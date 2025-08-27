Στην τελευταία δημοσκόπηση της Interview ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε στην πρόθεση ψήφου ποσοστό 3,7%! Λίγο ακόμα να πέσει και θα μείνει εκτός Βουλής.

Για να σας δώσω το μέγεθος του πανωλεθρίαμβου, τους πέρασε και ο Κασσελάκης. Το κόμμα του Στέφανου πήρε 4,1%. Ούτε με τον Κασσελάκη δεν είχαν τόσο χαμηλά ποσοστά στον ΣΥΡΙΖΑ.

Άσε που σχεδόν κανένας δεν θα βγει βουλευτής. Οπότε τι αγώνα να δώσουν και γιατί να προσπαθήσουν; Κανείς δεν έχει τη διάθεση να ιδρώσει τη φανέλα για τον Φάμελλο.

Πάντως προσώρας Τσίπρα λένε και κλαίνε στην Κουμουνδούρου.

