειωθούν οι φόροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς γιατί δεν θα δοθεί 13η και 14η σύνταξη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το μέτρο αυτό κοστίζει 5 δισ. ευρώ. «Ο κόσμος στις εκλογές θα κρίνει. Εμείς θέλουμε να μειωθούν οι φόροι».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Γνωστός TikToker δολοφόνησε φίλο του για χρέος 31.000 ευρώ - Η γυναίκα... δόλωμα και η παγίδα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Τι συνέβη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης του Παυλίνας -«Ένιωσα τι θα πει απώλεια»

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Ο Αλέξης Τσίπρας θα λείψει σε 17.000 βαρυποινίτες που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του»

13:01ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

«Ταύροι» οι διεθνείς οίκοι για τις αμερικανικές μετοχές

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Γιατί αποκλείονται 13ος μισθός, 13η και 14η σύνταξη

12:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: «Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων»

12:42WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Γιατί πρέπει να βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

12:38WHAT THE FACT

Μπλε φώτα στα φανάρια: Η αμερικανική καινοτομία που ίσως έρθει στην Ευρώπη

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Συμφωνία για Μανέ - Υπογράφει άμεσα αλλά καθυστερεί η ένταξή του

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τέσσερις δημοσιογράφοι μεταξύ των 15 νεκρών από ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ολοκληρώθηκαν 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στα σχολεία

12:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλέονασμα 2,1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το πρώτο επτάμηνο του 2025

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ανακαινιστεί 431 σχολεία

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Τι συνέβη

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε νεκρός στα 68 μέτρα στη θάλασσα ο Τούρκος επιχειρηματίας μετά από 19 μέρες

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από 15 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης του Παυλίνας -«Ένιωσα τι θα πει απώλεια»

12:38WHAT THE FACT

Μπλε φώτα στα φανάρια: Η αμερικανική καινοτομία που ίσως έρθει στην Ευρώπη

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς Λαβρόφ με δημοσιογράφο του NBC: «Σκοτώσατε 50.000 αμάχους» -«Να είστε έντιμη»

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους» - Πότε θα γίνει η κηδεία της

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Ευτυχισμένη στο πλευρό του νέου συντρόφου της σε μικρό γαλλικό νησί

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ