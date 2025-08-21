Αναθερμαίνονται τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα

Τι θα πει στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη δύο ημέρες πριν την παρουσία του πρωθυπουργού

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αναθερμαίνονται τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα
Μαζί με το καθιερωμένο «πύκνωμα» της ειδησεογραφίας μετά τον Δεκαπενταύγουστο, φαίνεται πως επανέρχεται, και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση, το θέμα της πολιτικής κινητικότητας που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τα σενάρια που ήθελαν τον Αλέξη Τσίπρα να προχωράει σε σημαντικές ανακοινώσεις ακόμη και εντός του Σεπτεμβρίου ήταν ιδιαίτερα έντονα, χωρίς όμως η πλευρά του πρώην πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει τίποτα από όλα αυτά.

Αντιθέτως, η είδηση ότι δύο μόλις ημέρες πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο ίδιος θα εκφωνήσει ομιλία σε συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε από μόνη της μεγάλο θόρυβο γύρω από το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό γιατί το παιχνίδι των συμβολισμών είναι κάτι στο οποίο ο κ. Τσίπρας έχει δείξει να έχει ιδιαίτερη αδυναμία, ήδη από την εποχή της πρωθυπουργία του.

Από πολλαπλές πηγές πάντως προκύπτει ότι η ομιλία του στον Economist θα έχει χαρακτήρα υπεράσπισης των στρατηγικών του επιλογών ως πρωθυπουργός την περίοδο 2015-2019. Άλλωστε, αυτό δείχνουν και σχετικά άρθρα στενών πρώην συνεργατών του που δημοσιεύονται τις τελευταίες ημέρες και τηρούν μια σκληρή «γραμμή» πολιτικής στήριξης της κυβερνητικής θητείας, η οποία μάλιστα προβάλλεται με την ψυχραιμία που προσφέρει η χρονική απόσταση.

Παράλληλα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας, δημοσιεύματα υπενθυμίζουν τις επισημάνσεις Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τις οποίες είχε κάνει μέσω του εγχειριδίου του «Νέα Εθνική Πυξίδα». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς και στις διεθνείς εξελίξεις, υποδεικνύοντας μια εναλλακτική πολιτική προοπτική.

Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι ο Σεπτέμβρης τελικά δε θα «σφραγιστεί» από κάποια επίσημη ανακοίνωση δημιουργίας πολιτικού φορέα ή κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, ο ίδιος δεν έχει λόγο να μη συνεχίσει να κάνει στοχευμένες εμφανίσεις και δηλώσεις, γνωρίζοντας ότι αυτές «ανακατεύουν» την τράπουλα και διατηρούν το μυστήριο γύρω από τις κινήσεις του ζωντανό. Ωστόσο, τίποτα δε θα ανακοινωθεί πριν τοποθετηθεί στα ράφια των καταστημάτων το πολυσυζητημένο βιβλίο που συγγράφει ο πρώην πρωθυπουργός, κάτι το οποίο δεν αναμένεται να συμβεί προτού κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα ρούχα από τις ντουλάπες.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα ανοίξει με ένταση η συζήτηση για το ποιοι θα συμπορευτούν με τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο του εγχείρημα, καθώς τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε καν για τα στελέχη του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ.

