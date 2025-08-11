Ο Τσίπρας ανακατεύει την τράπουλα χωρίς καν να έχει ανοίξει τα χαρτιά του

Παρά το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ανακοινώσει τις προθέσεις του, έχει προκαλέσει μεγάλη πολιτική αναστάτωση στην πολιτική σκακιέρα και της κεντροαριστεράς και της δεξιάς.

Οι παρεμβάσεις του φαίνεται ότι παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τα επιτελεία όλων των κομμάτων.

Αυτός ο Σεπτέμβριος για παράδειγμα θα είναι πιο καυτός κι από τους καύσωνες του Αυγούστου καθώς ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις αρχές του επόμενου μήνα θα είναι καλεσμένος και ομιλητής στο The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit.

Και μόνο οι προσπάθειες κάποιων να υποβαθμίσουν το rebranding που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας φανερώνουν μία έκδηλη ανησυχία για επόμενες κινήσεις του.

Δείχνουν επίσης ότι παρά τα όσα του χρεώνουν για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος φαίνεται ότι ακόμα αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο που δεν έχει κλείσει οριστικά.

Η επικείμενη παρουσία του στην Θεσσαλονίκη δύο μέρες πριν ανέβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έχει μπει στο μικροσκόπιο όλων των κομμάτων: από το στρατηγείο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το ΠΑΣΟΚ το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Ο φόβος η παρουσία του να μονοπωλήσει την επικαιρότητα είναι ορατός.

Ειδικά αν στην παρέμβασή του από την Θεσσαλονίκη ανοίξει περισσότερο τα χαρτιά του.

Σε κάθε περίπτωση ο Τσίπρας θα ανακατέψει αρκετά την τράπουλα πρώτου ανακοινώσει τις οριστικές του αποφάσεις.

Διαβάστε επίσης