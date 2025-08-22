Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde φαίνεται πως προκάλεσε ιδιαίτερα πάθη στον χώρο της Αριστεράς, με αποτέλεσμα να αναθερμανθούν μέχρι και παλιές κόντρες μεταξύ πρώην συντρόφων.



Ο λόγος για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Παύλο Πολάκη, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε μια σκληρή κόντρα που ξεκίνησε με αφορμή την κριτική που άσκησε ο κ. Τσακαλώτος στα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού στη γαλλική εφημερίδα.



Συκεκριμένα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος, στην ανάρτησή του αμφισβητεί το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζοντας μια σειρά αποριών, που όπως λέει, του γεννήθηκαν διαβάζοντας τη συνέντευξη.



Συγκεκριμένα έγραψε: «Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της; Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ); Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».



Μπορεί ο κ. Τσακαλώτος να ανέμενε μια έκρηξη σχολίων κάτω από την ανάρτησή του και τη δημιουργία ενός έντονου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των χρηστών, ωστόσο αυτό που μάλλον δεν περίμενε ήταν ότι θα προκαλούσε την οργισμένη αντίδραση του πρώην συντρόφου του, αλλά ποτέ πολιτικού του «φίλου», Παύλου Πολάκη.



Συγεκριμένα, σε πολύ έντονο ύφος ο πρώην αναπληρωτής υπ. Υγείας, άσκησε κριτική στον Ευκλείδη Τσακαλώτο για τη στάση του ως υπουργού Οικονομικών, αλλά και μετά την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από τη διακυβέρνηση, σχετικά με τη διαχείριση της κατάστασης, γράφοντας μάλιστα ««άντε γιατί η αριστεροσύνη σας στα πραγματικά ΕΠΙΔΙΚΑ είναι τύπου "σφυρίξτε κλέφτικα"».



Το σχόλιο του Παύλου Πολάκη κάτω από την ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου έχει ως εξής:



«Ευκλειδη προκαλεις αλλα δεν εχω πολλη ορεξη σημερα.Ομως δυο φωνηεντα θα στα πω:



Πρώτον, οσον αφορα το «Αντισυριζα που μπηκε μες στο Συριζα» εσυ δεν ήσουν που έλεγες να μην λεμε απατεωνα το Μητσοτακη και ταυτοχρονα εκανες κριτικη σε Ακριβοπουλου-Καψωχα την ιδια στιγμη που ο Μητσοτακης διοριζε το διευθυντη του το Ζουλα προεδρο στην ΕΡΤ;;;



Δευτερον: Αλιμονο να υπερασπιζαμε μνημονιακες πολιτικες μετα την εξοδο απο τα μνημονια!! Σε εμας το DNA δεν άλλαξε για να παθουμε τετοια ζημια!



Τριτον: Αληθεια γιατι ειχατε αποκρυψει ως οικονομικο επιτελειο μεχρι το Μαρτη του 2019 που το ξεφουρνισε ο Χουλιαρακης πως το πλεονασμα ειχε φτασει στα 37 δις;;;;; Φοβοσασταν μην δεν αφησουμε να μαζευτει τοσο προχωρωντας σε ελαφρυνσεις απο τον Οκτωβρη του 2018;; Που ηταν το πλεονασμα οπως αποδειχτηκε μετα περιπου 30 δις και ΕΦΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕ



Τεταρτον: Αληθεια σήμερα συμφωνεις με 6,4 δις ΥΠΕΡ-πλεονασμα ή λες πως πρεπει ΑΜΕΣΑ να δωθει 13ος-14ος μισθος και 13η συνταξη;;;(4 δις πραγματικο κοστος)



Και τα υπολοιπα 2,4 να δωθουν για σποκτηση πλειοψηφικου πακετου στη ΔΕΗ και σε αυξηση της συμμετοχης του Δημοσιου στην Εθνικη;;;(Με νομο εννοειται)



Για πες;



Πεμπτον γιατι εχουμε και δουλειές: Συμφωνεις να καταργηθει η ΑΑΔΕ και να επανελθει ο ελεγχος των φορων στο Υπουργειο Οικονομικων ,στο ΣΔΟΕ και στις εφορειες;;;



Αντε γιατι η αριστεροσυνη σας στα πραγματικα ΕΠΙΔΙΚΑ ειναι τυπου «σφυριξτε κλεφτικα» ενω στα ακινδυνα τυπου «δικαιωματικα» κανετε σαν τζιτζικια τον Αυγουστο!!»



«Βραχυκύκλωμα» μετά τη συνέντευξη Τσίπρα



Η ένταση ανάμεσα στα δύο στελέχη πάντως, αποτυπώνει, εκτός από τη μακρά μεταξύ τους κόντρα, και την αναστάτωση που έχει προκληθεί στον χώρο της Αριστεράς μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde.



Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή την έβδομη επέτειο από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια και κατά συνέπεια προκάλεσε την επαναφορά στην περίοδο 2015-2019. Ωστόσο, η κόντρα των δύο πρώην μελών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι ακόμη και τόσα χρόνια μετά την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν πολύ διαφορετικές αναγνώσεις της πραγματικότητας εκείνης της περιόδου.