Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά
Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.
«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
