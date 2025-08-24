Παπαδημούλης για Τσίπρα: «Μακάρι ο Αλέξης να επιστρέψει»

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης τάσσεται ανοιχτά υπέρ της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα σε κεντρικό πολιτικό ρόλο, υπογραμμίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να διαθέτει «το ισχυρότερο πολιτικό κεφάλαιο» στον χώρο της ευρύτερης Κεντροαριστεράς.

Σε ανάρτησή του, ο τέως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «εξαετία που έφερε ακρίβεια, κοινωνικές ανισότητες, σκάνδαλα, ασφυκτικό έλεγχο στη Δικαιοσύνη και τα ΜΜΕ, καθώς και γιγάντωση της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους». Όπως σημειώνει, οι συνθήκες αυτές ενισχύουν την ανάγκη για μια ισχυρή, πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Ο κ. Παπαδημούλης στέκεται ιδιαίτερα στην αδυναμία των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων να συγκροτήσουν έναν ενιαίο, ισχυρό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που –όπως υποστηρίζει– αποτρέπει τη δημιουργία ενός μαζικού ρεύματος ελπίδας για πολιτική αλλαγή. «Το επείγον ζητούμενο είναι ένα πειστικό προοδευτικό σχέδιο για το παρόν και το μέλλον της χώρας, ικανό να ενώσει δυνάμεις από την Αριστερά έως το Κέντρο», τονίζει.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την προσδοκία ότι ο Αλέξης Τσίπρας, «διδαγμένος και από τα λάθη του – ιδιαίτερα την περίοδο 2019-2023 αλλά και στη φάση της παραίτησης και της διαδοχής του», θα επιλέξει πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στη «δημιουργία μιας αναγκαίας προοδευτικής πανστρατιάς με νικηφόρα προοπτική».