Παύλος Μαρινάκης: «Ο Αλέξης Τσίπρας θα λείψει σε 17.000 βαρυποινίτες που αποφυλακίστηκαν»

«Ο κ. Τσίπρας είναι εκλεγμένος βουλευτής και δεν έχει δώσει μια ομιλία στη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης 

Παύλος Μαρινάκης: «Ο Αλέξης Τσίπρας θα λείψει σε 17.000 βαρυποινίτες που αποφυλακίστηκαν»
Ο Αλέξης Τσίπρας
Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική με νέο κόμμα.

Στο ερώτημα δηλαδή αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει λείψει και πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Τσίπρας έχει λείψει στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του».

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης - με αφορμή το «μου λείπει η ενεργός πολιτική» που είχε αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» διερωτήθηκε: «Τι σημαίνει μου λείπει η ενεργός πολιτική; Ο κ. Τσίπρας είναι εκλεγμένος βουλευτής και δεν έχει δώσει μια ομιλία στη Βουλή», για να προσθέσει: «Αν θέλει, πάντως, να επιστρέψει, ας επιστρέψει. Δημοκρατία έχουμε».

