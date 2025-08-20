Επιστροφή Τσίπρα: Οι εκπλήξεις στη ΔΕΘ και οι επόμενες παρεμβάσεις

Όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη της 89ης ΔΕΘ, η οποία φέτος κλείνει 100 χρόνια ζωής, καθώς άνοιξε τις πύλες της το 1925, τόσα περισσότερα αποκαλύπτονται για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist και της οικονομικής ιστοσελίδας Powergame που θα διεξαχθεί στις 4-5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, μία ημέρα πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο, που θα γίνει στις 6 του μήνα.

Προς δυσάρεστη έκπληξη των Ανδρουλάκη, Φάμελλου, Χαρίτση κ.α οι οποίοι επίσης θα μεταβούν στη ΔΕΘ για τις δικές τους ομιλίες, οι ιθύνοντες του συνέδριου δίνουν στον κ. Τσίπρα ρόλο κεντρικού ομιλητή.

Λέγεται μάλιστα ότι δεν ήταν αυτό το αρχικό πλάνο, αλλά κατόπιν πίεσης του ίδιου του κ. Τσίπρα οι διοργανωτές δέχθηκαν να μιλήσει τελευταίος και να είναι εκείνος που θα κλείσει τη διημερίδα σε συζήτηση με βασικό ερώτημα αν η Ελλάδα έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος.

Και κάπου εδώ αρχίζουν οι εκπλήξεις… Σε αντίθεση με τα πολλά δημοσιεύματα της τελευταίας περιόδου περί απόφασης του τέως πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει επιτέλους με αυτοκριτική, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να κάνει το περίφημο rebranding οι τελευταίες πληροφορίες –που αφορούν και τη συγγραφή του βιβλίου που ετοιμάζει ο κ. Τσίπρας- λένε άλλα… Απαντώντας στο ερώτημα αν η Ελλάδα έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, ο κ Τσίπρας δεν έχει σκοπό να κάνει καμία αυτοκριτική για τα πεπραγμένα του κατά την περίοδο 2015-2019.

Αντιθέτως στο πλαίσιο και της προετοιμασίας του κόμματος που ετοιμάζει αλλά και της προσπάθειάς του να προπορευτεί του κ. Ανδρουλάκη στη μάχη για το ποιος θα είναι ο βασικός αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, ο κ Τσίπρας ετοιμάζει πλήρη υπεράσπιση της περιόδου 2015-2019 και επίθεση στον πρωθυπουργό. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι πριν από την εμφάνισή του στο συνέδριο του Economist και του Powergame, διάφοροι δημοσιολόγοι και αρθρογράφοι θα υπερασπιστούν την περίοδο 2015-2019 προκειμένου να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την ομιλία του.

Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει την επιστροφή του αλλά σε αντίθεση με άλλους που επιχείρησαν τέτοιες κινήσεις στο παρελθόν, αυτός δεν θέλει απλώς να γυρίσει στο παλιό πολιτικό του σπίτι, έστω και για να το χτίσει από την αρχή ούτε να πάρει τη ρεβάνς ως ο παλιός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημειώνουν οι φίλοι του, στα 51 του είναι πολύ νέος για να επαναπαυτεί, έχει συλλέξει αρκετή πολιτική ωριμότητα για να αντιληφθεί λάθη του παρελθόντος και για να επιχειρήσει το απόλυτο πολιτικό πρότζεκτ. Μια πλήρη επαναφορά με στόχο την εξουσία, με έναν εντελώς διαφορετικό πολιτικό σχηματισμό, με σταθερό μονάχα τον προσανατολισμό του στον λεγόμενο «προοδευτικό χώρο» της Κεντροαριστεράς.

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις

Τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του εντός του φθινοπώρου τις περιμένει όλο το πολιτικό σύστημα και κυρίως αυτοί που ισχυρίζονται το αντίθετο. Η εμφάνισή του στο συνέδριο έχει σαφή στόχευση και θέλει μόνο να αποδειχθούν ακριβείς οι πληροφορίες που τον θέλουν να ετοιμάζεται να περιγράψει το πολιτικό πλαίσιο με το οποίο θα επιχειρήσει να αντιπολιτευτεί ενεργά τη ΝΔ στις προσέχεις εκλογές και τις προτεραιότητες του. Από το περιβάλλον του μαθαίνουμε, άλλωστε, ότι έχει ήδη επιλέξει από καιρό συνεργάτες, άτομα που δεν είναι στην πολιτική σήμερα, μακριά από τους επαγγελματίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ από τους οποίους (παρά τις διάφορες φήμες και τις επιθυμίες όσων κάνουν διαρροές) έχει ήδη αποτραβηχτεί.

Όσο για το ψητό, δηλαδή τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, αυτές μάλλον δεν πρέπει να τις περιμένουμε ακόμη. Εκτός απροόπτου, το σερβίρισμα θα μείνει στα στάδια των ορεκτικών μέχρι την αρχή του επόμενου έτους.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και την εφημερίδα «Τα Νέα»

