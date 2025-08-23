Πού επικεντρώνεται ο Τσίπρας μετά τη συνέντευξη-βόμβα - Γιατί προβληματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί να έχουν περάσει πλέον δύο ημέρες από τη δημοσίευση της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, ωστόσο οι αντιδράσεις και οι συζητήσεις που προκάλεσε δε φαίνεται να έχουν κοπάσει.



Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, αφορούσε την ανάδειξη της δικής του άποψης για τα όσα συνέβησαν την περίοδο '15-'19, καθώς και την άσκηση σφοδρής κριτικής προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, λόγω των έντονων φημών περί δημιουργίας νέου κόμματος, τα φώτα της δημοσιότητας, όπως ήταν λογικό, επικεντρώθηκαν στις φράσεις του που αφορούσαν τα ενδεχόμενα βήματά του.



Πολιτικοί αναλυτές επιμένουν μιλώντας στο newsbomb.gr ότι η όλη ουσία βρίσκεται στην απάντηση του Αλέξη Τσίπρα ότι «προς το παρόν, γράφω το βιβλίο μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο». Από την άλλη πλευρά, συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα τονίζουν σε όλους τους τόνους ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι επικεντρωμένος στη δημοσίευση του βιβλίου, καθώς αυτό το εγχείρημα βρίσκεται στην τελική του ευθεία και στο οποίο ο κ. Τσίπρας έχει επενδύσει πολύ χρόνο και ενέργεια. Πέραν του βιβλίου πάντως, το επόμενο διάστημα θα είναι επικεντρωμένοι στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist, όπου αναμένεται, εκτός εκπλήξεων, να αφορά τα θέματα της οικονομίας και των διεθνών εξελίξεων.



Οι ίδιοι αναλυτές επισημαίνουν επίσης ως σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε τη συνέντευξη με συγκεκριμένη ιστορική αφορμή που δεν ήταν άλλη από την επέτειο της εξόδου της Ελλάδας από τα μνημόνια, γεγονός που εξηγεί και την επιμονή του στη σύγκριση των πεπραγμένων της δικής του κυβέρνησης σε σχέση με τα όσα ακολούθησαν σε επίπεδο οικονομίας και αύξησης των ανισοτήτων εκ μέρους της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Παρόλα αυτά όμως, τα σενάρια όχι μόνο παραμένουν ενεργά, αλλά και πολλαπλασιάζονται ραγδαία. Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση για το αν θα κινηθεί και ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ενώ άλλοι εντοπίζουν τις διαφωνίες τους κυρίως στον χρόνο της υλοποίησης της πρωτοβουλίας, καθώς θεωρούν ότι ο κύβος έχει ριφθεί.



Πάντως, στον ΣΥΡΙΖΑ, το κλίμα δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θετικό μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αφού εκφράζεται ένας γενικευμένος προβληματισμός σχετικά με τη διατήρηση στην επικαιρότητα της συζήτησης περί δημιουργίας ενός νέου κόμματος, ενώ στελέχη του κόμματος τονίζουν σε όλους τους τόνους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ενεργός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αναφαίρετο τμήμα της ιστορίας του.



Πάντως, ασχέτως προθέσεων, η συνεχής αναθέρμανση της συζήτησης περί ενός νέου κόμματος Τσίπρα, φαίνεται να επηρεάζει τον ΣΥΡΙΖΑ με δύο τρόπους. Αφενός η συζήτηση αυτή, επειδή ακριβώς δεν έχει οριοθετηθεί σε συγκεκριμένα δεδομένα, δημιουργεί την αίσθηση ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κατεύθυνση ανασυγκρότησης, ταυτόχρονα ενδεχομένως να βρίσκεται και μπροστά σε μια ακόμη διάσπαση. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι παρατηρούνται φαινόμενα μεσαίων στελεχών που παρουσιάζουν στάση «αναμονής», τάση που κανείς δε θα ήθελε να επεκταθεί.



Κόντρα από τα παλιά



Η συνέντευξη αναθέρμανε μάλιστα, την παλιά κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε μια σκληρή κόντρα που ξεκίνησε με αφορμή την κριτική που άσκησε ο κ. Τσακαλώτος στα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού στη γαλλική εφημερίδα.



Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναρωτήθηκε αν «ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της; Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ); Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».



Άμεση και οργισμένη ήταν η αντίδραση του πρώην συντρόφου του, αλλά ποτέ πολιτικού του «φίλου», Παύλου Πολάκη.



Συγεκριμένα, σε πολύ έντονο ύφος ο πρώην αναπληρωτής υπ. Υγείας, άσκησε κριτική στον Ευκλείδη Τσακαλώτο για τη στάση του ως υπουργού Οικονομικών, αλλά και μετά την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από τη διακυβέρνηση, σχετικά με τη διαχείριση της κατάστασης, γράφοντας μάλιστα ««άντε γιατί η αριστεροσύνη σας στα πραγματικά ΕΠΙΔΙΚΑ είναι τύπου "σφυρίξτε κλέφτικα"». Μάλιστα, τον κάλεσε μεταξύ άλλων να πάρει θέση στο αν συμφωνεί να καταργηθεί η ΑΑΔΕ και να επανέλθει ο έλεγχος των φόρων στο Υπ. Οικονομικών, το ΣΔΟΕ και τις εφορίες.

