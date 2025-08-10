Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο όνομα του κόμματος δεν θα υπάρχει αναφορά στην Αριστερά 

Newsbomb

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

Δεύτερη Διεθνής Διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για την Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Τρίτη 10 Ιουνίου 2025.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κύβος ερρίφθη και στις αρχές του 2026 -και όχι μέσα στο 2025, όπως συζητείται και γράφεται εντόνως- αναμένεται η ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού και πρώην ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Το όνομα του νέου κόμματος θα αποτελείται από δύο λέξεις.

Η μία θα αναφέρεται στη δημοκρατία (π.χ. δημοκρατική) και η άλλη στο ξεκίνημα, στη νέα αρχή, στην αλλαγή (π.χ. αναγέννηση), γράφει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής». Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν θα υπάρχει αναφορά στην Αριστερά.

Ανεπίσημες επαφές με την Κεντροαριστερά

Μέχρι και τις επίσημες ανακοινώσεις, που προγραμματίζονται για το δεύτερο 15ημερο του Ιανουαρίου, στο κάδρο θα είναι μόνος του. Το διάστημα από Νοέμβριο 2025 έως Ιανουάριο 2026 θα πραγματοποιεί ανεπίσημες επαφές με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της Νέας Αριστεράς, όπως και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς.

Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις, θα επιχειρήσει να ξεκινήσει επίσημες επαφές με τα κόμματα του ευρύτερου χώρου, χωρίς να αποκλείει κανέναν. Ούτε τον Στέφανο Κασσελάκη, ούτε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε τον Γιάν(ν)η Βαρουφάκη. Ο ίδιος δεν θα αποκλείσει κανέναν εκ προοιμίου και όσους συνταντήσει, αυτοί θα πάρουν μόνοι τους την απόφαση της μη συμμετοχής ή και της επίθεσης εναντίον του. Το «ξεσκαρτάρισμα» θα το κάνουν οι ψηφοφόροι και οι υποστηρικτές σε διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Προσωποκεντρικό κόμμα

Σχεδιάζεται επίσης το νέο κόμμα να είναι προσωποκεντρικό για να δοθεί η εικόνα στην κοινή γνώμη ότι θα έχει αρχή, μέση και τέλος και δεν θα επικρατεί το κουραστικό και βαρετό για τους πολίτες μπάχαλο που θα επικρατούσε στον ΣΥΡΙΖΑ με τη διαδικασία πάνω από την ουσία.

Όταν η εικόνα ξεκαθαρίσει, για το ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι και ποιοι στέκονται απέναντι, θα ακολουθήσουν και οι αντίστοιχες διαδικασίες. Για παράδειγμα, αν ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει να στηρίξει στο σύνολό του το νέο εγχείρημα αποφασίζοντας την αυτοδιάλυσή του και τη συμμετοχή όλων στο νέο κόμμα, θα γίνει έτσι.

Αν όμως ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ αντιδράσει και σταθεί απέναντι στο νέο εγχείρημα, τότε όσοι βουλευτές ή στελέχη του κόμματος έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον Τσίπρα, θα παραιτηθούν για να πάνε στο νέο κόμμα.

Αντιστοίχως το ίδιο θα ζητηθεί να πράξουν και τα στελέχη άλλων κομμάτων (π.χ. ΠΑΣΟΚ, Νέας Αριστεράς, Πλεύση Ελευθερίας, Κίνημα Δημοκρατίας, ΜέΡΑ25 κ.λπ.) που θα αποφασίσουν να πάνε με τον Τσίπρα. Αυτονοήτως, ο ίδιος ο Τσίπρας θα ανακοινώσει την παραίτησή του από το κοινοβουλευτικό και το κομματικό του αξίωμα την ημέρα που θα προβεί στις επίσημες ανακοινώσεις, ενώ οι βασικές αρχές είναι ήδη έτοιμες και θα παρουσιάζονται στις ανεπίσημες συζητήσεις που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας από τον Νοέμβριο (κάποιες έχουν ξεκινήσει ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες) έως τον Ιανουάριο.

Χρονοδιάγραμμα για τη ΔΕΘ 2026

Στόχος είναι τον Ιούνιο του 2026 να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, τον Αύγουστο του 2026 να ανακοινωθούν το έμβλημα και το όνομα και τον Σεπτέμβριο του 2026 ο Τσίπρας, ως αρχηγός του νέου κόμματος, να κάνει την πρώτη του συντεταγμένη, δημόσια εμφάνισή του στη ΔΕΘ, όπου θα αναφερθεί και στο πρόγραμμά του.

Το νέο κόμμα θα έχει πρόεδρο τον Τσίπρα, όπως θα έχει εκπρόσωπο Τύπου, συντονιστή Οργανωτικού, υπεύθυνο Πολιτικού Σχεδιασμού κ.λπ.

Όλοι τους θα τεθούν στην κρίση των ψηφοφόρων και υποστηρικτών, πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, σε διαδικασία με κάλπες σε όλη τη χώρα. Κρίσιμο να αναφερθεί εδώ ότι ο Τσίπρας φέρεται να είναι πεπεισμένος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να εξαντλήσει την τετραετία και να κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16ΚΑΙΡΟΣ

Περσείδες ή «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου»: Πότε και πώς να δείτε το φαινόμενο του καλοκαιριού - Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι συνοικίες της Αθήνας και η προέλευση των ονομάτων τους

10:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, δίνει και την ψυχή του για μένα»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

«Τσίμπησαν» διαρρήκτη επ' αυτοφώρω στη Θεσσαλονίκη

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λαυρεωτική: Πάνω από 15.800 στρέμματα η καμένη έκταση

09:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό: «Ο Θεός κάνει περισσότερα από όσα θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς»

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή - Καίει στη περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Ήχησε το 112

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τα πέτρινα γεφύρια των Μετεώρων - Ιστορία, αρχιτεκτονική και προσπάθειες διάσωσης της κληρονομιάς - Εικόνες

09:32LIFESTYLE

Τάσος Κωστής: «Το μόνο που δε μπορώ να ακούσω είναι η λέξη “χημειοθεραπεία”»

09:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πρώτος τίτλος στην Αγγλία, Σάκκαρη, Ελλάδα - Σερβία και... πολύ ποδόσφαιρο

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική επέμβαση για 15χρονη με πνευμονική εμβολή - Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο «Γ. Γεννηματάς - Η ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Τέρμα τα γκάζια» για το πακέτο της ΔΕΘ για να αποκρούσει την τοξικότητα

08:51TRAVEL

Αμοργός: Τουριστική ανάκαμψη μετά τον αργό ξεκίνημα της σεζόν

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι δείχνουν σοβαρή ανατροπή - Πρώιμο φθινόπωρο, από πότε και σε ποιες περιοχές - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Κανείς δεν παλεύει μόνος»: Ολόκληρη η οικογένεια ξυρίζει το κεφάλι της για να στηρίξει γυναίκα στη μάχη της με τον καρκίνο

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητική στέγη: Οικογένειες σε απόγνωση, τιμές για γερά πορτοφόλια - Αύξηση 110% σε μια δεκαετία

08:18LIFESTYLE

Στο Μεξικό για θεραπεία βλαστοκυττάρων η Κιμ Καρντάσιαν - Τι αποκάλυψε για την εμπειρία της

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Θραύσμα μετεωρίτη έπεσε σε οροφή σπιτιού στις ΗΠΑ - Το αστρικό αντικείμενο είναι αρχαιότερο της Γης - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι δείχνουν σοβαρή ανατροπή - Πρώιμο φθινόπωρο, από πότε και σε ποιες περιοχές - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από το κώμα την ώρα που πήγαν να δώσουν τα όργανά της - Πίεζαν για να συνεχίσουν

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή - Καίει στη περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Ήχησε το 112

07:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λαυρεωτική: Πάνω από 15.800 στρέμματα η καμένη έκταση

06:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι αλλάζει στα σχολεία: Μεγάλες αλλαγές από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο - Έρχονται διορισμοί εκπαιδευτικών - Πανελλαδικές και εθνικό απολυτήριο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Οκτάχρονος που πέθανε και επανήλθε στη ζωή εξομολογείται τι είδε στην «άλλη πλευρά»

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

07:25LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Το εντυπωσιακό της look σε παραλία της Μυκόνου και η συνάντηση με την Δαλάκα

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

23:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάσεις MRB: Ποσοστό έκπληξη για ένα νέο κόμμα Τσίπρα

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Τέρμα τα γκάζια» για το πακέτο της ΔΕΘ για να αποκρούσει την τοξικότητα

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη εξαφάνιση ευρωπαϊκού πτηνού στην ιστορία - Δεν θα πετάει στους ουρανούς και το τραγούδι θα ξεχαστεί

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Κανείς δεν παλεύει μόνος»: Ολόκληρη η οικογένεια ξυρίζει το κεφάλι της για να στηρίξει γυναίκα στη μάχη της με τον καρκίνο

08:18LIFESTYLE

Στο Μεξικό για θεραπεία βλαστοκυττάρων η Κιμ Καρντάσιαν - Τι αποκάλυψε για την εμπειρία της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ