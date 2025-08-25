Μαρινάκης: Γιατί αποκλείονται 13ος μισθός, 13η και 14η σύνταξη

Κατηγορηματικός ότι δεν θα δοθεί 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και 13η και 14η σύνταξη εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην πρώτη καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους δεν θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί έχει κόστος 1,5 δισ. ευρώ. «1,5 δισ. είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει από τη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης. Ας μας πει το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει να δοθούν χρήματα μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους και όχι στους συνταξιούχους. Ας μας πουν ότι δεν θέλουν να μειωθούν οι φόροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς γιατί δεν θα δοθεί 13η και 14η σύνταξη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το μέτρο αυτό κοστίζει 5 δισ. ευρώ. «Ο κόσμος στις εκλογές θα κρίνει. Εμείς θέλουμε να μειωθούν οι φόροι».