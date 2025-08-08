Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Newsbomb

Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στην Wall Street από τους δασμούς του Τραμπ

01:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

00:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θερμά συλλυπητήρια από Σωκράτη Φάμελλο στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Συλλυπητήρια για την απώλεια της κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά

00:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Θωμά - Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: «Περίπατος» για την Ομόνοια, πέρασε η Άντερλεχτ

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Τεσσάρα της ΑΕΚ Λάρνακας στη Λέγκια, η Ουτρέχτη τριάρα στη Σερβέτ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 30χρονη με μαχαίρι στα δικαστήρια

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (8/8): Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» η Αττική και 10 ακόμα περιοχές

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις τραυματίες σε τροχαίο με περιπολικό στην Καλλιθέα- Διοικητική έρευνα διατάχθηκε σπό την ΕΛ.ΑΣ.

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Φοξ - Μασίν Γκαν Κέλι: Επανασύνδεση στην Κόστα Ρίκα για χάρη της κόρης τους - Οι κοινές διακοπές του πρώην ζευγαριού

23:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια

23:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε παίζουν τις ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ασπροβάλτα: Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων για την έκρηξη

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρή 61χρονη σε παραλία των Αλυκών Ποταμού

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

23:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Γιακουμάκη – Συμφωνία με Κρουζ Αζούλ

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αγωνία για την 14χρονη με συμπτώματα παράλυσης- Ούτε η δεύτερη μαγνητική έδωσε απαντήσεις

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Ισχυρά μελτέμια εμποδίζουν τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πλοίων - Δύσκολο το επόμενο 24ωρο

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα - Ομαδικές μηνύσεις καταθέτουν οι επιβάτες

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία -«Κατάρρευση» τουρισμού: Άδεια τα μισά ξενοδοχεία και Airbnb - «Μαύρος» μήνας ο Αύγουστος

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα έσπασε οστό στη σπονδυλική της στήλη για να κάνει challenge στο TikTok

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η "άγνωστη" κόρη του Αντ. Σαμαρά

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

01:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ