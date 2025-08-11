Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

Μετά το χθεσινό δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής» που θέλει τον Αλέξη Τσίπρα να ηγείται ενός νέου πολιτικού κόμματος, η εφημερίδα «Τα Νέα» έρχεται να αποκαλύψει τους λόγους για τους οποίους ο τέως πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανιστεί τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», ο Αλέξης Τσίπρας θα εμφανιστεί στο διήμερο συνέδριο του Economist και του Powergame, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τα κεντροαριστερά στρατηγεία, κυρίως για δύο λόγους:

για τη χρονική στιγμή

και δεύτερον για το περιεχόμενο της παρέμβασής του

Ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας, δημιουργεί συμβολικά εκ νέου ένα δίπολο βγαλμένο από τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023, επιτρέποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη να του απαντήσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει μια μέρα πριν από τον Μητσοτάκη.

Ομολογία προθέσεων από τον Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ

Στην δική του ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει βασικά στο ερώτημα αν η Ελλάδα «έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος» αν και το πολιτικό σύστημα είναι ικανό «να υποστηρίξει μία οικονομία που διαμορφώθηκε από την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση».

Θεωρείται δεδομένο πως το ύφος του απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο ήπιο δεν θα είναι.

Παρότι που στο περιβάλλον του διατείνονται πως με το μόνο πράγμα που ασχολείται αυτές τις μέρες ο πρώην πρωθυπουργός είναι με τη συγγραφή του βιβλίου για τα χρόνια της διακυβέρνησής του, εξωτερικοί παρατηρητές βλέπουν στις κινήσεις Τσίπρα μια ομολογία προθέσεων - καθώς ο ίδιος ξέρει να παίζει πολύ καλά το παιχνίδι των συμβολισμών. Και αυτήν ακριβώς την ιδιότητα του τη γνωρίζουν τόσο στη Χαριλάου Τρικούπη όσο και στην Κουμουνδούρου.

